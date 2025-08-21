Chủ đề nóng

Chuyện lạ Lào Cai, trồng thứ cây thơm nức này kiểu gì mà dân bán dôi tiền hơn, đất đai lại màu mỡ thêm?

Phạm Hoài - Kim Thoa Thứ năm, ngày 21/08/2025 14:20 GMT+7
Hàng chục hộ dân ở hai xã Xuân Hòa và Nghĩa Đô (tỉnh Lào Cai) đang vô cùng phấn khởi khi được tiếp cận với mô hình trồng quế hữu cơ. Mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp đất đai màu mỡ hơn, mở ra con đường làm giàu bền vững cho người dân.
"Bảo bối" đến tay, nông dân trồng quế hữu cơ phấn khởi

Những ngày này, gia đình ông Đặng Văn Sâm ở thôn Nặm Khạo, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai đang rất vui mừng khi được nhận hỗ trợ phân bón cho 0,8ha quế hữu cơ. Hơn 40,9 tấn phân bón hữu cơ vi sinh vừa được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh trao tận tay gia đình ông và 29 hộ dân khác trong xã, với tổng diện tích 10ha. Đây là sự hỗ trợ thiết thực nằm trong dự án "Xây dựng mô hình trồng quế theo hướng hữu cơ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, giai đoạn 2024-2026" do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia triển khai, hỗ trợ vật tư đầu vào cho nông dân.

Chỉ tay vào vườn quế xanh mướt, ông Sâm hồ hởi chia sẻ: "Bao đời nay gia đình tôi sống nhờ cây quế. Nhưng trước đây, chúng tôi chỉ trồng theo kinh nghiệm, bón phân vô cơ nên đất bị chai cứng, bạc màu dần. Từ khi được tham gia mô hình trồng quế hữu cơ, được các anh cán bộ hướng dẫn tận tình, giờ lại được nhận phân bón sạch, chúng tôi mừng lắm".

63 tấn phân bón hữu cơ vi sinh vừa được Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai phối hợp cấp phát cho 42 hộ dân tham gia mô hình trồng quế hữu cơ ở xã Xuân Hòa và Nghĩa Đô. Ảnh: Kim Thoa.

Theo ông Sâm, từ khi chuyển sang dùng phân hữu cơ vi sinh, cây quế như được "hồi sinh".

"Cây phát triển tốt hơn hẳn, vỏ dày, lá xanh mơn mởn. Mà quan trọng nhất là sản phẩm mình làm ra sạch, an toàn nên thương lái họ chuộng, bán được giá cao hơn hẳn so với quế thường", ông Sâm nói.

Cùng chung niềm vui, tại xã Xuân Hòa, 11 hộ dân cũng vừa tiếp nhận hơn 22 tấn phân bón để chăm sóc cho 5ha quế hữu cơ. Hoạt động hỗ trợ này diễn ra đúng vào thời điểm bón phân quan trọng, giúp cây quế có đủ dinh dưỡng để sinh trưởng mạnh mẽ, hứa hẹn một vụ thu hoạch bội thu.

Trồng cây thơm nức kiểu "Cầm tay chỉ việc", nông dân vững tin làm giàu

Không chỉ hỗ trợ vật tư, dự án còn đặc biệt chú trọng đến việc "trang bị kiến thức" cho bà con nông dân. Trước đó, 60 hộ dân của hai xã Xuân Hòa và Nghĩa Đô đã tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chuyên sâu.

Các hộ dân ở xã Xuân Hòa và Nghĩa Đô thực hành kỹ thuật trồng quế theo hướng hữu cơ. Ảnh: Kim Thoa.

Tại đây, bà con không chỉ ngồi nghe lý thuyết suông mà được các cán bộ kỹ thuật "cầm tay chỉ việc" ngay tại vườn. Từ cách chọn giống, làm đất, bón phân, tỉa cành cho đến cách ghi chép nhật ký sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ TCVN 11041... tất cả đều được hướng dẫn tỉ mỉ. Việc ghi chép nhật ký sản xuất chính là "tấm vé thông hành" giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng và các thị trường khó tính.

Anh Hoàng Văn Tuyên ở thôn Vắc, xã Xuân Hòa phấn khởi cho biết: "Những lớp tập huấn trước đã giúp chúng tôi hiểu rõ về quy trình sản xuất quế hữu cơ. Bây giờ lại được hỗ trợ vật tư và hướng dẫn tận tình thế này, chúng tôi càng thêm vững tin. Chúng tôi tin rằng, cây quế hữu cơ sẽ giúp cuộc sống của bà con ngày càng sung túc, ấm no hơn".

Hướng đi bền vững từ trồng quế hữu cơ

Lào Cai từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ" quế của cả nước. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 143.000 ha quế, mang lại giá trị kinh tế khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ đang được xem là bước ngoặt chiến lược, giúp nâng tầm giá trị cho cây quế.

Thực tế cho thấy, với hơn 23.700 ha quế đã được chứng nhận hữu cơ, giá bán vỏ quế hữu cơ luôn cao hơn vỏ quế thông thường từ 15 - 30%. Đây là con số biết nói, khẳng định hiệu quả vượt trội của hướng đi này.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 143.000 ha quế, trong đó, hơn 23.700 ha đã được chứng nhận hữu cơ. Giá bán vỏ quế hữu cơ cao hơn vỏ quế thông thường từ 15 - 30%. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh lợi ích kinh tế, việc chuyển đổi sang canh tác hữu cơ còn giúp đất đai ở các vùng trồng quế trở nên màu mỡ hơn. Đất không còn bị chai cứng và bạc màu do lạm dụng hóa chất, thay vào đó trở nên tơi xốp và giàu dinh dưỡng hơn. Điều này giúp bảo vệ môi trường đất, nước, giữ gìn đa dạng sinh học; tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành trồng quế tại địa phương.

Với sự hỗ trợ kịp thời từ các cấp, cùng sự đồng lòng của bà con, thương hiệu quế hữu cơ Lào Cai đang ngày càng được khẳng định. Đây chính là nền tảng vững chắc để người dân vươn lên làm giàu bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

- Xã Xuân Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Xuân Hòa và xã Tân Dương, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũ. Xã có diện tích tự nhiên là 107,78km2, dân số 12.960 người.
- Xã Nghĩa Đô được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Tân Tiến, Vĩnh Yên và Nghĩa Đô của huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cũ. Xã có tổng diện tích tự nhiên gần 160km2, quy mô dân số gần 14.000 người.

