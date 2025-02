Công an tạm giữ đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 11 ở Nghệ An Công an tạm giữ đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 11 ở Nghệ An

Cơ quan điều tra đã tạm giữ Đặng Thái Hoàng - đối tượng hành hung nam sinh lớp 11 trên đường Trần Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.