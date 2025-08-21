Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Trong buổi gặp mặt sáng nay, thay mặt lãnh đạo và nhân dân địa phương, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và đoàn công tác Bhutan.



Trong buổi trao đổi, ông Ấn đã giới thiệu đến Quốc vương tổng thể tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, khẳng định vị thế một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc Việt Nam, đồng thời là một trong những địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới, sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn tiếp đón đoàn công tác của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng bày tỏ ấn tượng với triết lý phát triển dựa trên chỉ số Hạnh phúc Quốc gia của Bhutan. Theo đó, đây cũng là một trong những điểm tương đồng, khi Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng luôn coi nhiệm vụ phát triển kinh tế phải được thực hiện song hành với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, để mỗi người dân đều được ấm no - hạnh phúc, được hưởng những thành quả bao trùm của phát triển, “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Chia sẻ về chỉ số Hạnh phúc Quốc gia, Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cho biết, chiến lược lâu dài của Bhutan là phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người. Bhutan cũng đang hướng tới phát triển đa dạng năng lượng, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Phạm Đức Ấn cũng bày tỏ mong muốn sẽ được hợp tác với Bhutan về lĩnh vực năng lượng xanh. Ngoài ra, hai bên sẽ có những kết nối sâu sắc hơn trong lĩnh vực du lịch; phát triển du lịch hai chiều; thúc đẩy xúc tiến thương mại - dịch vụ trong thời gian tới.



Tỉnh Quảng Ninh đặt kỳ vọng hợp tác với Bhutan trong nhiều lĩnh vực.

Ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam cũng như Quảng Ninh, nhất là trong không khí phấn khởi khi Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, Quốc vương Bhutan cho rằng, nước này có thể học hỏi được rất nhiều về cách thức quản trị kinh tế, các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững trong thời gian ngắn của Việt Nam.



Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cũng kỳ vọng trong tương lai, hai đất nước Bhutan - Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác sâu sắc, bền chặt, các doanh nghiệp Bhutan cùng với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng, cũng sẽ hợp tác để cùng nhau phát triển. Sau buổi gặp mặt, chiều 21/8, đoàn công tác sẽ có chuyến tham quan vịnh Hạ Long.