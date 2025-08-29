CLB Đông Á Thanh Hoá được đề nghị giao cho LĐBĐ Thanh Hoá tiếp nhận tạm thời

CLB Đông Á Thanh Hoá được đề nghị giao cho LĐBĐ Thanh Hoá tiếp nhận

Xác nhận với PV Báo Dân Việt, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện UBND tỉnh Thanh Hóa và đơn vị chủ quản đã có buổi làm việc với CLB Đông Á Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã chấn an tinh thần các cầu thủ cũng như ổn định tình hình của đội bóng trước việc Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Cao Tiến Đoan bị cơ quan công an khám xét chỗ ở và nơi làm việc.

CLB Đông Á Thanh Hoá.

Trên tinh thần đó, để đảm bảo duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa tham gia thi đấu mùa giải 2025 – 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản trình Chủ tịch UBND xem xét chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa trước mắt thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa.

Đồng thời yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan duy trì tổ chức tập luyện và tham gia thi đấu đảm bảo quy định của Ban Tổ chức mùa giải V.League 2025/2026.

Ông Cao Tiến Đoan đã tiếp quản CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa từ năm 2020.

Qua nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh mời các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, doanh nghiệp đủ năng lực để tiếp quản đội bóng theo đúng quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Trước đó, như Báo Dân Việt đã đưa, tối 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan (SN 1960) ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, có trụ sở đặt tại số 01A Nguyễn Hiệu, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.