Ngày 21/8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an xã Đinh Trang Thượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân khiến ông Giang Thành Quang (56 tuổi, ngụ tại xã Sơn Phú, tỉnh Vĩnh Long) tử vong.

Quách Đinh Tuấn (giữa) được đưa tới hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, tối ngày 20/8, một nhóm thợ xây đã đến quán nhậu Sân Vườn (thôn Tân Lâm 4, xã Đinh Trang Thượng do bà Q.T.N (47 tuổi) làm chủ để ăn nhậu.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút, ông Giang Thành Quang đã xảy ra mâu thuẫn với Quách Đình Tuấn (30 tuổi, con trai chủ quán nhậu). Sau khi được mọi người can ngăn, ông Quang đã rời khỏi quán nhậu và trở về lán trại cách đó khoảng 80 mét.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông bị đuổi, đâm tử vong sau xô xát ở quán nhậu.

Lúc này, Quách Đình Tuấn vẫn đuổi theo, cầm dao và đâm vào người ông Quang khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Đinh Trang Thượng đã có mặt bảo vệ hiện trường và truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng. Đến 22 giờ 10 phút cùng ngày, Tuấn đã đến Công an xã Đinh Trang Thượng đầu thú.