Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Thứ sáu, ngày 08/08/2025 12:00 GMT+7
Chù ụ, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long mới, sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) – Nếu có dịp về tỉnh Trà Vinh, về với biển Ba Động, miền duyên hải mang nhiều vẻ đẹp thiên nhiên, bạn đừng quên thưởng thức món ăn từ loài giáp xác sinh sống ở đây mà dân gian gọi là con chù ụ.
Con chù ụ biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh

Cái tên của loài giáp xác có lẽ xuất phát từ hình dáng quều quào, mang một gương mặt sù sụ, buồn khó chịu. Con chù ụ có hình dáng tương tự con cua đồng.

Thứ chim to như nắm tay, ngồi trong lồng ăn với đẻ cản chả kịp, nuôi thành công ở Thanh Hóa, nông dân kiếm bộn tiền

Hai càng con chù ụ đỏ hoe, to và kềnh càng, nhiều thịt, trên mai lại có những vết hằn sần sùi giống như hoa văn.

Chù ụ được bắt về rửa sạch đất, cát, dùng tay gỡ bỏ yếm cho rồi để ráo trước khi chế biến thành nhiều món ăn, thịt ngon giòn và rất đặc trưng.

Chù ụ luộc nước dừa xiêm

Đơn giản nhất có thể kể đến món luộc chù ụ luộc nước dừa xiêm, nước dừa xiêm nấu sôi, thả chù ụ vào, chỉ một lát là chín.

Một con chù ụ đang bò ngoài vùng cánh bãi bồi, biển Ba Động, tỉnh Trà Vĩnh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long mới sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh).

Trận thủy chiến đánh tan quân Nguyên-Mông của vua tôi nhà Trần ở bãi bồi vùng đất Thái Bình, yếu tố bất ngờ nằm ở đâu?

Về hình dạng, thân hình con chù ụ trông hao hao giống con ba khía (một con đặc sản Cà Mau).

Con chù ụ đặc sản Trà Vinh, có nhiều ở vùng biển Ba Động.

Đây, hình hài cây cầu hoành tráng gần 2.200 tỷ bắc qua sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Món này thường ăn kèm rau sống, dưa leo, cà chua… với muối tiêu chanh, chù ù luộc nước dừa dân dã như mang hương vị mặn mòi của miền quê ven biển miền tây.

Có lẽ do cái duyên tiền định nào đó mà dừa xiêm ở đây cũng ngọt hơn những nơi khác, điều đó góp phần giúp món ăn này thêm ngon hơn, ngọt hơn.

Chù ụ nướng

Người ta thường nói “nhất nướng, nhì chiên…” nếu muốn ăn món nóng giòn thì sẵn bếp than hồng ta đem đi nướng, cứ trở tay đều cho chín đỏ, giòn rụm.

Con chù ụ là một con đặ sản miền biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long mới) chế biến được nhiều món ăn ngon.

Xã Bom Bo của tỉnh Đồng Nai mới, có 33km đường trải nhựa, sẽ là điểm sáng về phát triển kinh tế, xã hội, du lịch

Dùng tay xé từng ngoe, cái càng con chù ụ nướng chấm với muối tiêu, món này có thể ăn chơi, hay ngồi hóng mát ngọn gió từ biển thổi vào lồng lộng và nhâm nhi vài ly rượu đế.

Quả là không có gì hạnh phúc bằng những phút giây này. Về miền Tây, biển Ba Động Trà Vinh và cảm nhận cuộc sống của mảnh đất nơi đây.

Cầu kỳ với chù ụ rang me

Cầu kỳ nhất là món rang me. Chù ụ được làm sạch rồi bỏ lên chảo xào với dầu, hành và tỏi đập dập.

Con đặc sản-con chù ụ chế biến được nhiều món ăn ngon.

Sau đó cho nước cốt me vào và nêm nếm cho vừa miệng, món ăn đòi hỏi phải có vị chua ngọt. Món này được làm rất nhanh, chỉ cần khoảng 10 phút là đã bốc mùi thơm ngào ngạt.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Sắc xanh của cải xà lách, sắc đỏ của chù ụ và sắc nâu của nước me… trông rất bắt mắt. Mới nhìn vào đã có cảm giác thèm và không chần chừ.

Thịt con chù ụ vùng duyên hải Trà Vinh rất chắc, nước cốt me thấm vào từng xớ thịt, làm khách ăn là ghiền!

Đặc biệt vỏ chù ụ rất giòn. Người ăn có thể nhai luôn vỏ với thịt. Cũng như các loài tám cẳng hai càng khác, loại giáp xác này chứa nhiều can-xi, nhất là phần vỏ.

Thiên nhiêu ưu đãi cho người dân nơi đây những đặc sản rất tuyệt vời và qua bàn tay của người dân đã góp phần đưa những món ăn tưởng chừng rất dân dã trở thành một nét trong văn hóa văn hóa ẩm thực Việt Nam

Theo: Vanhoamientay

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời.

Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Nhà nông
Đẩy nhanh tiến độ làm tuyến đường hơn 682 tỷ, UBND tỉnh Ninh Bình đã ký ban hành một văn bản quan trọng

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Nhà nông
Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Nhà nông
Ở Cà Mau, dân đào đìa nuôi cá đồng, trữ cá đồng, bắt lên được vài trăm ký

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai
Thể thao

Thủ môn nhập tịch Brazil cao 1m98 từng khoác áo ĐT Việt Nam gia nhập Trường Tươi Đồng Nai

Thể thao

Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có 'lương khủng'
Nhà nông

Nuôi thứ chim khổng lồ thành công, một người Quảng Bình có "lương khủng"

Nhà nông

Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Tạm giữ hình sự nam thanh niên hành hung cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu 'thắp lửa' tình yêu nước và gắn kết cộng đồng
Văn hóa - Giải trí

Làn sóng MV mừng Quốc khánh 2/9: Khi giai điệu "thắp lửa" tình yêu nước và gắn kết cộng đồng

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản
Nhà nông

Một nữ nông dân ở Thái Nguyên trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản

Nhà nông

Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài 'gà đồng biết lặn'
Nhà nông

Sản vật, đặc sản mùa nước nổi miền Tây ở An Giang, cá linh non, rắn đồng, bông súng ma, có cả loài "gà đồng biết lặn"

Nhà nông

Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030
Kinh tế

Việt Nam - Hàn Quốc: Vốn FDI khủng, thương mại hướng tới 150 tỷ USD năm 2030

Kinh tế

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy
Thế giới

Các đơn vị tấn công Ukraine đánh bật quân Nga, giành lại vùng lãnh thổ quan trọng ở Sumy

Thế giới

Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe
Media

Hiện trạng cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng trước ngày thông xe

Media

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Công an Lai Châu dồn lực cho công tác đổi thẻ đảng viên, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?
Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ nào trong kiếm hiệp Kim Dung có tới 2 đồ đệ là đệ nhất thiên hạ?

Đông Tây - Kim Cổ

Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?
Nhà đất

'Cơn địa chấn' cổ phiếu Hoà Phát: Tỷ phú Trần Đình Long kiếm được bao nhiêu tiền sau một tuần giao dịch?

Nhà đất

VN-Index bứt phá, HPG dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 11% lên đỉnh 3 năm, khối ngoại mua ròng kỷ lục. Đà tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long vọt lên 2,8 tỷ USD, thăng 93 hạng trên bảng Forbes.

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay 'biến hình' làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay "biến hình" làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Lai Châu Ngày Mới

Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.

'Biển người' nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert 'Tổ quốc trong tim'
Ảnh

"Biển người" nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert "Tổ quốc trong tim"

Ảnh

Sân vận động Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người dân đổ về trong bầu không khí hào hùng, náo nhiệt nhiều giờ trước khi diễn ra concert “Tổ quốc trong tim” vào 20h tối nay.

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn
Tin tức

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức

Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đã tìm thấy.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp những người bạn Hàn Quốc

Thế giới

Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Lào Cai bứt phá sau sáp nhập, kinh tế tăng trưởng ấn tượng

Lào Cai thi đua yêu nước

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.

Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn mới Tây Bắc: Con đường nở hoa ở Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Con đường hoa ở thôn Lắp Máy, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai những ngày này bỗng trở nên rộn ràng khác lạ và nở những bông hoa tô thắm cho con đường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp hơn.

Ngày mai, xét xử 5 cựu cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, 'bảo kê' đường dây buôn lậu
Pháp luật

Ngày mai, xét xử 5 cựu cán bộ hải quan có hành vi nhận hối lộ, "bảo kê" đường dây buôn lậu

Pháp luật

Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.

Tân binh CLB Hải Phòng: Cao 1m81, từng vô địch Cúp Quốc gia cùng Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Tân binh CLB Hải Phòng: Cao 1m81, từng vô địch Cúp Quốc gia cùng Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Luiz Antonio là tiền vệ vừa chia tay Đông Á Thanh Hóa để gia nhập CLB Hải Phòng trước thềm V.League 2025/26.

Sân bay Long Thành sắp trở thành “thủ phủ” vận tải hàng hóa
Kinh tế

Sân bay Long Thành sắp trở thành “thủ phủ” vận tải hàng hóa

Kinh tế

Toàn bộ vận tải hàng hóa hàng không quốc tế tại Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển về Long Thành, mở ra cơ hội hình thành trung tâm logistics hiện đại và tăng sức cạnh tranh kinh tế cho Việt Nam.

Đất đẹp bỏ hoang ven sông Kôn, Gia Lai: Nhà đầu tư 'xếp hàng', xã Bình Khê thúc thu hồi
Kinh tế

Đất đẹp bỏ hoang ven sông Kôn, Gia Lai: Nhà đầu tư "xếp hàng", xã Bình Khê thúc thu hồi

Kinh tế

Khu đất có vị trí đắc địa ven sông Kôn (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã bị bỏ hoang suốt hơn 6 năm qua sau khi Công ty Cổ phần đường Bình Định ngừng hoạt động. Ngày 10/8, UBND xã Bình Khê đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, để có cơ sở triển khai dự án khác.

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo
Văn hóa - Giải trí

Universal cấm sử dụng phim huấn luyện trí tuệ nhân tạo

Văn hóa - Giải trí

Universal Pictures bắt đầu chèn cảnh báo bản quyền ở phần cuối các bộ phim như “How to Train Your Dragon”, “Jurassic World: Rebirth” và “Bad Guys 2”.

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà
Xã hội

Đà Nẵng: Dẹp hàng rong, bảo vệ khỉ hoang và cảnh quan du lịch tại bán đảo Sơn Trà

Xã hội

Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn
Xã hội

Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Xã hội

Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.

Bắt thanh niên hỏi mua điện thoại rồi giật chiếc iPhone 14 Promax, bỏ chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt thanh niên hỏi mua điện thoại rồi giật chiếc iPhone 14 Promax, bỏ chạy

Chuyển động Sài Gòn

Phạm Duy Phương, 19 tuổi, ngụ TP.HCM vờ vào cửa hàng điện thoại hỏi mua điện thoại, sau đó giật chiếc iPhone 14 Promax rồi bỏ chạy.

Góc nhìn pháp lý vụ nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ nam thanh niên hành hung dã man cô gái ở chung cư Sky Central (Hà Nội)

Bạn đọc

Tại sảnh thang máy chung cư, nam thanh niên 31 tuổi xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái, ngay trước mặt người khác và nhiều trẻ em. Theo luật sư, hành vi này có dấu hiệu cố ý gây thương tích.

Top 10 ngoại binh đắt giá hứa hẹn khuấy đảo V.League 2025/2026
Thể thao

Top 10 ngoại binh đắt giá hứa hẹn khuấy đảo V.League 2025/2026

Thể thao

V.League 2025/26 hứa hẹn sẽ sôi động ngay từ giai đoạn chuẩn bị khi hàng loạt ngoại binh tên tuổi, có giá trị chuyển nhượng cao, sẵn sàng góp mặt.

Bắt đối tượng chuyên đột nhập Homestay ở Đắk Lắk “săn” đồ xịn của khách du lịch
Pháp luật

Bắt đối tượng chuyên đột nhập Homestay ở Đắk Lắk “săn” đồ xịn của khách du lịch

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp một người đàn ông nhiều lần đột nhập vào Homestay, lấy trộm nhiều điện thoại IPhone cùng tài sản giá trị của khách du lịch.

Cựu Thủ tướng Ukraine trong cơn tuyệt vọng thừa nhận quân đội không còn lý do gì để chiến đấu
Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine trong cơn tuyệt vọng thừa nhận quân đội không còn lý do gì để chiến đấu

Thế giới

Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov bình luận, Azarov tuyên bố rằng quân đội Ukraine không có lý do gì để chiến đấu với Nga.

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

CĐV Nam Định phủ đỏ Thiên Trường bằng cờ đỏ sao vàng, tiếp lửa Thép xanh Nam Định

4

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

5

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central
43

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central