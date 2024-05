CLB SLNA lại “có biến”: Liệu có thoát hiểm?

SLNA có HLV mới

Hôm 7/5 vừa qua, CLB SLNA đã ra thông báo về việc thay đổi nhân sự trên cương vị Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. Theo đó, ông Hồ Lê Đức sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An – Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An thay cho ông Trương Mạnh Linh.

HLV Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm vào "ghế nóng" tại CLB SLNA. Ảnh: SLNA FC.

Ông Hồ Lê Đức (SN 1972, tại Nghệ An) đã từng đảm nhiệm những vị trí quản lý tại các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Tân Long – Nhà tài trợ chính của CLB SLNA hiện nay. Trước đó, ông Hồ Lê Đức từng giữ chức danh Phó Giám đốc điều hành CLB SLNA.

Mới nhất, CLB SLNA tiếp tục có sự thay đổi ở Ban huấn luyện khi HLV Phạm Anh Tuấn sẽ ngồi "ghế nóng" tại sân Vinh thay cho HLV Phan Như Thuật. Thông báo được đưa ra vào tối 11/5, theo đó, ông HLV Phạm Anh Tuấn - một cựu cầu thủ SLNA, sẽ dẫn dắt đội chủ sân Vinh trong phần còn lại của mùa giải 2023/2024, còn HLV Phan Như Thuật chuyển xuống đảm nhận vai trò trợ lý HLV trưởng.

"SLNA FC - Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An thông báo về việc thay đổi nhân sự trên cương vị Huấn luyện viên Trưởng Câu lạc bộ Thể thao Sông Lam Nghệ An, ông Phạm Anh Tuấn thay thế ông Phan Như Thuật.

Sau cuộc họp giữa Ban lãnh đạo Câu lạc bộ và Ban huấn luyện ngày 11/05/2024, Câu lạc bộ đi đến thống nhất bổ nhiệm Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn thay thế HLV Phan Như Thuật đảm nhận vị trí HLV trưởng kể từ Vòng 18 V.League 2023/24. Theo đó, HLV Phan Như Thuật vẫn tiếp tục trong vai trò trợ lý HLV trưởng.

SLNA vừa có trận hòa 1-1 trên sân Vinh trước Hà Nội FC. Ảnh: N.T

HLV Phạm Anh Tuấn sinh năm 1970 tại Thành phố Vinh, Nghệ An, cựu cầu thủ SLNA, đã từng có kinh nghiệm dẫn dắt CLB tại V.League, nhiều năm đảm nhiệm vị trí trợ lý HLV trưởng.

Xin cảm ơn HLV Phan Như Thuật vì những nỗ lực trong thời gian qua và chúc HLV Phạm Anh Tuấn may mắn, thành công trên cương vị mới!", fanpage chính thức của CLB SLNA viết.

Sau khi được bổ nhiệm vào "ghế nóng", HLV Phạm Anh Tuấn sẽ chỉ có một ngày làm việc chính thức cùng các học trò, trước khi bước vào màn đối đầu với đội khách CLB TP.HCM trên sân Vinh lúc 17h00 ngày 13/5 tới. Với việc được chơi trên sân nhà ở trận này, đó cũng là cơ hội để ông Phạm Anh Tuấn có được màn ra mắt như ý với đội bóng xứ Nghệ.

Lực lượng của đội bóng xứ Nghệ mùa này chủ yếu là những cầu thủ trẻ. Mới đây nhất, SLNA đã để thua chủ nhà LPBank HAGL với tỷ số 0-1. Sau 17 vòng đấu, SLNA đang đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 15 điểm có được. Thành tích của đội bóng xứ Nghệ vô cùng bết bát với chỉ 3 trận thắng, 6 trận hòa và 8 trận thua.