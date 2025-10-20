Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Tin tức
Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:06 GMT+7

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:06 GMT+7
Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường.

Trong nước, bên cạnh những thành tựu to lớn sau 40 năm đổi mới, đất nước vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn nội tại, ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Đây cũng là một nhiệm kỳ đặc biệt với nhiều sự thay đổi nhân sự ở các cấp, đặc biệt là nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước; với việc thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Trong bối cảnh đó, trên các cương vị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Dấu ấn trong xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền

Một trong những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước đã cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt chỉ đạo thực hiện quyết liệt công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch nước Lương Cường trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Media Quốc hội

Đặc biệt, Chủ tịch nước đã chủ trì, chỉ đạo xây dựng thành công ba đề án lớn, có ý nghĩa chiến lược.

Một là, Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, lần đầu tiên Đảng ta ban hành một Nghị quyết chuyên đề về xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Hai là, Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, kế thừa và phát huy quy luật “dựng nước đi đôi với giữ nước”, thể hiện tư duy mới và quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ba là, Đề án “Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam”, tạo cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc để Đảng hoạch định đường lối cho thời kỳ phát triển mới.

Chủ tịch nước đã cùng tập thể Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và thông qua nhiều đề án lớn, quan trọng như: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong hoạt động đối nội, về bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức nhân sự cấp cao của Nhà nước, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội: bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức 1 trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức 2 trường hợp; chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Kỳ họp thứ 10. Ảnh: Media Quốc hội

Về lập pháp, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, tăng hơn 37% so với nhiệm kỳ trước. Các đạo luật được ban hành đã thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tháo gỡ các rào cản về thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho sự phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cũng thường xuyên đi công tác cơ sở, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong lĩnh vực tư pháp, từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho 31.319 người, tăng gấp 7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Công tác đặc xá được thực hiện công khai, minh bạch, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Công tác xét đơn xin ân giảm án tử hình được thực hiện thận trọng, khách quan, đảm bảo thượng tôn pháp luật và quyền của người bị kết án...

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xác định đại đoàn kết dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, Chủ tịch nước luôn quan tâm chăm lo, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã gửi thiếp mừng thọ tới hơn 54.000 người cao tuổi từ 100 tuổi trở lên; quyết định tặng quà cho gần 15 triệu lượt người có công với tổng kinh phí hơn 4.900 tỷ đồng.

Trong những thời điểm đất nước khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, hình ảnh người đứng đầu Nhà nước luôn gần dân, sát dân. Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Chủ tịch nước đã trực tiếp đến thăm, động viên các lực lượng tuyến đầu.

Trước hậu quả bão Yagi năm 2024, Chủ tịch nước đã có thư thăm hỏi và trực tiếp về với người dân vùng lũ, kêu gọi toàn xã hội chung tay khắc phục với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Media Quốc hội

Hoạt động đối ngoại trong nhiệm kỳ được triển khai chủ động, linh hoạt và hiệu quả, tạo ra một cục diện đối ngoại mới thuận lợi chưa từng có. Chủ tịch nước đã thực hiện 33 chuyến công du nước ngoài, đón tiếp 32 đoàn nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao các nước, nhận Quốc thư của 142 Đại sứ.

Phó Chủ tịch nước 2 lần giữ Quyền Chủ tịch nước

Nhiều dấu mốc quan trọng đã được xác lập. Việt Nam đã thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 nước, nâng tổng số lên 194 nước. Đặc biệt, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia, nâng tổng số Đối tác chiến lược toàn diện lên 13 nước. Vị thế của Việt Nam trên các diễn đàn đa phương và trong các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ngày càng được khẳng định, thể hiện rõ vai trò là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Về hoạt động của Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian 2 lần giữ Quyền Chủ tịch nước.

Theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch nước và theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, Phó Chủ tịch nước đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại, góp phần quan trọng vào kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước...

Về những hạn chế trong nhiệm kỳ, báo cáo nêu rõ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, với trọng trách được Đảng, Quốc hội và Nhân dân giao phó, Chủ tịch nước có trách nhiệm trước những hạn chế, tồn tại của đất nước trong nhiệm kỳ.

"Hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương có lúc còn gián đoạn, không thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân là trong nhiệm kỳ có nhiều thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước nên có thời gian chưa kịp thời kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương", báo cáo nêu.

Từ thực tiễn nhiệm kỳ, 5 bài học kinh nghiệm quý báu đã được rút ra, trong đó nhấn mạnh việc tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách được giao, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Cùng Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Thúc đẩy hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Chăm lo, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước.

"Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp có hiệu quả của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương và đồng bào, đồng chí, cử tri trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó", Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ.

Tham khảo thêm

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Cả hệ thống chính trị nỗ lực cao nhất hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Cả hệ thống chính trị nỗ lực cao nhất hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung

Chủ tịch Quốc hội: Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy trình, xuất phát từ lợi ích chung

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Kỳ họp thứ 10: Bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Kỳ họp thứ 10: Bước khởi đầu cho thời kỳ phát triển mới

Kiến nghị Quốc hội khoá mới tập trung giám sát vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Kiến nghị Quốc hội khoá mới tập trung giám sát vấn đề đất đai, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ mới

2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng và Nguyễn Ngọc Sâm vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang, giao thêm nhiệm vụ mới.

Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Tin tức
Bộ Công an phong hàm sĩ quan cấp cao trong trường hợp đặc biệt với 8 lãnh đạo của MobiFone

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Tin tức
Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tin tức
Nhiều địa phương đã khởi tố bị can là cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Ông Đặng Hồng Sỹ được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tin tức
Ông Đặng Hồng Sỹ được phân công làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đọc thêm

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?
Thể thao

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

Thể thao

Sau lễ bốc thăm SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã có những chia sẻ khi đội bóng của ông nằm cùng bảng đấu với U22 Việt Nam và U22 Lào.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão FENGSHEN) và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi lượng mưa trên 900mm.

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?
Kinh tế

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?

Kinh tế

Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Y tế Việt bị Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội “nhắc tên” chậm đóng BHXH với số tiền chậm đóng gần 377,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại 'cháy hàng', chợ đen có diễn biến mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại "cháy hàng", chợ đen có diễn biến mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục bất động. Nhu cầu mua vàng của người dân rất lớn khi hiện tượng xếp hàng tái diễn. Trong khi, thị trường chợ đen vẫn sôi động nhưng bớt "ngáo giá".

Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?
Văn hóa - Giải trí

Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?

Văn hóa - Giải trí

Trong buổi ra mắt 2 MV “Mẹ hiền dấu yêu” và “Hà Nội đêm giao mùa” của nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ về tuổi thơ, rửa bát, quét nhà… và quan điểm, liệu rằng ca sĩ AI có chiếm lĩnh thị phần âm nhạc của ca sĩ thật không?

Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây
Xã hội

Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây

Xã hội

Cô Justine Gurrola bị thương nặng sau cú ngã vì rễ cây trồi lên trên vỉa hè, buộc thành phố Whittier, Mỹ phải chịu trách nhiệm và bồi thường 7,5 triệu USD.

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong
Tin tức

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong

Tin tức

Cảnh sát cho biết thông tin tài xế nhảy cầu sau va chạm giao thông là không chính xác. Người này hiện đang làm việc với Công an phường Long Biên.

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn
Nhà nông

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn

Nhà nông

Đầu tư toàn bộ vốn vay vào 2ha trồng dừa, ổi, nuôi cá tai tượng, sáng ngủ dậy, anh nông dân ở Tây Ninh như người mất hồn khi khu vườn nước ngập trắng xóa.

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?
Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?

Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ cung ứng ra thị trường?. Nhiều hộ chăn nuôi lợn ở Đồng Nai đang tất bật tái đàn, tăng đàn để kịp nguồn cung cho thị trường Tết 2026. Chuồng trại được cải tạo, con giống được chọn kỹ, ai cũng kỳ vọng vụ nuôi lợn ở Đồng Nai sẽ trúng lớn.

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?
Kính đa tròng

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?

Kính đa tròng

Không thể nói rằng thiên tai là điều bất ngờ. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với trung bình 6 - 8 cơn bão mỗi năm. Nhưng điều đáng lo hơn là, dù biết trước, chúng ta vẫn bị động...

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?
Nhà nông

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?

Nhà nông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh ngày 20/10 phát cảnh báo lũ khẩn cấp, cấp độ rủi ro trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây ở Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An).

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu gọi Hội thề Lũng Nhai là sự mở đầu thì Hội thề Đông Quan là sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống Minh của quân dân Đại Việt. Một sự khởi đầu và kết thúc tuyệt đẹp, thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, nhân văn, cốt cách và tầm cao văn hóa giữ nước của người Việt. Cách mở đầu và kết thúc chiến tranh như vậy trong lịch sử quân sự thế giới thật hiếm có.

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?
Nhà nông

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?

Nhà nông

Con động vật hoang dã bay giỏi, ham bắt gà con này là diều hoa Miến Điện (dân gian gọi là con diều hâu) thuộc họ đại bàng- Accipitridae). Hạt Kiểm lâm khu vực II, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng vừa cứu hộ một cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp tái thả an toàn về môi trường tự nhiên.

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình
Văn hóa - Giải trí

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lê Giang “cứng người”, kinh ngạc trước bản sao có giọng điệu và cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình trong “A.I là ai?”.

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự
Bạn đọc

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự
11

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) Lạng Sơn nêu rõ nhiều vi phạm trong vụ phá rừng tự nhiên, san gạt, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp từ phản ánh trên Báo điện tử Dân Việt.

Châu Âu gặp cơn ác mộng chính trị vì Nga
Điểm nóng

Châu Âu gặp cơn ác mộng chính trị vì Nga

Điểm nóng

Liên minh châu Âu coi cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Budapest là "một sự xúc phạm", hãng thông tấn Tây Ban Nha El Pais trích dẫn nguồn tin giấu tên.

6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng trong diện luân chuyển công tác theo quy định
Bạn đọc

6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng trong diện luân chuyển công tác theo quy định

Bạn đọc

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ các vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng phải luân chuyển công tác. Theo đó, có 6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng phải xem xét luân chuyển.

Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào
Chuyển động Sài Gòn

Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào

Chuyển động Sài Gòn

Thoạt nghe có vẻ thật lạ nhưng bà Loan - chủ quán bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng tại TP.HCM luôn mặc áo dài để đón khách. Thậm chí, bà tiết lộ sở hữu đến 365 chiếc áo dài khác nhau, để mỗi ngày mặc một bộ, không đụng hàng ngày nào.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu

Kinh tế

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu. Tuy nhiên, địa phương sẽ luôn nỗ lực hỗ trợ nguồn cát san lấp cho các dự án cao tốc và công trình trọng điểm khác ở ĐBSCL.

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất
Gia đình

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất

Gia đình

Ai cũng mong những năm tháng sau khi nghỉ hưu sẽ là quãng đời bình yên, thảnh thơi và đáng tận hưởng. Thế nhưng, thực tế không phải ai cũng có được điều đó.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học
21

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (Hà Nội) cho biết, sau sự việc phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học, cuộc sống của các gia đình bị ảnh hưởng. Có người phải cho con nghỉ học vì không sắp xếp được công việc, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con.

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng 'lạ'
Văn hóa - Giải trí

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng "lạ"

Văn hóa - Giải trí

Kevin Federline sắp phát hành cuốn hồi ký hé lộ nhiều chi tiết riêng tư về cuộc hôn nhân 3 năm với Britney Spears, khiến “công chúa nhạc pop” bức xúc lên tiếng phản đối.

Nóng chiến trường Ukraine: Gần như toàn bộ Donbass 'đã bị Nga chiếm giữ'
Điểm nóng

Nóng chiến trường Ukraine: Gần như toàn bộ Donbass 'đã bị Nga chiếm giữ'

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Nga và Ukraine nên đóng băng tiền tuyến hiện tại ở Donbass, lưu ý rằng Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.

3 Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng được kéo dài thời gian giữ chức vụ
Tin tức

3 Thượng tướng - Ủy viên Trung ương Đảng được kéo dài thời gian giữ chức vụ

Tin tức

2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Võ Minh Lương và Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ.

Hàng chục khối đất, bùn đổ xuống khu mộ Hòa Sơn, người dân lo sạt lở lan rộng
Ảnh

Hàng chục khối đất, bùn đổ xuống khu mộ Hòa Sơn, người dân lo sạt lở lan rộng

Ảnh

Hàng chục khối đất, bùn và đá từ sườn đồi phía tây bất ngờ đổ ập xuống khu vực an táng tại nghĩa trang Hòa Sơn (phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng) sau đợt mưa lớn kéo dài khiến người dân lo ngại nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng
Xã hội

Nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025: Sinh năm 1980, là trưởng khoa ở trường danh tiếng

Xã hội

PGS.TS Trần Thị Thanh Vân hiện là Trưởng Khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) và là nữ ứng viên giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Vật lý năm 2025.

Bóng đá Malaysia sụp đổ?
Thể thao

Bóng đá Malaysia sụp đổ?

Thể thao

Chuyên gia bóng đá Datuk Dr. Pekan Ramli cảnh báo Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng.

Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics
Chuyển động Sài Gòn

Thị trường văn phòng TP.HCM khởi sắc nhờ “cú hích” từ ngành logistics

Chuyển động Sài Gòn

Thị trường văn phòng TP.HCM quý III/2025 ghi nhận sự phục hồi rõ nét nhờ nhu cầu thuê mạnh từ các doanh nghiệp logistics, công nghệ và thương mại dịch vụ. Phân khúc hạng A tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ lấp đầy tăng mạnh.

Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe
Xã hội

Những món càng ăn nhiều ruột càng sạch, tiêu hóa khỏe

Xã hội

Một số thực phẩm như dưa bắp cải, kim chi, sữa chua giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt tốt cho đường ruột.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng