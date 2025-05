Sáng 28/5, tại phường Phong An, thị xã Phong Điền, Hội Nông dân thành phố Huế tổ chức lễ phát động phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn”.

Tham dự chương trình có Phó Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ Huế Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế Nguyễn Chí Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phan Xuân Nam, cùng đại diện lãnh đạo Thị uỷ Phong Điền và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế Nguyễn Chí Quang phát biểu tại lễ phát động phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn”. Ảnh: PV.

Lễ phát động có sự tham gia của hơn 230 hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Huế.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế Nguyễn Chí Quang cho biết: Thực phẩm bẩn, kém chất lượng hiện là nỗi lo lớn của toàn xã hội. Trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc gây hoang mang dư luận được lực lượng chức năng phát hiện như nội tạng bẩn, tẩm hóa chất, thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

Thực phẩm thiết yếu hàng ngày chứa hóa chất cấm, đang âm thầm đầu độc người tiêu dùng. Đây không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho tất cả những người sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu thụ.

Các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn thị xã Phong Điền, thành phố Huế đã ký cam kết sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn. Ảnh: PV.

Từ những nỗi lo đó, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phát động phong trào “Nông dân với an toàn thực phẩm” từ năm 2016, đến nay phong trào đã có sức lan tỏa sâu rộng.

Theo ông Nguyễn Chí Quang, với chủ đề “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn”, Hội Nông dân thành phố Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm đồng hành cùng nông dân xây dựng chuỗi giá trị an toàn từ sản xuất đến tiêu dung, từng bước đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương trở thành hàng hóa có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hội Nông dân thành phố Huế hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất nuôi chồn hương an toàn cho các hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn phường Phong An. Ảnh: PV.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Huế kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn nói không với hóa chất cấm, thực phẩm bẩn, chất kích thích tăng trưởng; tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, hướng đến hữu cơ tuần hoàn; gắn sản xuất với tiêu thụ, bảo vệ môi trường và sức khỏa cộng đồng; cùng giám sát, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng...

Tại lễ phát động, các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn thị xã Phong Điền đã ký cam kết để cụ thể hóa việc sản xuất kinh doanh, tiêu thụ nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn.

Hoạt động diễu hành nhằm lan tỏa phong trào “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn”. Ảnh: Văn Lâm.

Dịp này, Hội Nông dân thành phố Huế hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất nuôi chồn hương an toàn cho các hội viên nông dân tiêu biểu trên địa bàn phường Phong An. Đây là phần quà mang ý nghĩa vật chất và tinh thần nhằm tiếp thêm động lực để nông dân đổi mới tư duy phát triển kinh tế, sản xuất theo hướng an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của thành phố Huế.

Sau buổi lễ đã diễn ra hoạt động diễu hành trên các tuyến đường để lan tỏa mạnh mẽ chủ đề “Nông dân thành phố Huế sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn”.