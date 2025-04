"Báo NTNN/Dân Việt đã tiếp thêm động lực sống cho tôi"

"Tôi cảm ơn Báo NTNN/Dân Việt đã giúp đỡ tôi khi bệnh tật"

Trong lá thư gửi tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt ngày 2/4 vừa qua, anh Chu Văn Thường viết những dòng cảm ơn mộc mạc, chân thành. Trong thư, anh Thương cho biết, trong thời gian anh nằm viện đã được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt kết nối với các hảo tâm giúp đỡ.

Qua số tài khoản cá nhân và của Báo NTNN/Dân Việt, anh và gia đình đã nhận được sự hỗ trợ khẩn cấp với tổng số tiền em nhận được là 8.347.000 đồng.

"Hiện tại, sức khỏe đã đỡ hơn nhiều và em đã ra viện, về đi làm giúp đỡ gia đình.

Em xin chân thành cảm ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em trong lúc em ốm đau, bệnh tật và gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn.

Em chúc Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt cùng các nhà hảo tâm luôn mạnh khoẻ, bình an" - anh Thường bày tỏ.

Lá thư cảm ơn của anh Chu Văn Thường gửi tới Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt.

Trở lại thời điểm cuối tháng 2/2025, phóng viên Dân Việt đã nhận được lá thư của anh Thường. Trong thư, anh Thường trình bày hoàn cảnh gia đình anh thuộc hộ nghèo của xã Hạnh Quảng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Gia đình anh Thường có 7 nhân khẩu gồm vợ chồng anh và 5 con đang trong độ tuổi ăn học.

Bao năm qua, vợ anh Thường bị trầm cảm. Người con thứ 4 là Chu Văn Tuấn (SN 2016) sinh ra bị bệnh đao, hay lên cơn co giật khiến vợ chồng anh lo nghĩ nhiều, bệnh tình của vợ anh càng ngày càng nặng thêm.

Anh Chu Văn Thường dùng bữa tối bên gia đình ngày 2/4. Ảnh: NVCC

Anh Thường là lao động chính trong gia đình. Khi còn khỏe mạnh, anh làm đủ mọi công việc để kiếm sống, từ nhặt ve chai, bốc vác, phun thuốc cỏ, thuốc sâu cho bà con trong xã, đến đập sắt thép, bê tông... Công việc nào nặng nhọc anh cũng sẵn sàng làm, chỉ mong có đủ tiền để nuôi con ăn học.

Tuy nhiên, cách đây 4 năm, anh bất ngờ bị nôn ra máu. Khi đi khám, anh được bác sĩ chẩn đoán mắc khối u trực tràng tại vùng hậu môn và bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, gây chèn ép các mạch máu ở vùng xương chậu, đùi. Tình trạng này đã ảnh hưởng đến các dây thần kinh, khiến anh bị tê bì chân tay, đi lại khó khăn.

Anh Thường đã đi điều trị tại nhiều bệnh viện như Bệnh viện Phổi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Anh cho biết, sau khi được châm cứu và sử dụng thuốc đông y, anh cảm thấy dễ chịu hơn, ngủ ngon giấc và đã được xuất viện vào ngày 26/3.

Anh Thường chỉ có một mong ước là sức khoẻ của mình ổn định, có thể đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Ảnh: NVCC

"Hiện tại, tôi tiếp tục công việc nhặt ve chai mỗi ngày. Tôi rất biết ơn Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm động lực sống cho tôi.

Giờ đây, tôi chỉ mong sức khỏe của mình ổn định, để có thể đi làm và kiếm tiền nuôi con ăn học", anh Thường chia sẻ với Dân Việt.