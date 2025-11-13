Chuẩn bị xét xử vụ án liên quan Sở GDĐT TP.HCM, kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra đầu thú

TAND TP.HCM vừa quyết định đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC và Sở GDĐT TP.HCM ra xét xử.

Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn được kêu gọi đầu thú. Ảnh: DV

Phiên tòa sơ thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/12 tại trụ sở TAND TP.HCM, do Thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa.

Vụ án này có tổng cộng 16 bị cáo bị VKSND TP.HCM truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đứng đầu là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và ông Lê Hồng Sơn - cựu Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM).

Tuy nhiên, có 4 bị cáo đã bỏ trốn và đang bị truy nã, bao gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC; ông Trần Đăng Tấn - Trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TP.HCM; bà Nguyễn Thị Tích - nguyên Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC; bà Lê Thanh Thy - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC.

TAND TP.HCM kêu gọi các bị cáo này ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hợp tác với cơ quan tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa.

Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú, Tòa án sẽ coi như họ từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định.

Cáo trạng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" để thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận nhằm giúp Công ty AIC trúng các gói thầu trên cả nước.

Để thực hiện tại TP.HCM trong giai đoạn 2012 - 2017, bà Nhàn đã ủy quyền cho bà Hoàng Thị Thúy Nga (phụ trách gói thầu giáo dục) và ông Trần Đăng Tấn (phụ trách gói thầu y tế) sử dụng các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh".

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý để nhiều tiêu chí không đạt hoặc bỏ giá cao để bị loại.

Báo cáo tài chính của Công ty AIC được chỉnh sửa, nâng khống các tiêu chí bắt buộc để đảm bảo trúng thầu. Bằng thủ đoạn này, Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu tại TP.HCM thuộc 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường.

Đáng chú ý, 171 gói thầu (131 gói lĩnh vực giáo dục và 40 gói lĩnh vực y tế) đã gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền là 145 tỷ đồng.

Để AIC trúng 134 gói thầu lĩnh vực giáo dục, nhóm lãnh đạo của Sở GDĐT TP.HCM cùng Phòng GDĐT quận 5 đã không thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại riêng cho lĩnh vực này 142 tỷ đồng.