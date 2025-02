Sự thật cô gái 21 tuổi bị người lạ chuốc thuốc mê trên đường ở Đà Nẵng

Ngày 17/2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, qua theo dõi trên mạng xã hội, Trung tâm Thông tin chỉ huy (TTCH) Công an TP.Đà Nẵng phát hiện khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, có 1 tài khoản facebook cá nhân tên "Kiều Linh" (chủ tài khoản là Huỳnh Kiều Linh, 21 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) có đăng tải thông tin về việc đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê khi đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà.

Facebook "Kiều Linh" đăng: trước đó, vào tối 16/2, người này bị 1 đối tượng lạ mặt chuốc thuốc mê khi đang di chuyển trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, may mắn là "nạn nhân" kịp bỏ chạy vào 1 nhà hàng gần đó và được người dân đưa vào trung tâm y tế cấp cứu… Cùng với nội dung, người này còn đăng tải thêm một số hình ảnh mình đang cấp cứu tại bệnh viện.

Bài đăng này ngay lập tức nhận được hàng ngàn lượt tương tác và được các trang mạng xã hội chia sẻ, đăng tải gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Cô gái viết trên facebook bị người lạ chuốc thuốc mê trên đường ở Đà Nẵng cùng hình ảnh nhập viện. Ảnh: Đình Thiên

Trung tâm TTCH Công an TP.Đà Nẵng ngay lập tức đề nghị các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố phối hợp với Công an quận Sơn Trà tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Mời làm việc với chủ nhân trang facebook đăng tải thông tin trên, cơ quan Công an xác định sự việc không đúng như nội dung đăng tải, không có việc người này bị bỏ thuốc mê giữa đường. Sau khi làm việc với cơ quan Công an, chủ tài khoản facebook "Kiều Linh" đã xóa bài đăng, đồng thời đăng thông tin đính chính.

Mời làm việc với người có liên quan, cụ thể là nam thanh niên xin đi nhờ xe được nêu trong bài viết của facebook "Kiều Linh, cơ quan Công an xác định nam thanh niên tên là L.T.K (19 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) hiện đang là nhân viên của một quán nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Đà Nẵng).

Theo trình bày của nam thanh niên này, vào khoảng 22 giờ đêm 16/2, sau khi làm việc tại quán nhậu, nam thanh niên bắt xe grap đi đến cầu Rồng uống nước. Khoảng hơn 1 tiếng sau, khi đang đi bộ trên đường Võ Văn Kiệt thì nam thanh niên gặp một người phụ nữ đi xe SH màu đen và nhờ người này chở giúp về lại quán nhậu.

Tuy nhiên, do lúc này K không có mũ bảo hiểm nên người này không chở và khi được nhờ gọi xe grap giúp nhưng không rõ lý do gì mà chị này không đặt, lại bất ngờ lái xe chạy đi. Còn chuyện bỏ thuốc mê thì nam thanh niên này không hề hay biết, chỉ đến khi cơ quan Công an mời lên làm việc thì mới nắm thông tin này…

Hiện vụ việc đang được Công TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.