Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: “Sau hợp nhất, Đà Nẵng có cơ hội trở thành trung tâm du lịch quốc gia tầm quốc tế”

Ngày 26/8, tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana Đà Nẵng, sự kiện HorecFex Việt Nam 2025 chính thức khai mạc, mở màn chuỗi triển lãm và diễn đàn lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực HORECA (Khách sạn – Nhà hàng – Dịch vụ ẩm thực). Chương trình kéo dài 2 ngày (26–27/8), với hơn 55 phiên thảo luận chuyên sâu và hàng loạt trải nghiệm công nghệ tiên tiến, quy tụ hơn 3.500 khách tham dự cùng 500 doanh nghiệp đầu ngành.

Được tổ chức bởi HorecFex Việt Nam và Liên chi hội Khách sạn Việt Nam, sự kiện năm nay quy tụ hơn 90 diễn giả từ 20 quốc gia, trong đó có 40% là chuyên gia quốc tế và 40% là nữ giới. Với chủ đề “The Way Forward – Con đường phía trước”, các phiên thảo luận tập trung vào ba trụ cột lớn: công nghệ – chuyển đổi số, phát triển bền vững gắn với du lịch có trách nhiệm và tái định nghĩa trải nghiệm khách hàng.

Khai mạc sự kiện HorecFex Việt Nam 2025.

Tại khu triển lãm, lần đầu tiên ngành HORECA tại Việt Nam chứng kiến quy mô trưng bày thiết bị trị giá 42 tỷ đồng, mang đến các giải pháp quản trị – vận hành hiện đại cho khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ẩm thực.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trùng Khánh – Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh HorecFex 2025 là diễn đàn kết nối quan trọng, giúp nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trong khu vực.

Bà Đỗ Thị Hồng Xoan – Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam cho rằng sự kiện năm nay phản ánh “cuộc đua mới” của ngành du lịch – khách sạn, đòi hỏi đổi mới tư duy và hành động quyết liệt hơn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại sự kiện.

Đại diện chủ nhà, ông Lương Nguyễn Minh Triết – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, cho biết, sau khi hợp nhất, TP.Đà Nẵng đã mở rộng không gian địa lý gấp 10 lần, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch với những tiềm năng mới. Đặc biệt, chiều dài bờ biển tăng hơn 2,3 lần cùng hệ sinh thái cảnh quan đa dạng gồm biển, đảo, hồ, rừng nguyên sinh, kết hợp với hệ thống hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng hiện đại và sinh thái. Việc mở rộng không gian và đa dạng hóa tài nguyên du lịch sẽ tạo động lực để Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế, cửa ngõ du lịch miền Trung; đồng thời xây dựng thương hiệu Đà Nẵng - Trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, điểm đến du lịch xanh và di sản văn hóa hàng đầu khu vực, thu hút dòng khách quốc tế và nội địa chất lượng cao.

Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông đường bộ, cơ sở dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, số lượng cơ sở lưu trú 4-5 sao tại Đà Nẵng đang dẫn đầu cả nước (164 cơ sở với hơn 31.000 phòng), quy tụ nhiều thương hiệu tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Thành phố cũng có nhiều khu điểm du lịch, công viên giải trí đạt chuẩn quốc tế như Sun World Bà Nà Hills, VinWonders Nam Hội An, Đảo Ký ức Hội An, Núi Thần Tài, Mikazuki, Hoiana…, cùng các sân golf, cung hội nghị quốc tế. Hạ tầng của Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn cao để đăng cai các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc tế.

"Việc đăng cai tổ chức HorecFex giúp thành phố củng cố vị thế trung tâm hội nghị – triển lãm hàng đầu khu vực, đồng thời là cơ hội để kết nối doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước, đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược cho sự phát triển bền vững. Cầu nối tri thức và phát triển bền vững", ông Triết nhận định.






