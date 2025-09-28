CLB CAHN hạ gục Thép xanh Nam Định, san bằng điểm số với Ninh Bình FC

Loại củ “nhà nghèo” ăn vào sáng mắt, cải thiện tiêu hoá, đừng luộc hay nướng, đem làm bánh cực ngon
Ăn loại củ này có thể giảm đau đầu, cải thiện tiêu hóa, chữa tiêu chảy, tăng thị lực, hạn chế giun sán và tăng năng lượng.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thép xanh Nam Định vừa đánh bại Svay Rieng (Campuchia) ở Cúp các CLB Đông Nam Á. Chiều 28/9, tại vòng 5 V.League 2025/2026, thầy trò HLV Vũ Việt Hồng được chơi tại sân nhà khi tiếp đón CLB CAHN.
Thép xanh Nam Định có lực lượng đầy đủ hơn, lối chơi hay, tuy nhiên thời tiết đôi phần ảnh hưởng đến trận đấu. Kết quả CLB CAHN tiếp tục ở tốp đầu với 13 điểm, trong khi Thép xanh Nam Định (7 điểm) tụt xuống vị trí thứ 7.
CLB CAHN chơi ấn tượng hơn. Sau 5 trận đã thi đấu, CLB CAHN giành được 13 điểm.
Trước đó, CLB CAHN đã thắng 2, hòa 1 trong 3 trận gặp Thép xanh Nam Định gần đây nhất. Ở trận tranh Siêu Cúp đầu mùa bóng này, CLB CAHN đã thắng Thép xanh Nam Định 3-2 ngay tại sân Thiên Trường.
Trong trận đấu, Công an Hà Nội chơi có phần "sắc" hơn Thép xanh Nam Định. Ngoài việc chơi tốt tại V.League, đội bóng của HLV Polking còn gây ấn tượng ở sân chơi châu lục.
Với kết quả này, CLB CAHN vươn lên ngôi đầu cùng Ninh Bình FC và CLB Công an TP.HCM khi cùng có 13 điểm, còn Thép xanh Nam Định tiếp tục đứng thứ 7 với 7 điểm sau 6 trận.
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm? HLV Pep Guardiola báo tin buồn về Rodri; U23 Indonesia đăng ký 50 cầu thủ, sẵn sàng chinh phục SEA Games 33; Ekitike nói rõ lý do chọn Liverpool, từ chối M.U; Bố của Lukaku qua đời.