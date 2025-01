Công an Hà Nội bác bỏ thông tin CSGT giữ xe người vi phạm đi cấp cứu

Ngày 24/1, Công an TP.Hà Nội cho biết, tối 23/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip với tiêu đề "Chồng đưa vợ đi cấp cứu vội quá không cầm mũ bảo hiểm bị CSGT giữ xe rồi mặc kệ gần 30 phút cũng không ai đưa đi cấp cứu".

Công an TP.Hà Nội khẳng định, đây là thông tin không chính xác. Theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 8h30' ngày 14/1, tại khu vực ngã tư Ngọc Hồi - Đỗ Mười thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), Tổ công tác đặc biệt số 8, Công an thành phố tiến hành dừng, kiểm tra 1 trường hợp điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau 1 người phụ nữ, xe mô tô không có biển kiểm soát, không có gương chiếu hậu.

Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này khẳng định thông tin cảnh sát giao thông giữ xe người vi phạm đi cấp cứu, không đưa đi cấp cứu lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Ảnh: CAHN

Quá trình kiểm tra, người điều khiển xe mô tô là anh P.V.A (SN 1994, trú tại: huyện Phú Xuyên, Hà Nội) không xuất trình được đăng ký xe, giấy phép lái xe. Sau khi tổ công tác lập biên bản vi phạm, anh P.V.A đọc lại biên bản nhưng không ký và ra ngoài khu vực xử lý vi phạm để ngồi cùng người phụ nữ.

Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ có biểu hiện mệt mỏi, Tổ công tác đã gọi xe ô tô taxi G7 và phân công 1 cán bộ trong Tổ công tác đưa 2 người vào Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi đưa 2 người vào bệnh viện, cán bộ trong Tổ công tác đã trở về vị trí công tác để tiếp tục nhiệm vụ.

Đối với vi phạm của anh P.V.A, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, biên bản niêm phong phương tiện, tạm giữ tang vật, phương tiện đúng theo quy định pháp luật.

Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh các trường hợp đăng tải sai sự thật liên quan đến vụ việc trên để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.