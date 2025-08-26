Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Xã hội
Thứ ba, ngày 26/08/2025 12:05 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: “Sau hợp nhất, Đà Nẵng có cơ hội trở thành trung tâm du lịch quốc gia tầm quốc tế”

+ aA -
Diệu Bình Thứ ba, ngày 26/08/2025 12:05 GMT+7
Phát biểu tại lễ khai mạc HorecFex Việt Nam 2025, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc hợp nhất đã mở rộng không gian địa lý gấp 10 lần, tạo động lực để thành phố khai thác thế mạnh biển – đảo, rừng nguyên sinh và hạ tầng du lịch hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm quốc tế.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 26/8, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, sự kiện HorecFex Việt Nam 2025 chính thức khai mạc, mở màn chuỗi triển lãm và diễn đàn lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực HORECA (Khách sạn – Nhà hàng – Dịch vụ ẩm thực). Chương trình kéo dài 2 ngày (26–27/8), với hơn 55 phiên thảo luận chuyên sâu và hàng loạt trải nghiệm công nghệ tiên tiến, quy tụ hơn 3.500 khách tham dự cùng 500 doanh nghiệp đầu ngành.

Được tổ chức bởi HorecFex Việt Nam và Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, sự kiện năm nay quy tụ hơn 90 diễn giả từ 20 quốc gia, trong đó có 40% là chuyên gia quốc tế và 40% là nữ giới. Với chủ đề “The Way Forward – Con đường phía trước”, các phiên thảo luận tập trung vào ba trụ cột lớn: công nghệ – chuyển đổi số, phát triển bền vững gắn với du lịch có trách nhiệm và tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng.

Khai mạc sự kiện HorecFex Việt Nam 2025. 

Tại khu triển lãm, lần đầu tiên ngành HORECA tại Việt Nam chứng kiến quy mô trưng bày thiết bị trị giá 42 tỷ đồng, mang đến các giải pháp quản trị – vận hành hiện đại cho khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ẩm thực.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh HorecFex 2025 là diễn đàn kết nối quan trọng, giúp nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Bà Đỗ Thị Hồng Xoan – Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam cho rằng sự kiện năm nay phản ánh “cuộc đua mới” của ngành du lịch – khách sạn, đòi hỏi đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại sự kiện. 

Đại diện chủ nhà, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, cho biết, sau khi hợp nhất, TP.Đà Nẵng đã mở rộng không gian địa lý gấp 10 lần, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch với những tiềm năng mới. Đặc biệt, chiều dài bờ biển tăng hơn 2,3 lần cùng hệ sinh thái cảnh quan đa dạng gồm biển, đảo, hồ, rừng nguyên sinh, kết hợp với hệ thống hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng hiện đại và sinh thái. Việc mở rộng không gian và đa dạng hóa tài nguyên du lịch sẽ tạo động lực để Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế, cửa ngõ du lịch miền Trung; đồng thời xây dựng thương hiệu Đà Nẵng - Trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, điểm đến du lịch xanh và di sản văn hóa hàng đầu khu vực, thu hút dòng khách quốc tế và nội địa chất lượng cao.

Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông đường bộ, cơ sở dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao tại Đà Nẵng đang dẫn đầu cả nước (164 cơ sở với hơn 31.000 phòng), quy tụ nhiều thương hiệu tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Thành phố cũng có nhiều khu điểm du lịch, công viên giải trí đạt chuẩn quốc tế như Sun World Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Đảo Ký ức Hội An, Núi Thần Tài, Mikazuki, Hoiana…, cùng các sân golf, cung hội nghị quốc tế. Hạ tầng của Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn cao để đăng cai các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.

"Việc đăng cai tổ chức HorecFex giúp thành phố củng cố vị thế trung tâm hội nghị – triển lãm hàng đầu khu vực, đồng thời là cơ hội để kết nối doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước, đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững. Cầu nối tri thức và phát triển bền vững", ông Triết nhận định.


Tham khảo thêm

Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây cho vay qua iPhone, lãi “cắt cổ” gần 10 tỷ

Đà Nẵng: Bóc gỡ đường dây cho vay qua iPhone, lãi “cắt cổ” gần 10 tỷ

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo chiêu “bao đậu” bằng lái xe, chiếm gần 200 triệu đồng

Đà Nẵng: Bắt đối tượng lừa đảo chiêu “bao đậu” bằng lái xe, chiếm gần 200 triệu đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giáo sư trẻ nhất Việt Nam nói gì về một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc?

Là người đã trực tiếp tham gia biên soạn sách giáo khoa, GS Lê Anh Vinh chia sẻ ý kiến về chủ trương thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Cựu chiến binh hát vang ca khúc yêu nước trước giờ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Xã hội
Thí sinh 'ấm ức' dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Ấm lòng nhóm thanh niên chạy xe ôm miễn phí phục vụ người già, trẻ em dịp 2/9

Xã hội
Ấm lòng nhóm thanh niên chạy xe ôm miễn phí phục vụ người già, trẻ em dịp 2/9

Nắng mưa thất thường, người dân vẫn kiên nhẫn chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Nắng mưa thất thường, người dân vẫn kiên nhẫn chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Đọc thêm

Bộ GDĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học, hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày
Xã hội

Bộ GDĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học, hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày

Xã hội

Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 2/9/2025 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Thủ tướng Đức cảnh báo sốc châu Âu về cuộc chiến Nga-Ukraine
Thế giới

Thủ tướng Đức cảnh báo sốc châu Âu về cuộc chiến Nga-Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Sáu (29/8) tuyên bố, người dân châu Âu cần chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine, khi các cuộc đàm phán hòa bình đình trệ, theo Anadolu.

Đăng tin sai sự thật về việc công an thu giữ diều sáo, 1 thanh niên ở Hưng Yên bị xử lý
Pháp luật

Đăng tin sai sự thật về việc công an thu giữ diều sáo, 1 thanh niên ở Hưng Yên bị xử lý

Pháp luật

Công an xã Tây Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, xử lý trường hợp công dân chia sẻ, phát tán video có nội dung xấu, độc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện
Văn hóa - Giải trí

Ngu Thư Hân đối mặt làn sóng tẩy chay toàn diện

Văn hóa - Giải trí

Ngu Thư Hân đang trở thành tâm điểm chỉ trích tại Trung Quốc khi bị tố cáo bắt nạt đồng nghiệp, cư xử thiếu văn hóa trong giới giải trí.

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Thể thao

Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam? ĐT nữ Indonesia nhập tịch 3 cầu thủ; Messi cân nhắc khả năng chia tay ĐT Argentina; cựu tuyển thủ Anh phải chi trả 10.000 bảng tiền thuế/tháng; Jackson tới Bayern kiểm tra y tế.

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ: Chiến dịch mùa hè của Nga làm rung chuyển cục diện chiến tranh
Thế giới

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ: Chiến dịch mùa hè của Nga làm rung chuyển cục diện chiến tranh

Thế giới

Mặt trận Ukraine đã có biến chuyển lớn trong mùa hè này. Những chiến hào bỏ trống của Ukraine, các cứ điểm bỏ hoang, pháo đài sụp đổ và vòng vây của lực lượng Nga ngày càng siết chặt đang phản ánh cục diện chiến tranh ngày càng rõ rệt và nghiêng về phía Moscow.

Ba thông điệp lớn được Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc
Kinh tế

Ba thông điệp lớn được Thủ tướng kỳ vọng doanh nghiệp thực hiện trong kỷ nguyên vươn mình dân tộc

Kinh tế

Người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra 3 thông điệp quan trọng cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đề nghị doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành với Chính phủ thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và sáng tạo.

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu
Xã hội

Ngộ độc khi ăn tiệc tân gia ở Gia Lai, 131 người đi cấp cứu

Xã hội

Rất may, đến thời điểm này, 131 trường hợp được đưa đến cấp cứu tại các cơ sở y tế ở tỉnh Gia Lai đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Bóng đá Việt Nam – Niềm tự hào dân tộc, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước
Thể thao

Bóng đá Việt Nam – Niềm tự hào dân tộc, hòa nhịp cùng kỷ nguyên vươn mình của đất nước

Thể thao

80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh 2/9/1945, bóng đá Việt Nam đã đi cùng dân tộc qua biết bao chặng đường lịch sử. Từ những trận bóng trong kháng chiến, trên những bãi đất dã chiến, đến những trận cầu rực lửa tại các sân vận động hiện đại; từ niềm vui nhỏ bé nơi làng quê đến những khoảnh khắc cả dân tộc hòa chung niềm tự hào, bóng đá luôn hiện diện như một phần của sức mạnh tinh thần Việt Nam.

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ
Gia đình

Tử vi ngày mai: Chim khách báo tin vui cho 3 con giáp, niềm vui nhân đôi, tài lộc dôi dư, tình yêu rực rỡ

Gia đình

Tử vi ngày mai cho biết, trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ được sự may mắn cả trong sự nghiệp lẫn tình yêu, cuộc sống thịnh vượng.

'BTV Thời sự trẻ nhất VTV' xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên
Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" xúc động kể kỷ niệm gần 1 tháng tập luyện diễu binh, diễu hành A80 khó quên

Văn hóa - Giải trí

"BTV Thời sự trẻ nhất VTV" đã có chia sẻ xúc động về gần 1 tháng tập luyện tại lễ diễu binh, diễu hành nhân 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung tiết lộ bất ngờ về mối quan hệ với HLV Kim Sang-sik

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) đã có những chia sẻ đáng chú ý trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam.

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ
Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng xin lỗi người hâm mộ

Văn hóa - Giải trí

Tô Hữu Bằng, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Đài Loan, chính thức gửi lời xin lỗi công khai sau khi bị dư luận chỉ trích vì phát ngôn "lạ".

'Mỹ nhân bán rau' gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già
Xã hội

"Mỹ nhân bán rau" gây sốt vì tổ chức du lịch miễn phí cho 50 cụ già

Xã hội

Li Fugui, cô gái 27 tuổi tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được cộng đồng mạng gọi là “người đẹp bán rau".

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9
Xã hội

“Nàng tiên cá” Hà Nội mang cờ Tổ quốc biểu diễn dưới thủy cung, gửi thông điệp trước thềm Quốc khánh 2/9

Xã hội

Giữa làn nước xanh thẳm của thủy cung, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong tay một “nàng tiên cá”. Màn biểu diễn đặc biệt của chị Ánh trước thềm Quốc khánh 2/9 đã khiến nhiều du khách không giấu nổi xúc động.

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine
Thế giới

Mỹ đàm phán đưa quân đội tư nhân tới Ukraine

Thế giới

Các công ty quân sự tư nhân của Mỹ có thể được triển khai tới Ukraine như một phần trong kế hoạch hòa bình dài hạn. Kế hoạch này được đưa ra như một giải pháp thay thế, sau khi Tổng thống Mỹ cam kết sẽ không triển khai binh sĩ Mỹ tại Ukraine.

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị
Xã hội

Hai nhân viên vệ sinh tại Lâm Đồng bị hành hung phải nhập viện điều trị

Xã hội

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt đã trình báo vụ việc hai nhân viên vệ sinh bị hành hung trong lúc làm nhiệm vụ, phải nhập viện điều trị.

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công 'hoa quý tộc', có chậu bán giá cả triệu đồng
Nhà nông

Một nông dân Đồng Tháp trồng thành công "hoa quý tộc", có chậu bán giá cả triệu đồng

Nhà nông

Có được nguồn vốn, chị Huệ, nông dân trồng hoa lan ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) mạnh dạn nhập thêm các giống hoa lan mới, lạ về trồng. Đến nay, vườn hoa lan của chị Huệ đã phát triển khoảng 10.000 chậu, với nhiều loại hoa lan như: hoa lan rừng, lan Kiếm, Cattlayda, hoa lan Hồ Điệp và các dòng hoa lan phổ thông.

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Nhà nông

Một HTX nuôi hươu sao ở Thái Nguyên gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới

Nhà nông

Trong bức tranh phát triển kinh tế tập thể tại tỉnh Thái Nguyên, Hợp tác xã nuôi hươu sao Hội Cựu chiến binh Trọng Hùng (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) đã và đang khẳng định hướng đi bền vững, trở thành mô hình tiêu biểu trong phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ
Nhà nông

Hơn 400 sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu của Ninh Bình hội tụ

Nhà nông

Tại Trung tâm Giới thiệu nông nghiệp sạch Nam Định (tỉnh Ninh Bình), đang diễn ra Tuần hàng Giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn, sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình năm 2025. Sự kiện quy tụ 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất với 40 gian hàng, giới thiệu hơn 400 sản phẩm nông nghiệp và OCOP tiêu biểu của tỉnh.

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn
Nhà nông

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn

Nhà nông

Mùa quả dứa gai (cây khóm, quả khóm) là giống dứa mật ở xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk) đã khép lại trong niềm vui của nông dân. Vụ trồng dứa gau vừa qua, quả dứa được mùa, được giá, mang lại lợi nhuận cao, giúp người dân phấn khởi, thêm tin tưởng vào loại cây trồng này sẽ tiếp tục đem đến những mùa vụ bền vững, ấm no.

Đắk Lắk: Khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng nhiều nhân viên vì liên quan hoạt động mại dâm
Pháp luật

Đắk Lắk: Khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng cùng nhiều nhân viên vì liên quan hoạt động mại dâm

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố chủ cơ sở Massage Thanh Hằng (phường Buôn Ma Thuột) cùng nhiều nhân viên liên quan đến hoạt động mại dâm.

Hà Tĩnh: Nông dân chèo thuyền bẻ bưởi Phúc Trạch, bán chạy nước lụt
Nhà nông

Hà Tĩnh: Nông dân chèo thuyền bẻ bưởi Phúc Trạch, bán chạy nước lụt

Nhà nông

Bão số 6 đã gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều khu vực ngập lụt, giao thông bị chia cắt. Tại xã Phúc Trạch, Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) nhiều nông dân phải chèo thuyền, lội nước để thu hoạch bưởi, nỗ lực cứu vụ mùa trước nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng.

“Bầu” Đoan - Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị bắt, tội danh có gì đặc biệt?
Bạn đọc

“Bầu” Đoan - Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa bị bắt, tội danh có gì đặc biệt?

Bạn đọc

Công an bắt ông Cao Tiến Đoan, tức "bầu Đoan", Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa, với cáo buộc vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?
Thể thao

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia? Chelsea quan tâm Fermin Lopez, Barcelona "hét giá" 90 triệu euro; Đội tuyển U23 Bangladesh tới Phú Thọ dự vòng loại giải U23 châu Á 2026; Xavi Simons tiếp quản số áo nổi tiếng của Son Heung-min; Quang Hải tặng Chu Thanh Huyền nụ hôn.

Tan hoang một vùng nuôi thủy sản tiền tỷ ở vịnh Hòn La, tỉnh Quảng Trị
Nhà nông

Tan hoang một vùng nuôi thủy sản tiền tỷ ở vịnh Hòn La, tỉnh Quảng Trị

Nhà nông

Dù người nuôi đã chủ động giằng néo cẩn thận nhưng do ảnh hưởng của bão số 5 đã làm hàng chục lồng bè nuôi cá bớp, cá mú, tôm hùm, hàu ở vịnh Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập thuộc tỉnh Quảng Bình) bị sóng lớn đánh bật neo, trôi dạt vào ghềnh đá vỡ tan. Người nuôi bị thiệt hại hàng tỷ đồng.

Điều ít biết về người cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đông Tây - Kim Cổ

Điều ít biết về người cận vệ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đông Tây - Kim Cổ

Hai mươi năm kề cận bên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tá Nguyễn Tiến Trổ chưa từng cho phép mình lơ là một phút. Từ những đêm trắng canh từng hồi chuông điện thoại, đến những ngày bom đạn sẵn sàng lấy thân mình che chắn cho vị Tổng tư lệnh, ông đã sống trọn một đời tận tụy và trung thành tuyệt đối với Đại tướng.

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp
Nhà nông

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp

Nhà nông

Ngày 27-8, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa tổ chức bàn giao 8 lồng HDPE, 9.600 con cá mú trân châu giống và 225kg thức ăn công nghiệp cho cá mú Seamaster - đợt 1 cho 4 hộ nuôi thực hiện dự án khuyến nông Trung ương năm 2025...

Một thầy giáo ở Phú Thọ nuôi loài thú hoang chỉ ăn về đêm, chăm mấy tháng đã được bán, giá 1,8-2 triệu đồng/kg
Nhà nông

Một thầy giáo ở Phú Thọ nuôi loài thú hoang chỉ ăn về đêm, chăm mấy tháng đã được bán, giá 1,8-2 triệu đồng/kg

Nhà nông

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi cầy vòi mốc đang trở thành một hướng đi mới đầy tiềm năng cho nhiều hộ gia đình bởi mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn có nhiều ưu điểm như: Diện tích chuồng trại nhỏ, không gây ô nhiễm, tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có và không tốn nhiều công chăm sóc.

Bịa đặt chuyện cựu chiến binh 90 tuổi bị từ chối xem diễu binh, 1 nam thanh niên Hà Nội bị xử lý
Pháp luật

Bịa đặt chuyện cựu chiến binh 90 tuổi bị từ chối xem diễu binh, 1 nam thanh niên Hà Nội bị xử lý

Pháp luật

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Hà Nội vừa xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về một cựu chiến binh 90 tuổi không được xem diễu binh, diễu hành trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội).

Tin đọc nhiều

1

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

Thiếu tướng, cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến được Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn tặng 4 tỷ đồng quà lễ, Tết

2

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

3

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Lịch cấm đường ngày 29/8, 30/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

4

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Ukraine bất ngờ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

5

Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam

Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam