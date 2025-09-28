CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Thép xanh Nam Định vừa đánh bại Svay Rieng (Campuchia) ở Cúp các CLB Đông Nam Á. Chiều 28/9, tại vòng 5 V.League 2025/2026, thầy trò HLV Vũ Việt Hồng được chơi tại sân nhà khi tiếp đón CLB CAHN.

Kết quả Thép xanh Nam Định 2-0 CLB CAHN. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Thép xanh Nam Định có lực lượng đầy đủ hơn, lối chơi hay, tuy nhiên thời tiết đôi phần ảnh hưởng đến trận đấu. Kết quả CLB CAHN tiếp tục ở tốp đầu với 13 điểm, trong khi Thép xanh Nam Định (7 điểm) tụt xuống vị trí thứ 7.



CLB CAHN chơi ấn tượng hơn. Sau 5 trận đã thi đấu, CLB CAHN giành được 13 điểm.

Thời tiết làm thay đến lối chơi của Thép Xanh Nam Định. Ảnh: N Đ

Trước đó, CLB CAHN đã thắng 2, hòa 1 trong 3 trận gặp Thép xanh Nam Định gần đây nhất. Ở trận tranh Siêu Cúp đầu mùa bóng này, CLB CAHN đã thắng Thép xanh Nam Định 3-2 ngay tại sân Thiên Trường.

CLB CAHN tại vòng 5 V.League 2025/2026 chiến thắng thuyết phục Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Trong trận đấu, Công an Hà Nội chơi có phần "sắc" hơn Thép xanh Nam Định. Ngoài việc chơi tốt tại V.League, đội bóng của HLV Polking còn gây ấn tượng ở sân chơi châu lục.

Với kết quả này, CLB CAHN vươn lên ngôi đầu cùng Ninh Bình FC và CLB Công an TP.HCM khi cùng có 13 điểm, còn Thép xanh Nam Định tiếp tục đứng thứ 7 với 7 điểm sau 6 trận.

