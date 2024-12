Clip NÓNG 24h: Giây phút người đàn ông cứu cháu bé thoát chết khỏi xe ben

Giây phút người đàn ông cứu cháu bé thoát chết khỏi xe ben

Theo tìm hiểu, tình huống diễn ra vào ngày 9/12 tại ngã tư giao giữa đường Thịnh Lang và đường Trương Hán Siêu, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Vào thời điểm trên, có 1 chiếc xe tải và một số phương tiện đang lưu thông trên đường. Khi đến ngã tư, chiếc xe tải rẽ trái thì gặp một em bé học sinh đang đạp xe đi cùng chiều vào đúng điểm mù của xe tải. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, người đàn ông đi xe máy từ phía sau đi lên, kéo em bé lại, cứu em bé khỏi tình huống nguy hiểm.

Hình ảnh được camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại. Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, clip đã nhận về những cơn mưa lời khen, hàng chục ngàn lượt bình luận, thả tim và chia sẻ.

Cháy khu tập kết phế liệu rộng 100m2 ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), vào sáng 10/12 đã xảy ra 1 vụ cháy tại khu lán tạm tập kết phế liệu rộng 100m2 ở phố Phùng Khoang (phường Trung Văn, Nam từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, vào khoảng gần 8h sáng ngày 10/12, khu tập kết phế liệu trong ngõ 67 phố Phùng Khoang (rộng khoảng 100m2) đã bất ngờ xảy ra cháy lớn, người dân có thể quan sát thấy lửa kèm khói đen bốc cao, dày đặc.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 2 xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng 1 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hà Đông và 2 xe của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Thanh Xuân đến hiện trường.

Thời điểm lực lượng chức năng đến hiện trường, lửa đã cháy lan rộng ở khu lán tạm tập kết đồ gỗ cũ. Mặc dù có sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy tại chỗ nhưng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng mất 1 khoảng thời gian để có thể kiểm soát được ngọn lửa lúc này đã cháy rất dữ dội.

Phải đến 9h30 cùng ngày, đám cháy trên mới được dập tắt và không xảy ra cháy lan.

Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người và nguyên nhân vụ việc hiện đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ.

Bé trai khoanh tay xin lỗi sau va chạm giao thông nhận mưa lời khen

Mới đây, cộng đồng mạng đang chia sẻ clip ghi lại cảnh xe điện thiếu quan sát suýt gây va chạm với ô tô. Clip cho thấy một bé trai khoảng 10 tuổi chạy xe điện trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận (TP.HCM), lúc 13 giờ 46 ngày 7/12. Do không chú ý quan sát nên suýt va chạm với ô tô đang lưu thông cùng chiều.

Bé trai nhanh chóng cúi đầu 2 lần bày tỏ xin lỗi tài xế. Sau đó dừng xe lại ở lề đường rồi khoanh tay cúi mình xin lỗi tài xế.

Clip nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng bởi gần đây có nhiều trường hợp chỉ vì va quẹt giao thông nhẹ mà nhiều người lớn sẵn sàng lăng mạ, thậm chí thẳng tay đánh người khác.