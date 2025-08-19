Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Chiều 19/8/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Tổng thống Donald Trump đã nổi giận trước những chỉ trích nhắm vào ông về Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước — sự kiện kết thúc mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.