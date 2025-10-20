Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, đất nước vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn nội tại, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Đây cũng là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; với việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Trong bối cảnh đó, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Dấu ấn trong xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt chỉ đạo thực hiện quyết liệt công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Media Quốc hội

Đặc biệt, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo xây dựng thành công ba đề án lớn, có ý nghĩa chiến lược.

Một là, Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, lần đầu tiên Đảng ta ban hành một Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Hai là, Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, kế thừa và phát huy quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước”, thể hiện tư duy mới và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ba là, Đề án “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam”, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc để Đảng hoạch định đường lối cho thời kỳ phát triển mới.



Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng như: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối nội, về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội: bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp; chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.



Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Media Quốc hội

Về lập pháp, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, tăng hơn 37% so với nhiệm kỳ trước. Các đạo luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tháo gỡ các rào cản về thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cũng thường xuyên đi công tác cơ sở, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực tư pháp, từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 31.319 người, tăng gấp 7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công tác đặc xá được thực hiện công khai, minh bạch, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình được thực hiện thận trọng, khách quan, đảm bảo thượng tôn pháp luật và quyền của người bị kết án...

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xác định đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, Chủ tịch nước luôn quan tâm chăm lo, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã gửi thiếp mừng thọ tới hơn 54.000 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên; quyết định tặng quà cho gần 15 triệu lượt người có công với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng.

Trong những thời điểm đất nước khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hình ảnh người đứng đầu Nhà nước luôn gần dân, sát dân. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu.

Trước hậu quả bão Yagi năm 2024, Chủ tịch nước đã có thư thăm hỏi và trực tiếp về với người dân vùng lũ, kêu gọi toàn xã hội chung tay khắc phục với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.



Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Media Quốc hội

Hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ được triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả, tạo ra một cục diện đối ngoại mới thuận lợi chưa từng có. Chủ tịch nước đã thực hiện 33 chuyến công du nước ngoài, đón tiếp 32 đoàn nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước, nhận Quốc thư của 142 Đại sứ.

Phó Chủ tịch nước 2 lần giữ Quyền Chủ tịch nước

Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập. Việt Nam đã thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước, nâng tổng số lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia, nâng tổng số Đối tác chiến lược toàn diện lên 13 nước. Vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương và trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ngày càng được khẳng định, thể hiện rõ vai trò là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.



Về hoạt động của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian 2 lần giữ Quyền Chủ tịch nước.

Theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch nước và theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Phó Chủ tịch nước đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, góp phần quan trọng vào kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước...

Về những hạn chế trong nhiệm kỳ, báo cáo nêu rõ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và Nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ.

"Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân là trong nhiệm kỳ có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên có thời gian chưa kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương", báo cáo nêu.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ, 5 bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra, trong đó nhấn mạnh việc tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách được giao, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Cùng Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Thúc đẩy hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chăm lo, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước.

"Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp có hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương và đồng bào, đồng chí, cử tri trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó", Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ.

