Doanh nghiệp
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 11:41 GMT+7

Chuyến bay của Vietnam Airlines chở nhu yếu phẩm, thuốc men hỗ trợ người dân vùng lũ đã đến TP.Huế

Thế Anh Thứ bảy, ngày 01/11/2025 11:41 GMT+7
Những chuyến hàng hoá đầu tiên do Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí đã hạ cánh xuống sân bay Phú Bài (Huế) ngay trong đêm ngày 31/10.
Trước tình hình mưa lũ lịch sử gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã nhanh chóng triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ tới các địa phương chịu thiệt hại.

Những lô hàng hoá cứu trợ được Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí.

Ngay sau khi công bố thông tin ngày 30/10, những lô hàng đầu tiên gần 500 cân gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo, lương thực do Báo Phụ Nữ TP.Hồ Chí Minh gửi tặng đã được Vietnam Airlines nhanh chóng vận chuyển đến Huế trên chuyến bay VN1376 trong đêm ngày 31/10.

Lô hàng thứ 2 gồm 400 áo ấm của Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ người dân vùng lũ sẽ được Vietnam Airlines tiếp nhận trên chuyến bay VN1374 chiều ngày 1/11.

Những chuyến bay chở hàng hoá hỗ trợ không chỉ mang theo nguồn lương thực, thuốc men và vật dụng thiết yếu, mà còn chở cả tấm lòng, tình cảm và tinh thần đoàn kết từ khắp mọi miền đất nước hướng về miền Trung.

Hàng hoá cứu trợ được đưa lên máy bay.

Với hành động ý nghĩa này, Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định vai trò của Hãng hàng không quốc gia, không chỉ là cầu nối giữa các vùng miền, mà còn là cầu nối của yêu thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì một Việt Nam bền vững và nhân ái hơn.

Với kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp, tàu bay rộng và hiện đại cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên hàng đầu, Hãng cam kết sẽ dốc sức hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Những lô hàng hoá được vận chuyển an toàn tới miền Trung sẽ góp phần hỗ trợ người dân miền Trung vượt qua khó khăn.
Vietnam Airlines một lần nữa khẳng định vai trò của Hãng hàng không quốc gia, không chỉ là cầu nối giữa các vùng miền, mà còn là cầu nối của yêu thương, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái.

Hoạt động vận chuyển miễn phí hàng hoá hỗ trợ các tỉnh thành miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ của Vietnam Airlines Group diễn ra từ ngày 30/10, áp dụng cho các tổ chức như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan tổ chức Nhà nước, các tổ chức xã hội và quỹ từ thiện được cấp phép, cùng doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ hoặc giới thiệu. Điều này nhằm đảm bảo việc vận chuyển hàng hoá đúng mục đích và đến được đúng những người cần được hỗ trợ.

Để đăng ký và đặt giữ chỗ vận chuyển hàng hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa – Ban Kế hoạch và Tiếp thị Hàng hóa, Vietnam Airlines. SĐT: 0395216659; Email: hoantl@vietnamairlines.com.

Năm 2024, Vietnam Airlines đã trở thành cầu nối chia sẻ những khó khăn mà người dân bị ảnh hưởng do bão Yagi gây mưa to, ngập lụt ở hàng loạt tỉnh thành miền Bắc. Hơn 300 tấn hàng cứu trợ gồm áo phao, thuốc men, thực phẩm và đồ uống đã được Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) vận chuyển miễn phí trên các chuyến bay của hãng để cùng chung tay cùng cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai.

