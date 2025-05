Chủ tịch Hội đồng Trường AISVN Nguyễn Thị Út Em bị khởi tố, bắt tạm giam: Góc nhìn pháp lý

Chủ tịch Hội đồng Trường AISVN Nguyễn Thị Út Em bị khởi tố, bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Út Em (SN 1963), Chủ tịch Hội đồng Trường Quốc tế AISVN (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Mỹ - Việt Nam (Trường Quốc tế AISVN), bị khởi tố và bắt tạm giam do có hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can ngày 15/4 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đối với bà Nguyễn Thị Út Em. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng với bà Nguyễn Thị Út Em còn có hai đối tượng khác là Đỗ Phương Linh và Nguyễn Thanh Triều.

Sở GDĐT TP.HCM đã có Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2024 về đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Mỹ, thời hạn đình chỉ là 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2024. Ảnh: N.H

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Út Em (62 tuổi) cùng một nhóm người, bao gồm cả nhân viên và phụ huynh, đã đến cổng Trường AISVN tại xã Long Thới, huyện Nhà Bè. Tại đây, nhóm người này bị cáo buộc đã thực hiện các hành vi "gây rối", "đập phá" và "cố ý chiếm lại trường", gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự khu vực.

Phía "nhóm nhà đầu tư mới", đơn vị đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng, còn cáo buộc bà Út Em sử dụng con dấu không còn hiệu lực pháp lý trong quá trình này.

Ngày 2/7, thông tin từ Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này đã có Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2024 về đình chỉ hoạt động giáo dục của Trường Tiểu học, THCS, THPT Quốc tế Mỹ, thời hạn đình chỉ là 12 tháng, kể từ ngày 1/7/2024.

Gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt về vụ việc, luật sư Nguyễn Bá Huy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải, cho biết, phía cơ quan chức năng sẽ vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc, làm rõ hành vi của cả hai bên giữa nhóm nhà đầu tư mới và nhóm của bà Út Em để đánh giá hậu quả xảy ra đối với cá nhân, đối với xã hội nhằm xác định lỗi, xác định hậu quả, qua đó áp dụng chế tài hành chính hoặc xử lý hình sự đối với người vi phạm.

Trong trường hợp trên, lỗi cố ý trong hành vi của các đối tượng đã thể hiện rất rõ thông qua hành vi kích động, đập phá để chiếm lại trường. Pháp luật nghiêm cấm hành vi đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng. Vì vậy, dù do mâu thuẫn hay bất kỳ lý do nào khác, hành vi gây kích động, đập phá tài sản nơi công cộng vẫn là hành vi trái pháp luật.

Bởi vậy, hành vi của các đối tượng đã đủ yếu tố thỏa mãn cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, trật tự công cộng là trật tự được thiết lập trên cơ sở pháp luật và đạo đức xã hội, để đảm bảo mọi người được an toàn nơi công cộng, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân được pháp luật bảo vệ nơi công cộng.

Những hành vi đập phá, kích động người khác nơi công cộng được coi là gây rối trật tự công cộng. Nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt thấp nhất là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: Có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; tái phạm nguy hiểm.

Cũng theo luật sư Huy, nếu các đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng mà kèm theo sự đập phá tài sản hoặc có vũ khí, tùy từng trường hợp có thể truy cứu trách nhiệm hình sự thêm về tội khác như tội Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản…