Công an ập vào bắt sới đá gà, các con bạc tháo chạy tán loạn

Chiều 15/1, Công an thành phố Long Xuyên, An Giang cho biết, sau thời gian theo dõi, lực lượng Công an thành phố vừa triệt phá thành công một sới bạc, bắt giữ 16 đối tượng liên quan, tại khu vực tổ 10, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long.

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường

Trước đó, vào khoảng 10h cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại một bãi đất trống thuộc tổ 10, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, lực lượng Công an thành phố bất ngờ ập vào, các đối tượng phát hiện bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, các lối thoát đã bị chốt chặn, 16 đối tượng liên quan đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 5 con gà đá, 3 cựa sắt, 11 xe mô tô, 13 điện thoại di động và trên 35 triệu đồng trên người các đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Hiện các đối tượng cùng tang vật liên quan được đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định.