Tin sáng (28/8): Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Đông Á Thanh Hóa sa thải HLV Choi Won-kwon?

Đông Á Thanh Hóa trước mùa giải 2025/2026 đã chính thức bổ nhiệm HLV Choi Won-kwon vào ngày 14/7. Ông Choi Won-kwon sinh năm 1981, từng là trợ lý của HLV Kim Sang-sik tại ASEAN Cup 2024 và được kỳ vọng sẽ giúp Đông Á Thanh Hóa thi đấu khởi sắc tại V.League 2025/2026.

Tuy nhiên, sau 3 trận đấu đầu tiên, Đông Á Thanh Hóa có khởi đầu rất bết bát khi chỉ giành 1 điểm và hiện đang đứng cuối bảng. Thành tích nghèo nàn khiến HLV Choi Won-kwon đối diện với khả năng bị sa thải khá cao. Đáng chú ý, cách đây hơn 5 năm, Thanh Hóa từng sa thải HLV Fabio Lopez chỉ sau 5 trận đấu, đặc biệt sau khi chiến lược gia này dẫn dắt Thanh Hóa và thua 3 trận đầu tiên tại V.League 2020 (2 trận còn lại là ở Cúp quốc gia với kết quả 1 thắng, 1 thua).

HLV Choi Won-kwon đang chịu nhiều áp lực. Ảnh: Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa

M.U sẵn sàng bán Bruno Fernandes với giá 100 triệu bảng

M.U sẵn sàng bán Bruno Fernandes trong hè này, nếu nhận được đề nghị 100 triệu bảng từ Al Ittihad. Hồi đầu mùa hè, Bruno từng từ chối lời đề nghị hấp dẫn của Al Hilal với mức lương 700.000 bảng/tuần.

Fermin Lopez sẽ nhận lương cao nếu đến Chelsea

Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca vào năm ngoái, Fermin Lopez nhận mức lương 6 triệu euro/mùa. Nhưng Chelsea đã đề nghị 15 triệu euro/mùa, cao gấp 2,5 lần hiện tại, đủ khiến tuyển thủ Tây Ban Nha nghiêm túc cân nhắc gia nhập Stamford Bridge.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Everon và Fiorentina theo đuổi Victor Lindelof

Everton và Fiorentina đang chạy đua trong cuộc chiến chiêu mộ trung vệ Victor Lindelof. Về phần mình, tuyển thủ Thụy Điển ưu tiên chuyển đến thi đấu tại Italia.

Cristiano Ronaldo có giao kèo đặc biệt với “Boukie”

Marta Garcia Bou là cô gái sáng tạo nội dung ẩm thực và là đầu bếp riêng nổi tiếng người Tây Ban Nha. Vừa qua, trong kỳ nghỉ tại Ibiza (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo đã thuê nữ đầu bếp có biệt danh “Boukie” này nấu nướng riêng cho gia đình anh trong 1 tuần. Đổi lại, Ronaldo trả công rất cao cho “Boukie” với chi phí 1,1 triệu USD.