Loại cây này hễ "xước tí da" thơm ba ngày, dân một xã ở Lào Cai trồng thành công, xây nhà lầu, tậu xe hơi

Phạm Hoài - Kim Thoa Thứ năm, ngày 07/08/2025 07:36 GMT+7
Từ bỏ cây ngô, cây sắn kém hiệu quả, nhiều hộ dân ở xã Võ Lao (tỉnh Lào Cai) đã quyết định "đặt cược" vào cây quế. Hướng đi táo bạo này không chỉ phủ xanh những quả đồi trọc mà còn mở ra con đường thoát nghèo, giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu, xây nhà lầu, tậu xe hơi.
Xây nhà mới, tậu xế hộp nhờ cây quế

Men theo con đường bê tông dẫn vào thôn Nậm Đinh (xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai), chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những ngôi nhà tầng khang trang mọc lên ngày một nhiều. Một trong những cơ ngơi bề thế đó thuộc về gia đình anh Đặng Văn Nhất, người từng là hộ nghèo trong thôn.

Nhờ trồng quế, gia đình anh Nhất (áo vàng) đã vươn lên thoát nghèo, trở thành một trong những hộ khá giả của thôn Nậm Đinh. Ảnh: Kim Thoa.

Chỉ tay về phía đồi quế bạt ngàn sau nhà, anh Nhất không giấu được niềm vui: "Trước đây, cả nhà tôi chỉ trông vào mấy nương ngô, sắn, làm quần quật mà vẫn không đủ ăn. Cái nghèo nó đeo bám dai dẳng".

Bước ngoặt đến khi anh Nhất quyết định đánh liều một phen. "Lúc đầu tôi cũng đắn đo lắm, vì trồng quế phải mấy năm sau mới có thu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, phải tìm hướng đi lâu dài. Tôi bàn với vợ, mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mua giống, mua phân về trồng", anh Nhất nhớ lại.

Không ngờ, chính cây quế đã giúp cuộc sống của gia đình anh Nhất bước sang một trang mới. "Căn nhà mới xây, cái xe ô tô cả nhà đi lại là từ tiền bán quế đấy. Nhờ nó mà mấy đứa con tôi được đi học đàng hoàng, không phải lo nghĩ nữa", anh Nhất tự hào khoe.

Cây quế giúp nhiều hộ gia đình ở thôn Nậm Đinh thoát khỏi cái nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang. Ảnh: Kim Thoa.

Từ 2 ha ban đầu, giờ đây toàn bộ 6 ha đất đồi của gia đình anh Nhất đã được phủ một màu xanh mướt của quế. Mỗi năm, chỉ tính riêng tiền tỉa cành, bán lá và vỏ quế, gia đình anh đã có thu nhập đều đặn trên 120 triệu đồng.

Không chỉ vươn lên thoát nghèo, gia đình anh Nhất còn trở thành một trong những hộ khá giả của thôn. Anh còn là thành viên tích cực của Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ của xã, cùng các hộ khác phát triển vùng quế hữu cơ, từng bước xây dựng liên kết sản xuất bền vững và ổn định đầu ra cho sản phẩm quế.

Cây quế dần trở thành cây trồng chủ lực, thay thế cây sắn ở xã Võ Lao. Ảnh: Kim Thoa.

Thấy được hiệu quả rõ rệt, bà con trong thôn bảo nhau học tập, nhà nhà trồng quế, người người trồng quế.

Ông Đặng Hữu Hoa, Trưởng thôn Nậm Đinh cho biết: "Bây giờ trong thôn không còn hộ nào không trồng quế. 100% các hộ đã chuyển đổi, tổng diện tích lên tới hơn 100 ha. Đời sống bà con thay đổi hẳn, thu nhập ổn định, không còn cảnh chạy ăn từng bữa".

Nhờ cây quế, trong thôn xuất hiện ngày càng nhiều "triệu phú chân đất" với thu nhập đáng mơ ước như hộ ông Đặng Phúc Đình (khoảng 110 triệu đồng/năm), ông Triệu Văn Sơn (130 triệu đồng/năm)... Cây quế không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân, từ nhỏ lẻ, tự phát sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, có liên kết.

Hướng đi bền vững từ chính sách đúng đắn

Theo ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Lao, chủ trương đưa cây quế trở thành cây trồng chủ lực đã được xã triển khai từ năm 2013. Ban đầu chỉ là thí điểm ở vài hộ nhưng khi những hộ đầu tiên thu về hàng trăm triệu đồng thì phong trào lan rộng rất nhanh. Cây quế thực sự đã trở thành "đòn bẩy" kinh tế cho địa phương.

Từ vài chục ha ban đầu, đến nay toàn xã Võ Lao đã có gần 3.000 ha quế, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Để tránh tình trạng "được mùa mất giá" và bị thương lái ép giá, xã đã thành lập Hợp tác xã Nông lâm nghiệp và dịch vụ. Hợp tác xã này đóng vai trò là cầu nối, tìm kiếm thị trường, ổn định đầu ra và chia sẻ kỹ thuật cho bà con.

"Lợi thế của Võ Lao sau sáp nhập là diện tích đất lâm nghiệp rất lớn. Chúng tôi xác định kinh tế đồi rừng với cây quế là chủ lực chính là hướng đi lâu dài. Ngoài ra, xã cũng đang vận động người dân trồng thêm các loại cây khác như mỡ, bồ đề, trẩu... để tạo sự đa dạng sinh học và khai thác rừng bền vững", ông Đức nói.

Từ vài chục ha ban đầu, đến nay toàn xã Võ Lao đã có gần 3.000 ha quế, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: Kim Thoa.

Không chỉ dừng lại ở việc bán nguyên liệu thô, Võ Lao đang hướng tới chế biến sâu để nâng cao giá trị sản phẩm. Trên địa bàn xã đã có nhà máy chế biến tinh dầu quế hoạt động hiệu quả. Chính quyền địa phương đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu tiểu thủ công nghiệp nhằm kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ và các sản phẩm từ quế, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Theo kế hoạch đến năm 2030, Võ Lao sẽ mở rộng thêm khoảng 2.000 ha diện tích trồng quế, nâng tổng diện tích rừng quế toàn xã lên 5.000 ha. Đồng thời, xã đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng vùng quế đạt chứng nhận VietGAP để đưa sản phẩm quế của địa phương tiếp cận các thị trường lớn và bền vững hơn.

Với kế hoạch này, xã Võ Lao đang khẳng định con đường phát triển kinh tế từ rừng là hoàn toàn đúng đắn, biến những ngọn đồi khô cằn năm nào thành những "mỏ vàng xanh", mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Xã Võ Lao, tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Võ Lao, Nậm Mả, Nậm Dạng (tỉnh Lào Cai cũ) với tổng diện tích tự nhiên 152,83km2, quy mô dân số 17.912 người.

