Liên quan đến vụ bắt ma túy ở TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long), đối tượng trong vụ án mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Truy nã đối tượng Bùi Đình Khánh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Đối tượng Bùi Đình Khánh bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 251, Bộ luật Hình sự, trốn ngày 18/4/2025; chỗ ở trước khi trốn tại tổ 6, khu 1, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long.

Theo quyết định truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh), theo số điện thoại 0692.808.195.



Ngay khi nhận được thông tin về vụ bắt ma túy ở Hạ Long, trong đêm 17/4, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến đã tới Bệnh viện Bãi Cháy thăm hỏi, động viên người nhà cán bộ hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tới thăm hỏi, động viên người nhà cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của thượng úy Nguyễn Đăng Khải.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, sự hy sinh của thượng úy Nguyễn Đăng Khải là sự mất mát to lớn không chỉ đối với lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh mà còn là niềm tiếc thương của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Dù thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và tấm lòng tận tụy với Tổ quốc của đồng chí sẽ mãi là biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng thăm hỏi, động viên gia đình thượng úy Nguyễn Đăng Khải, hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh



Tỉnh Quảng Ninh sẽ luôn đồng hành, chăm lo, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, khen thưởng đối với gia đình và coi đây là trách nhiệm, nghĩa tình sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị lực lượng Công an tỉnh sớm hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa thượng úy Nguyễn Đăng Khải về quê nhà và nhanh chóng hoàn tất các chế độ chính sách đối với liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trong vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy để mang lại bình yên cho nhân dân.



Trước đó, Dân Việt đã đưa tin về vụ bắt ma túy ở Hạ Long. Cụ thể khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), Tổ công tác của Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ 16 bánh ma tuý heroin. Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Hữu Đằng (SN 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long) và đối tượng Hà Thương Hải (SN 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ),

Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến 1 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị trúng đạn, hy sinh. Tổ công tác đã thu giữ 2 khẩu súng, 1 lựu đạn.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp các cục nghiệp vụ, công an các địa phương lân cận, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 18/4, lực lượng công an đã bắt thêm 2 đối tượng gồm Hoàng Văn Đông (SN 1994) và Hà Quang Sơn (SN 1994, cùng trú tại xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hiện, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và giải quyết theo quy định pháp luật.