Công an Đà Nẵng xử phạt cô gái đăng thông tin "Xin đi nhờ xe bị đánh thuốc mê"

Ngày 20/02, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã triệu tập cô H.K.L (21 tuổi), trú phường Hòa Minh, (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đưa tin sai sự thật.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, H.K.L được biết đến là người đã đăng tải thông tin "xin đi nhờ xe bị đánh thuốc mê" vào tối 16/2 vừa qua.

Cụ thể, vào ngày 17/02, trên trang facebook cá nhân, H.K.L có đăng tải bài viết với tựa đề "GÓC CẢNH BÁO: tối nay trường hợp em bị bỏ THUỐC quá kinh khủng ở đường Võ Văn Kiệt Đà Nẵng". Cùng với tiêu đề, bài viết còn miêu tả các tình tiết diễn ra theo cảm nhận chủ quan của cá nhân, đồng thời có nhiều lập luận, suy diễn gây hoang mang trong dư luận. Đáng nói, bài viết nhanh chóng thu hút hơn 11.000 lượt like, 10.000 lượt bình luận và 28.000 lượt chia sẻ trái chiều...

Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng làm việc với cô H.K.L và quyết định xử phạt cô gái này khi đăng thông tin "Xin đi nhờ xe bị đánh thuốc mê". Ảnh: Đình Thiên

Sau khi tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng phối hợp với Công an phường An Hải Nam, quận Sơn Trà vào cuộc xác minh, làm rõ. Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan Công an đã tiến hành làm việc với nam thanh niên được nêu trong câu chuyện sai sự thật mà bà H.K.L đề cập và đăng tải trên facebook cá nhân. Sự việc sau đó được làm sáng tỏ và câu chuyện "bị bỏ thuốc mê" như bà H.K.L đăng tải là hoàn toàn sai sự thật.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định hành vi của cô H.K.L đã vi phạm điểm d, khoản 1 Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với c H.K.L 7,5 triệu đồng.

Thông qua vụ việc này, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng trong việc tiếp cận, kiểm chứng các thông tin trên mạng xã hội. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sớm trình báo Công an để nhanh chóng xác minh xử lý, không vội vàng chia sẻ một cách phiến diện, chủ quan, thiếu căn cứ, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.