Chuyện lạ ở Hà Nội: Cán bộ xã thành “thầy giáo số”, nông dân thành “học viên 4.0”

Khi “cán bộ số” gõ cửa từng nhà

Trước đây, mỗi lần cần kê khai hồ sơ xin trợ cấp cho con trai mắc chứng rối loạn phát triển trí tuệ và bệnh co gân, anh Bùi Văn Bình ở xã Hồng Vân phải đi lại nhiều lần đến trụ sở UBND xã, chờ đợi, bổ sung giấy tờ rất mất thời gian.

“Nay được các thành viên trong tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận nhà hướng dẫn, tôi đã biết dùng điện thoại để kê khai trực tuyến. Mọi thủ tục nhanh gọn, chính xác hơn nhiều. Họ còn giúp tôi cài đặt thêm các ứng dụng như Smartbanking, iHanoi… để giao dịch, làm việc tại nhà thuận tiện”, anh Bình phấn khởi chia sẻ.

Những “cán bộ số” như cách người dân Hồng Vân gọi thân mật các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành “cầu nối” đưa công nghệ đến gần với từng hộ dân. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, họ xuống tận ngõ, vào từng nhà để giúp bà con biết cách đăng ký thủ tục, tra cứu kết quả, thanh toán phí dịch vụ công ngay trên điện thoại thông minh.

Cán bộ tổ công nghệ số cộng đồng xuống tận nhà người dân để hỗ trợ chuyển đổi số, làm các thủ tục trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Không chỉ dừng ở thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới cho người dân nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Trí, một nông dân trồng cây cảnh ở thôn Cơ Giáo cho biết: “Giờ chúng tôi bán cây qua livestream, nhận tiền qua Smartbanking, khách ở đâu cũng có thể mua. Không cần ngồi chờ người đến tận vườn như trước”.

Ông Nguyễn Văn Trí ở thôn Cơ Giáo, xã Hồng Vân quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cây cảnh của gia đình trên Youtube.

Nhờ nắm bắt xu thế số hóa, vườn cây của ông Trí có khách hàng khắp cả nước, doanh thu tăng đáng kể. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chia sẻ: “Livestream bán hàng đòi hỏi sự sáng tạo và hiểu biết công nghệ. Phải học cách quảng bá, bảo mật thông tin để tránh rủi ro, lừa đảo”.

Từ câu chuyện của ông Trí có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ giúp người dân thuận tiện trong giao dịch, mà còn thay đổi cách làm ăn, đưa sản phẩm nông nghiệp nông thôn lên môi trường số, một tiêu chí quan trọng của nông thôn mới thời đại 4.0.

Chuyển đổi số nông thôn mới: Hướng đến chính quyền số – xã hội số – công dân số

Theo ông Phạm Văn Long, chuyên gia công nghệ tại Hà Nội, phong trào “Bình dân học vụ số” đang trở thành mô hình tiêu biểu trong công tác cải cách hành chính và phổ cập kỹ năng số cho người dân.

Lãnh đạo xã Hồng Vân ấn nút phát động Chiến dịch "45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số" và phong trào "Bình dân học vụ số" ngày 11/8 vừa qua.

“Hiện phong trào này giúp nhiều người dân, nhất là nhóm yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo… biết cách dùng smartphone để giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nhận thức, hạ tầng mạng và ngôn ngữ ở vùng sâu, vùng xa”, ông Long cho biết.

Ông cũng kiến nghị cần tăng đầu tư hạ tầng, bổ sung lực lượng “cán bộ số” chuyên sâu về các xã, đồng thời chuẩn hóa học liệu số, giúp phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng, hiệu quả thực chất.

Tại xã Hồng Vân, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội Nguyễn Đức Thành, cho biết, vừa qua, ngày 11/8, xã đã phát động Chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”.

Một lớp đào tạo, tập huấn chuyển đổi số cho các thành viên trong các tổ công nghệ số cộng đồng ở xã Hồng Vân.

“Mục tiêu là 100% cán bộ, công chức xã nắm vững kiến thức số cơ bản, sử dụng thành thạo các nền tảng số và hệ thống thông tin phục vụ công tác điều hành, quản lý. Đồng thời, hỗ trợ người dân đặc biệt là các đối tượng yếu thế sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến”, ông Thành nhấn mạnh.

Xã Hồng Vân hiện có 36 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 200 thành viên. Họ làm việc liên tục, không có ngày nghỉ, trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, đăng ký dịch vụ công, cài đặt ứng dụng thông tin và thương mại số.

Hiệu quả đã được nhìn thấy rõ thông qua các cuộc họp của xã. Giờ đây không còn phát văn bản giấy, thay vào đó, đại biểu quét mã QR để nhận tài liệu, hình ảnh, video ngay trên điện thoại. Các thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến, nhanh gọn, minh bạch hơn trước.

Từ thực tiễn ở Hồng Vân cho thấy, chuyển đổi số không chỉ là công cụ hành chính, mà là nền tảng phát triển nông thôn mới kiểu mẫu, nơi người dân được trang bị kỹ năng số, chính quyền vận hành thông minh, và kinh tế nông thôn được kết nối với thị trường số.

Ông Nguyễn Đức Thành kỳ vọng: “Chúng tôi mong Trung ương và lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nâng cấp hạ tầng công nghệ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân nông thôn thực sự làm chủ công nghệ, hưởng lợi từ chuyển đổi số.”

Từ những thao tác nhỏ như quét mã QR tra cứu hồ sơ, đến những buổi livestream bán hàng triệu đồng, những nông dân ở xã Hồng Vân đang chứng minh rằng, chuyển đổi số chính là “chìa khóa vàng” mở ra tương lai mới cho nông thôn Việt Nam hiện đại, năng động và bền vững.

