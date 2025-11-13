Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán 7 tấn pháo nổ liên tỉnh

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng đầu tháng 10/2025 đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Telegram, để rao bán pháo nổ. Nhóm này lập hàng chục kênh Telegram với hàng nghìn thành viên, hoạt động như một “chợ pháo ngầm”, sử dụng tài khoản ảo, ngân hàng ảo, sim rác để giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Đối tượng Đỗ Minh Trí tại cơ quan công an.

Sau một thời gian theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Đỗ Minh Trí (SN 2000, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo trên mạng.

Ngày 29/10, lực lượng công an đột kích nơi ở của Trí, thu giữ 56,3 kg pháo nổ, 19,26 kg thuốc pháo và 200 m dây cháy chậm. Từ lời khai của Trí, công an bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, Nghệ An) là người cung cấp pháo cho Trí, thu 83,3 kg pháo nổ.

Tang vật thu giữ.

Manh mối tiếp tục dẫn đến một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (SN 1988) cầm đầu, cùng các đối tượng Đoàn Thanh Trì (SN 1988) và Lê Thị Hoài Phương (SN 1976) cùng trú tại Quảng Trị. Khi kiểm tra ô tô do Trì điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 260 kg pháo nổ được bọc trong túi nilon đen.

Mở rộng điều tra, công an bắt Nguyễn Văn Tặng (SN 1990, trú Quảng Trị) người bán pháo cho đối tượng Lệ; đồng thời xác định Trí còn mua pháo từ nhiều đầu mối phía Nam. Ngày 6/11, tại TP.HCM, tổ trinh sát bắt Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987), thu 68 kg pháo hoa nổ; ngày 7/11 tiếp tục bắt Nguyễn Sỹ Cường (SN 1997, Nghệ An), thu 20 kg pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Lệ và Lê Thị Hoài Phương tại cơ quan điều tra.

Theo một cán bộ trinh sát, để bắt giữ đồng loạt các đối tượng, công an đã huy động 4 tổ công tác đặc biệt, tỏa đi 4 tỉnh, thành phố, đồng thời tiến hành 6 cuộc khám xét khẩn cấp trong cùng một ngày, đảm bảo tuyệt đối bí mật và bất ngờ.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính 3,5 tỷ đồng, tương đương 6–7 tấn pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Sỹ Cường.

Từ ngày 7 đến ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam: Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tặng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn về tội “Buôn bán hàng cấm”; Đoàn Thanh Trì và Lê Thị Hoài Phương về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Hiện tại, PC03 đã thu giữ 510 kg pháo nổ, 2 ô tô và 1 xe máy. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.