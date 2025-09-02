CLB CAHN xác nhận tin vui về Đoàn Văn Hậu

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vừa đón nhận một tin tức đầy lạc quan: Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trên đà hồi phục hoàn toàn chấn thương và sẽ sớm trở lại sân cỏ. Thông tin chính thức này được CLB CAHN xác nhận trên fanpage của mình, chấm dứt hơn hai năm chờ đợi.

Sự tái xuất của cầu thủ này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân anh, mà còn là cú hích tinh thần và chuyên môn cực lớn cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đoàn Văn Hậu sắp bình phục chấn thương dài hạn.

Trong bối cảnh hàng thủ "Những chiến binh sao vàng" vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, kinh nghiệm và đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu ở hành lang cánh trái là vô cùng cần thiết để củng cố sức mạnh tổng thể.

Sự trở lại của ngôi sao sinh năm 1999 càng trở nên ý nghĩa hơn khi đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với một số vấn đề về lực lượng, trải đều ở cả ba tuyến.

Mới đây, sau chấn thương xương sườn của Doãn Ngọc Tân, cả Quang Hải và Hai Long cũng không thể lên tuyển vì lý do tương tự. HLV Kim Sang-sik đã buộc phải triệu tập bổ sung Phan Du Học để bù đắp những khoảng trống này.

Trong thời gian tới, ĐT Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu nội bộ quan trọng, lần lượt gặp CLB CAHN (4/9) và Thép xanh Nam Định (7/9). Các trận đấu này sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình, chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.

Hiện tại, do vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang bận dẫn dắt U23 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á 2026, trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ tạm thời điều hành đội tuyển quốc gia.

Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu là tia hy vọng lớn, báo hiệu một tương lai tươi sáng hơn cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Theo: Theo Thời báo VHNT