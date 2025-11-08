Chủ đề nóng

Cho vay lãi suất lên đến 528%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, 7 đối tượng bị bắt

Đăng Khôi Thứ bảy, ngày 08/11/2025 13:45 GMT+7
Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 7 đối tượng cho vay lãi suất lên đến 528%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng và kêu gọi nạn nhân của băng nhóm trên hãy đến trình báo.
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

7 đối tượng gồm: Lê Ngọc Hiếu (SN 2000), Nguyễn Công Thành (SN 1989, quê TP.Hà Nội), Lê Văn Tiến (SN 1990, quê tỉnh Ninh Bình), Bùi Văn Thái (SN 1995, quê tỉnh Nghệ An), Vũ Văn Doanh (SN 1993), Tạ Duy Chuân (SN 1990, cùng quê tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai).

7 đối tượng cho vay lãi suất lên đến 528%/năm bị bắt. Ảnh: CA

Qua công tác nghiệp vụ, tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Để quảng cáo cho hoạt động cho vay, các đối tượng in phát tờ rơi kèm số điện thoại cho người có nhu cầu vay liên hệ hoặc tạo lập trang các nhân, mở các fanpage “Hỗ Trợ Vay Vốn Doanh Nghiệp – Hộ Kinh Doanh” và “Vay Vốn Ngọc Dương”, chạy quảng cáo trên mạng xã hội Facebook, đăng tải các bài viết có nội dung cho vay vốn.

Khi người cần vay tiền gọi điện hoặc để lại số điện thoại dưới các bài đăng, các đối tượng sẽ chủ động gọi, trao đổi về nhu cầu vay, sau đó yêu cầu người vay kết bạn Zalo, gửi định vị vị trí nhà ở, cơ sở buôn bán, kinh doanh để các đối tượng cho người đến khảo sát, duyệt vay.

Khẩu súng được thu giữ tại nhà Doanh. Ảnh: CA

Nhóm này cho vay dao động từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng trả góp theo ngày (21, 25 và 31 ngày), mỗi ngày trả từ 500 nghìn đồng đến 2,5 triệu đồng tùy theo gói vay.

Khi vay, số tiền người vay thực nhận chỉ được tính sau khi các đối tượng trừ phí gọi là phí làm hồ sơ từ 500 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng (do các đối tượng tự bịa ra), trừ tiền ngày góp đầu, cuối.

Sau đó, người vay tiếp tục trả góp số ngày còn lại, tương ứng lãi suất từ 350%-528%/năm. Khi người vay không còn khả năng trả tiền, các đối tượng tiếp tục cho nạn nhân “đáo hạn”, tức là vay dây mới, lấy tiền vay mới trả tiền còn thiếu và tiếp tục góp để trả tiền cho lần vay mới.

Hàng ngày, nhóm này sẽ gọi điện nhắc nợ, đối với các con nợ nào chưa kịp trả tiền, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin và đến nhà để gây áp lực đòi tiền.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/11, lực lượng chức năng đã phối hợp Công an các phường Long Bình, Trảng Dài, Trấn Biên đồng loại bắt giữ các đối tượng trên, tiến hành khám xét thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị có liên quan.

Khám xét nơi ở của Doanh, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ 1 khẩu súng màu đen 2 hộp tiếp đạn và 200 viên đạn chì.

Công an xác định, từ tháng 5/2024 đến tháng 11/2025 có hàng trăm người bị hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vay tiền của nhóm đối tượng với lãi suất cao, nhóm thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đến nay, đã có 30 nạn nhân liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để tố cáo hành vi của các đối tượng với tổng số tiền cho vay trên 1,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 600 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng hãy đến cơ quan công an trình báo để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Mọi thông tin của người dân sẽ được bảo mật tuyệt đối, góp phần giúp lực lượng công an sớm làm rõ để xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

