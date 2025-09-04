Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia

Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 4/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 3 đã đóng điện xung kích thành công Trạm biến áp 110kV Côn Đảo, chính thức đưa nguồn điện từ lưới điện quốc gia ra phục vụ đặc khu Côn Đảo.

Trước đó, vào tối 2/9, EVN cũng đã tổ chức lễ đóng điện toàn tuyến dự án, một dấu mốc đặc biệt ý nghĩa khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tàu kéo cáp điện ngầm ra Côn Đảo. Ảnh: C.Đ

Dự án đi vào vận hành không chỉ đảm bảo nguồn cung điện an toàn, liên tục và ổn định cho Côn Đảo mà còn thay thế hoàn toàn các tổ máy phát điện diesel tại chỗ. Qua đó giảm đáng kể chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính và góp phần thực hiện cam kết phát triển bền vững của Việt Nam.

Đây cũng là minh chứng cho năng lực của ngành điện trong việc triển khai những công trình năng lượng quy mô lớn, áp dụng công nghệ hiện đại, vượt qua điều kiện thi công phức tạp và khắc nghiệt trên biển.

Với quy mô cấp điện áp 110kV, dự án có tổng chiều dài hơn 103 km, trong đó gần 18 km đường dây trên không đi qua địa phận thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng), gần 78 km cáp ngầm xuyên biển và hơn 8 km cáp ngầm trên đảo, kết nối đến Trạm biến áp 110kV tại Nhà máy điện An Hội.

Cùng với đó, hạng mục mở rộng Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và xây dựng mới Trạm biến áp 110/22kV GIS tại Côn Đảo đã được hoàn tất đồng bộ, bảo đảm khả năng tiếp nhận và truyền tải điện hiệu quả.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 12/2024 và hoàn thành đúng tiến độ vào tháng 9/2025.

Cáp điện ngầm kéo ra đảo, thay thế cho việc phát điện bằng máy chạy dầu. Ảnh: C.Đ

Việc đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia ra Côn Đảo được xem là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị liên quan trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới – hải đảo của Tổ quốc.