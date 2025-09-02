Chủ đề nóng

CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu

Trần Huy Trưởng (Theo Thời báo VHNT) Thứ ba, ngày 02/09/2025 10:10 GMT+7
Trên fanpage câu lạc bộ, CLB CAHN xác nhận Đoàn Văn Hậu sắp trở lại sân cỏ sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương.
CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một tin tức đầy lạc quan: Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trên đà hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẽ sớm trở lại sân cỏ. Thông tin chính thức này được CLB CAHN xác nhận trên fanpage của mình, chấm dứt hơn hai năm chờ đợi.

Sự tái xuất của cầu thủ này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân anh, mà còn là cú hích tinh thần và chuyên môn cực lớn cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đoàn Văn Hậu sắp bình phục chấn thương dài hạn.

Trong bối cảnh hàng thủ "Những chiến binh sao vàng" vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, kinh nghiệm và đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh trái là vô cùng cần thiết để củng cố sức mạnh tổng thể.

Sự trở lại của ngôi sao sinh năm 1999 càng trở nên ý nghĩa hơn khi đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề về lực lượng, trải đều ở cả ba tuyến. 

Mới đây, sau chấn thương xương sườn của Doãn Ngọc Tân, cả Quang Hải và Hai Long cũng không thể lên tuyển vì lý do tương tự. HLV Kim Sang-sik đã buộc phải triệu tập bổ sung Phan Du Học để bù đắp những khoảng trống này.

Trong thời gian tới, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu nội bộ quan trọng, lần lượt gặp CLB CAHN (4/9) và Thép xanh Nam Định (7/9). Các trận đấu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

Hiện tại, do vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang bận dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ tạm thời điều hành đội tuyển quốc gia.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu là tia hy vọng lớn, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Theo: Theo Thời báo VHNT

Tin tối (31/8): Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất

Cựu HLV CLB CAHN chính thức dẫn dắt đội bóng hạng Nhất; HLV Southgate có công việc mới; M.U đàm phán mua Emiliano Martinez; Chelsea ra giá mua Fermin Lopez; Georgina Rodriguez đăng ảnh tình cảm bên Ronaldo.

Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Thể thao
Tin nóng 31/8: Đông Á Thanh Hoá được “giải cứu”?

Đôi điều cần biết về cựu tuyển thủ U21 Hà Lan vừa gia nhập Thép xanh Nam Định

Thể thao
Đôi điều cần biết về cựu tuyển thủ U21 Hà Lan vừa gia nhập Thép xanh Nam Định

CLB Công an TP.HCM “chi viện” cho CLB TP.HCM

Thể thao
CLB Công an TP.HCM “chi viện” cho CLB TP.HCM

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Thể thao
Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Đọc thêm

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui
Nhà đất

Siêu dự án 85.000 tỷ đồng của Hoà Phát nhận tin vui

Nhà đất

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt chuyển đổi hơn 44.000 m2 đất sang đất khu công nghiệp, tạo cú hích cho siêu dự án Hòa Phát Dung Quất 2 trị giá 85.000 tỷ đồng.

Nơi khởi nguồn Tuyên ngôn Độc lập, điểm tựa của khát vọng Việt Nam hùng cường
Tin tức

Nơi khởi nguồn Tuyên ngôn Độc lập, điểm tựa của khát vọng Việt Nam hùng cường

Tin tức

Từ căn gác nhỏ số 48 Hàng Ngang đến Quảng trường Ba Đình lịch sử, ánh sáng của tự do đã bừng lên, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khai sinh một quốc gia độc lập, mà còn gieo vào lòng người Việt khát vọng hùng cường – khát vọng vẫn cháy bền bỉ suốt 80 năm qua.

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng
Nhà đất

Bắc Ninh mở bán hơn 400 căn nhà ở xã hội giá từ 454 triệu đồng

Nhà đất

Dự án nhà ở xã hội Vega Homes tại Bắc Ninh vừa công bố giá bán dự kiến hơn 17,2 triệu đồng/m2, tương đương từ 454 triệu đồng/căn; cung cấp hơn 400 căn hộ, diện tích từ 26,3 - 64 m2.

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Tân Nhàn, Phạm Thu Hà, Nguyễn Thu Hằng... đã cất tiếng hát bằng "trái tim loạn nhịp" tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Điện về Côn Đảo, kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho đặc khu lớn thứ tư Việt Nam
Kinh tế

Điện về Côn Đảo, kích hoạt động lực tăng trưởng mới cho đặc khu lớn thứ tư Việt Nam

Kinh tế

Côn Đảo lần đầu tiên trong lịch sử chính thức đón điện lưới quốc gia đợt lễ Quốc khánh năm nay, nhờ tuyến cáp ngầm xuyên biển 110 kV dài nhất Đông Nam Á.

Giữa biển nước ngập lụt, bà con vùng 'rốn lũ' Hà Nội vẫn hòa nhịp cùng Lễ diễu binh, diễu hành A80
Tin tức

Giữa biển nước ngập lụt, bà con vùng "rốn lũ" Hà Nội vẫn hòa nhịp cùng Lễ diễu binh, diễu hành A80

Tin tức

Sáng 2/9, khi cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh, giữa mênh mông “biển” nước quanh nhà ở xã Xuân Mai (TP Hà Nội), người dân nơi “rốn lũ” sông Bùi vẫn rộn ràng, háo hức hướng về Lễ diễu binh, diễu hành A80 qua màn hình tivi.

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 41.000 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa giao 41.255 m2 đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây, trong đó 36.650 m2 để xây dựng nhà ở thấp tầng, 4.605 m2 cho cây xanh, hạ tầng; khu vực này đang ghi nhận giá biệt thự rao bán tới 810 triệu đồng/m2.

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ
Gia đình

Dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch lưu ý gì để cầu may mắn, an lành cho gia chủ

Gia đình

Việc dọn dẹp bàn thờ vào Rằm tháng 7 Âm lịch cần được thực hiện cẩn thận, đúng cách để cầu may mắn, an lành và thể hiện lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên.

Một làng cổ đẹp như phim ở Bắc Ninh, quê nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn 'Vợ nhặt', 'Làng'
Nhà nông

Một làng cổ đẹp như phim ở Bắc Ninh, quê nhà văn Kim Lân, tác giả truyện ngắn "Vợ nhặt", "Làng"

Nhà nông

Khu phố Phù Lưu (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) vốn là một trong những ngôi làng cổ nhất đồng bằng Bắc bộ nước ta. Ngày nay, Phù Lưu vẫn giữ được vẻ đẹp đặc sắc, tinh tuý của làng quê, vừa có sắc thái của văn minh nông nghiệp, vừa có biểu hiện của văn minh đô thị, có truyền thống văn hóa, hiếu học tiêu biểu.

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam
Bạn đọc

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9: Xúc động dâng trào, thêm tự hào về dân tộc Việt Nam

Bạn đọc

Dân Việt ghi nhận ý kiến các tầng lớp nhân dân trong cả nước sau khi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động dịp Đại lễ 2/9 song song sẵn sàng chiến đấu
Tin tức

Vùng 2 Hải quân: Tổ chức nhiều hoạt động dịp Đại lễ 2/9 song song sẵn sàng chiến đấu

Tin tức

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các đơn vị trong toàn Vùng 2 Hải quân, từ nhà giàn giữa trùng khơi đến đất liền, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đồng thời vẫn duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu.

'Bộ tứ trụ cột' nền tảng và tư duy mới cho Việt Nam cất cánh
Kinh tế

"Bộ tứ trụ cột" nền tảng và tư duy mới cho Việt Nam cất cánh

Kinh tế

Khi đặt Nghị quyết 66 về đổi mới thể chế và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vào mối liên hệ hữu cơ với Nghị quyết 57 về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hình một khái niệm chiến lược: "Bộ tứ trụ cột". Theo Tổng Bí thư, đây sẽ là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới.

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam
Thể thao

Tin sáng 2/9: Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam

Thể thao

Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung báo tin dữ cho U23 Việt Nam; Bayern Munich đàm phán lại với Chelsea để mượn Nicolas Jackson; Lý do Chelsea Lê không đến Hà Nội; Ben Chilwell lọt tầm ngắm Strasbourg; Bạn gái Richarlison được fan khen xinh như thiên thần

Người thuê đất có được chọn trả tiền một lần hay hằng năm?
Bạn đọc

Người thuê đất có được chọn trả tiền một lần hay hằng năm?

Bạn đọc

Theo quy định mới, cá nhân thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê được quyền chuyển sang hình thức trả tiền hằng năm. Vậy những tổ chức, cá nhân khác có được phép thay đổi cách trả tiền thuê đất hay không?

Thị trường tín chỉ carbon: Ấn Độ thành lập cơ quan mới về quản lý thị trường carbon
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Ấn Độ thành lập cơ quan mới về quản lý thị trường carbon

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Mục tiêu chung của Ấn Độ cho thấy quốc gia này định hướng tập trung kiểm soát thị trường trong nước trước khi bán tín chỉ ra ngoài biên giới.

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: 'Nền móng' cho thị trường tài sản số Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: "Nền móng" cho thị trường tài sản số Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 2/9: Nhiều chuyên gia cho rằng việc đảm bảo cạnh tranh lành mạnh giữa các sàn giao dịch, đồng thời duy trì tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, được xem là điều kiện tiên quyết để tạo môi trường bền vững.

Mãn nhãn với dàn 'pháo đài di động' của Công an và 'quả đấm thép' của Quân đội
Video

Mãn nhãn với dàn "pháo đài di động" của Công an và "quả đấm thép" của Quân đội

Video

Sáng 2/9, trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, người dân cả nước đã được chiêm ngưỡng một màn phô diễn sức mạnh đầy ấn tượng của các lực lượng vũ trang. Từ những chiếc xe bọc thép chống đạn hiện đại của Công an Nhân dân đến các tổ hợp tên lửa, pháo tự hành và xe tăng T-90S của Quân đội Nhân dân, tất cả đã tạo nên một bức tranh hùng tráng, khẳng định năng lực và sự tinh nhuệ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và toàn vẹn lãnh thổ.

Tuấn Hưng mở cửa đón cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh, diễu hành A80
Văn hóa - Giải trí

Tuấn Hưng mở cửa đón cựu chiến binh và người cao tuổi xem lễ diễu binh, diễu hành A80

Văn hóa - Giải trí

Tuấn Hưng mở rộng cửa ngôi nhà tại phố Hàng Khay (Hà Nội) để đón cựu chiến binh và người già cao tuổi nghỉ chân, uống nước, chờ xem lễ diễu binh, diễu hành A80.

Video tàu ngầm Kilo 636, hộ vệ tên lửa Gepard phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh 2/9
Video

Video tàu ngầm Kilo 636, hộ vệ tên lửa Gepard phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh 2/9

Video

Sáng 2/9, khi Lễ chào cờ diễn ra tại Ba Đình, cách đó hơn 1.000km, trên vùng biển Cam Ranh, hàng chục chiến hạm cũng đồng loạt thực hiện nghi lễ thượng cờ trang nghiêm. Hành động này đã mở đầu cho cuộc diễu binh trên biển lớn nhất từ trước đến nay, gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam là một quốc gia yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng và đủ sức mạnh để bảo vệ từng tấc biển, sải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Du học sinh Việt khắp nơi háo hức, bồi hồi chia sẻ kế hoạch Ngày Quốc khánh 2/9
Xã hội

Du học sinh Việt khắp nơi háo hức, bồi hồi chia sẻ kế hoạch Ngày Quốc khánh 2/9

Xã hội

Mặc dù ở xa không thể đi xem diễu binh, diễu hành nhưng các du học sinh cho biết kế hoạch sẽ xem tường thuật qua internet và đi chụp ảnh cùng lá cờ Việt Nam, nấu ăn cùng các bạn.

Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người Việt
Thế giới

Chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: Mỹ ngưỡng mộ sự kiên cường, quyết tâm của người Việt

Thế giới

Thay mặt Chính phủ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam ngày 2/9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.

Lướt xe đạp nước giữa vòm tràm xanh: Trải nghiệm “tự do có nhịp đập” ở Đồng Tháp Mười
Doanh nghiệp

Lướt xe đạp nước giữa vòm tràm xanh: Trải nghiệm “tự do có nhịp đập” ở Đồng Tháp Mười

Doanh nghiệp

Có những vùng đất chỉ cần nhắc tên đã dội về một bản giao hưởng quen thuộc: mùi tinh dầu tràm hăng hắc, tiếng chim lít chít rải khắp vòm trời và những lớp bèo non xanh êm như nhung.

Uy lực Hải quân Việt Nam trong Lễ diễu binh trên biển mừng Quốc khánh 2/9
Ảnh

Uy lực Hải quân Việt Nam trong Lễ diễu binh trên biển mừng Quốc khánh 2/9

Ảnh

Trong niềm hân hoan của toàn dân tộc kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bên cạnh những bước chân rầm rập trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, ngoài khơi Tổ quốc, một lễ diễu binh đặc biệt đã diễn ra trên biển, nơi những cánh sóng gắn liền với chủ quyền và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Thành cổ Quảng Trị (Kỳ 1): Trung tâm chính trị bên bờ Thạch Hãn
Đông Tây - Kim Cổ

Thành cổ Quảng Trị (Kỳ 1): Trung tâm chính trị bên bờ Thạch Hãn

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa lòng thị xã Quảng Trị hôm nay, Thành cổ vẫn trầm mặc như một chứng nhân lịch sử. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành biểu tượng bất khuất trong mùa hè đỏ lửa 1972, tòa thành này đã trải qua một quá trình kiến tạo kéo dài gần 3 thập kỷ, gắn liền với tầm nhìn chiến lược của vương triều Nguyễn.

TP.HCM bắn pháo hoa 2/9 ở đâu, lúc mấy giờ, đứng vị trí nào xem đẹp nhất?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bắn pháo hoa 2/9 ở đâu, lúc mấy giờ, đứng vị trí nào xem đẹp nhất?

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM bắn pháo hoa 2/9 ở đâu, lúc mấy giờ đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Với nhiều người, kỳ nghỉ lễ 2/9 sẽ kết thúc trọn vẹn hơn khi được cùng người thân, bạn bè chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa này.

Lai Châu: Vui Tết Độc lập ở Than Uyên, du khách thỏa sức lựa chọn nông sản, đặc sản núi rừng Tây Bắc
Nhà nông

Lai Châu: Vui Tết Độc lập ở Than Uyên, du khách thỏa sức lựa chọn nông sản, đặc sản núi rừng Tây Bắc

Nhà nông

Đến Than Uyên (tỉnh Lai Châu) vui Tết Độc lập 2025, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, mà còn thỏa sức lựa chọn các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng của tỉnh Lai Châu.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiết lộ khó khăn của U23 Việt Nam
Thể thao

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiết lộ khó khăn của U23 Việt Nam

Thể thao

Trước buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chia sẻ về sự chuẩn bị của toàn đội cũng như tinh thần quyết tâm trước trận ra quân tại Vòng loại giải U23 châu Á 2026.

Tốc độ 4G, 5G Viettel tăng 1,5 lần, sẵn sàng phục vụ nhân dân dịp 2/9
Doanh nghiệp

Tốc độ 4G, 5G Viettel tăng 1,5 lần, sẵn sàng phục vụ nhân dân dịp 2/9

Doanh nghiệp

Với nỗ lực không ngừng, các kỹ sư Viettel liên tục nghiên cứu, điều chỉnh phương án để chất lượng mạng càng ngày càng cải thiện vượt trội sau mỗi buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh của chuỗi sự kiện A80.

'Phát thèm' trông thấy gà nướng cơm lam, bún rạm Phù Mỹ tại lễ hội văn hóa lớn nhất tỉnh Gia Lai mới
Nhà nông

"Phát thèm" trông thấy gà nướng cơm lam, bún rạm Phù Mỹ tại lễ hội văn hóa lớn nhất tỉnh Gia Lai mới

Nhà nông

Lễ hội "Tinh hoa Đại ngàn – Biển xanh hội tụ" không chỉ rực rỡ sắc màu văn hóa, mà còn là điểm hẹn ẩm thực khó quên. Những món ăn tưởng quen mà lạ – như gà nướng cơm lam của núi rừng, hay bún rạm vùng Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Bình Định) đang khiến du khách “mê mẩn” ngay từ lần đầu thưởng thức.

