Clip công an bắt và hỏi cung đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Đình Khánh

Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, đêm ngày 18/4, các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Đông Hải đã bất ngờ ập vào một điểm đón xe khách trên tuyến đường tránh thuộc địa phận thôn Lễ Môn, phường Đông Hải, TP.Thanh Hóa.

Tại đây, lực lượng công an đã khống chế thành công Bùi Đình Khánh khi y đang dừng chân, có biểu hiện chuẩn bị tiếp tục hành trình lẩn trốn. Cuộc vây bắt diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng và người dân.

Tại cơ quan công an, đối tượng Bùi Đình Khánh tỏ ra khá bình thản và trả lời tất cả các câu hỏi của điều tra viên. Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa là người trực tiếp có mặt và chỉ đạo hỏi cung đối tượng Bùi Đình Khánh.

Rạng sáng ngày 19/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận đối tượng Bùi Đình Khánh từ công an tỉnh Thanh Hóa.



Clip: đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Đình Khánh trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Máu của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải đã đổ xuống trên mảnh đất quê hương vì sự bình yên của Tổ quốc. Nhưng sự hy sinh ấy không vô nghĩa. Bằng sự quyết tâm cao độ và phối hợp tác chiến nhịp nhàng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ được Bùi Đình Khánh.



Chiến công xuất sắc này như một lời thề danh dự trước anh linh người đồng đội đã ngã xuống: Dù cho tội phạm có lẩn trốn tinh vi đến đâu, dù có nguy hiểm thế nào, lực lượng Công an nhân dân sẽ quyết truy bắt đến cùng.



Kẻ phạm tội phải bị trừng trị, bình yên phải được giữ vững.