Chủ tịch HĐTV Agribank làm việc tại các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão lũ

Trong các ngày từ 30/9 - 01/10/2025, trước tình hình cơn bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đoàn công tác do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank đã làm việc với các chi nhánh trên địa bàn tỉnh Nghệ An để nắm bắt thực tế hoạt động của các đơn vị và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khuôn khổ chương trình công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank đã trao tổng cộng 5 tỷ đồng ủng hộ công tác an sinh xã hội, hỗ trợ chính quyền và nhân dân Nghệ An khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.
Kịp thời nắm bắt tình hình từ cơ sở

Nghệ An là một trong những tỉnh miền Trung nơi tâm bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ và gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trên địa bàn. Đoàn công tác của Agribank do đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV dẫn đầu, cùng đồng chí Phạm Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Vương Hồng Lĩnh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Hoàng Minh Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc và đại diện lãnh đạo một số đơn vị tại Trụ sở chính đã trực tiếp đến thăm, làm việc với các chi nhánh của Agribank trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm: Chi nhánh Tây Nghệ An, Chi nhánh Nam Nghệ An và Chi nhánh Nghệ An.

Tại đây, Chủ tịch HĐTV Agribank Tô Huy Vũ đã lắng nghe báo cáo từ Ban lãnh đạo các chi nhánh về tình hình ứng phó bão số 10.

Đồng chí Tô Huy Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Agribank cùng đoàn công tác Trụ sở chính làm việc tại Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An

Bão số 10 với sức gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, kèm theo mưa to đến rất to, thời gian bão duy trì từ 6-8 giờ đã gây ra ngập úng, sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân cũng như hoạt động sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực hoạt động và phục vụ khách hàng chủ yếu của Agribank. Một số điểm giao dịch của ngân hàng bị ngập lụt, may mắn không có thiệt hại về người và tài sản.

Trước đó, thực hiện văn bản số 6008 ngày 14/7/2025 của NHNN và văn bản chỉ đạo của Agribank về việc tăng cường công tác phòng, chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai trước mùa mưa bão năm 2025; các Chi nhánh của Agribank tại Nghệ An đã thực phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương tình trạng ngập lụt.

Tất cả các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện trực phòng chống thiên tai 24/24 giờ; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động giao dịch, thu chi tiền mặt, không để xảy ra gián đoạn trong mọi trường hợp.

Các chi nhánh cũng đã triển khai kịch bản ứng phó đối với hệ thống thanh toán, máy rút tiền tự động ATM, thiết bị chấp nhận thanh toán POS và dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking để tránh gián đoạn dịch vụ ngân hàng tại các địa bàn bị ảnh hưởng.

Đặc biệt quan trọng, các chi nhánh đã khẩn trương di dời máy ATM đến địa điểm an toàn khi xảy ra ngập úng, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng rò rỉ, chập điện tại máy ATM nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng con người.

Cùng với đó công tác kiểm tra hệ thống thiết bị an toàn kho tiền 24/7 và các biện pháp đảm bảo an toàn kho quỹ đã được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng tiền mặt và các tài sản khác bảo quản trong kho tiền bị ướt, ẩm mốc, hư hỏng, mất an ninh an toàn.

Toàn bộ tài sản trong kho đã được sắp xếp, bảo quản trong két sắt, tủ sắt, thùng hoặc hòm tôn.

Các phương án phòng chống và xử lý kịp thời trong trường hợp bắt buộc phải di dời tiền mặt và tài sản đã được chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo an toàn kho quỹ, không để tiền mặt, các tài sản bảo quản trong kho tiền, hồ sơ tài liệu trong kho lưu trữ bị ngập nước và hư hỏng.

