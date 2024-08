Con trai bị bỏng 62%, người mẹ nghèo cầu xin giúp đỡ

"Gần 5 tháng điều trị ròng rã, nằm trên giường với những vết bỏng, cơn đau xé da, xé thịt. Gia đình tôi xin ngàn lần cảm ơn bạn đọc báo Dân Việt, nhà hảo tâm, các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác đã dành cho cháu tất cả sự yêu thương để cháu sống thêm một lần nữa", chị Hà Thị May, mẹ của Mạnh xúc động nói.

Em Hà Trung Mạnh là hoàn cảnh trong bài viết “Mẹ nghèo khóc ngất cầu xin bạn đọc cứu con trai bị bỏng nặng", đã được báo Dân Việt đăng tải thông tin trước đó.

Ngày 6/3, vụ nổ ga lớn đã khiến cơ thể của Mạnh bị bỏng nặng, chị Hà Thị May (SN 1985, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cơ thể của con trai. Toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Chị May ngất lịm khi nghe bác sĩ kết luận Mạnh bị bỏng 62% cơ thể.

Mạnh ngày đầu với những vết thương được băng bó chằng chịt trên cơ thể.

Vào thời điểm đó, sau bao nỗ lực của các bác sĩ, trải qua 3 lần phẫu thuật, tính mạng của chàng trai may mắn được giữ lại.



Kể từ ngày Mạnh điều trị tại viện hai mẹ con phải rời xa mái nhà nhỏ, túc trực triền miên nơi bệnh viện, Chị May không thể đi làm, kinh tế gia đình càng kiệt quệ. Vay mượn được đồng nào người mẹ tội nghiệp đều để dành để chữa trị cho con tại Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Còn chị May thì bữa no, bữa đói nhờ những suất cơm, suất cháo từ thiện từ những nhà hảo tâm.

Sau khi bài báo của Mạnh được đăng tải, rất nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Mạnh. Trong đó, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đã trao tặng gia đình 20.000.000 đồng. Số tiền phần nào vơi bớt gánh nặng trên đôi vai gầy còm của chị May.

Hiện tại, hằng ngày Mạnh đang được vật lý trị liệu, những bước đi chập chững sau thời gian điều trị. Nhìn thấy biểu hiện tích cực của con trai tốt lên mỗi ngày, chị May cũng cảm thấy vui lên, quên đi những áp lực nặng nề.

"Nhìn con dần phục hồi hơn so với những ngày đầu, bước đi tập tễnh trên đôi chân của mình mà em bật khóc, cảm xúc như lần đầu cháu chập chững biết đi. Gia đình em biết ơn báo Dân Việt, Quỹ Thiện Tâm và bạn đọc cùng các bác sĩ nhiều lắm", chị May nghẹn ngào nói.

Hằng ngày, chị May vẫn túc trực, chăm chút cho con trai trên giường bệnh, chỉ mong cháu khỏe lại từng ngày.

Ông Hà Thanh Chương - Chủ tịch UBND xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái bày tỏ: "Hy vọng với tình yêu thương, sẻ chia nhận được từ báo Dân Việt và bạn đọc, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, Mạnh sẽ vững bước, đi trên đôi chân của chính mình, viết tiếp một tương lai tươi sáng mà em hằng mong ước. Đồng thời cũng nhờ quý báo mà hoàn cảnh ở địa phương được giúp đỡ, vơi bớt đi phần nào những gánh nặng của cuộc sống".



Sau thời gian gần 5 tháng nằm liệt giường điều trị những vết bỏng sau thời gian cấy ghép da, khả năng phục hồi của Mạnh có tiến triển. Do da thuộc cơ địa lâu lành, những phần da sau khi ghép của em lại rộp loét bỏng trở lại. Sắp tới em phải trải qua một cuộc phẫu thuật ghép da nhưng chị May lại không có một đồng nào, chi phí đều phụ thuộc vào tiền từ thiện của các nhà hảo tâm.

Mạnh đã được chuyển đến phòng bệnh thường để theo dõi và chuẩn bị cho lần ghép da sắp tới.

Những vết bỏng trên cơ thể như phần kí ức đau thương mà hai mẹ con chị May đã phải trải qua, chặng đường điều trị phía trước còn rất gian nan. Mong các nhà hảo tâm vẫn dang rộng vòng tay che chở, ủng hộ, trao đi niềm tin về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến với hai mẹ con.



Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cảm ơn sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và quý bạn đọc, nhà hảo tâm trên cả nước đã sẻ chia với hoàn cảnh gia đình chị May.