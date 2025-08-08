Con chù ụ biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh

Cái tên của loài giáp xác có lẽ xuất phát từ hình dáng quều quào, mang một gương mặt sù sụ, buồn khó chịu. Con chù ụ có hình dáng tương tự con cua đồng.

Hai càng con chù ụ đỏ hoe, to và kềnh càng, nhiều thịt, trên mai lại có những vết hằn sần sùi giống như hoa văn.

Chù ụ được bắt về rửa sạch đất, cát, dùng tay gỡ bỏ yếm cho rồi để ráo trước khi chế biến thành nhiều món ăn, thịt ngon giòn và rất đặc trưng.

Chù ụ luộc nước dừa xiêm

Đơn giản nhất có thể kể đến món luộc chù ụ luộc nước dừa xiêm, nước dừa xiêm nấu sôi, thả chù ụ vào, chỉ một lát là chín.

Một con chù ụ đang bò ngoài vùng cánh bãi bồi, biển Ba Động, tỉnh Trà Vĩnh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long mới sau hợp nhất, sáp nhập tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh).

Về hình dạng, thân hình con chù ụ trông hao hao giống con ba khía (một con đặc sản Cà Mau).

Con chù ụ đặc sản Trà Vinh, có nhiều ở vùng biển Ba Động.

Món này thường ăn kèm rau sống, dưa leo, cà chua… với muối tiêu chanh, chù ù luộc nước dừa dân dã như mang hương vị mặn mòi của miền quê ven biển miền tây.

Có lẽ do cái duyên tiền định nào đó mà dừa xiêm ở đây cũng ngọt hơn những nơi khác, điều đó góp phần giúp món ăn này thêm ngon hơn, ngọt hơn.

Chù ụ nướng

Người ta thường nói “nhất nướng, nhì chiên…” nếu muốn ăn món nóng giòn thì sẵn bếp than hồng ta đem đi nướng, cứ trở tay đều cho chín đỏ, giòn rụm.

Con chù ụ là một con đặ sản miền biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long mới) chế biến được nhiều món ăn ngon.

Dùng tay xé từng ngoe, cái càng con chù ụ nướng chấm với muối tiêu, món này có thể ăn chơi, hay ngồi hóng mát ngọn gió từ biển thổi vào lồng lộng và nhâm nhi vài ly rượu đế.

Quả là không có gì hạnh phúc bằng những phút giây này. Về miền Tây, biển Ba Động Trà Vinh và cảm nhận cuộc sống của mảnh đất nơi đây.

Cầu kỳ với chù ụ rang me

Cầu kỳ nhất là món rang me. Chù ụ được làm sạch rồi bỏ lên chảo xào với dầu, hành và tỏi đập dập.

Con đặc sản-con chù ụ chế biến được nhiều món ăn ngon.

Sau đó cho nước cốt me vào và nêm nếm cho vừa miệng, món ăn đòi hỏi phải có vị chua ngọt. Món này được làm rất nhanh, chỉ cần khoảng 10 phút là đã bốc mùi thơm ngào ngạt.

Sắc xanh của cải xà lách, sắc đỏ của chù ụ và sắc nâu của nước me… trông rất bắt mắt. Mới nhìn vào đã có cảm giác thèm và không chần chừ.

Thịt con chù ụ vùng duyên hải Trà Vinh rất chắc, nước cốt me thấm vào từng xớ thịt, làm khách ăn là ghiền!

Đặc biệt vỏ chù ụ rất giòn. Người ăn có thể nhai luôn vỏ với thịt. Cũng như các loài tám cẳng hai càng khác, loại giáp xác này chứa nhiều can-xi, nhất là phần vỏ.

Thiên nhiêu ưu đãi cho người dân nơi đây những đặc sản rất tuyệt vời và qua bàn tay của người dân đã góp phần đưa những món ăn tưởng chừng rất dân dã trở thành một nét trong văn hóa văn hóa ẩm thực Việt Nam

Theo: Vanhoamientay