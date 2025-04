Công an TP.HCM tập trung trấn áp 5 loại tội phạm dịp 30/4

Sáng 1/4, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động đợt thi đua đặc biệt 50 ngày đêm lập thành tích chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đợt thi đua cao điểm kéo dài từ ngày 1/4/2025 - 20/5/2025.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Tập trung trấn áp 5 loại tội phạm

Trung tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn TP.HCM được đảm bảo, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, tạo khí thế tấn công tội phạm liên tục, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng tổ chức ra quân hưởng ứng đợt thi đua cao điểm. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong tháng 4 và tháng 5/2025, TP.HCM sẽ tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa ý nghĩa, thiết thực hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Đây là các sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về đối nội, đối ngoại, là niềm tự hào của người dân TP.HCM và nhân dân cả nước”, Trung tướng Lê Hồng Nam nói.

Cụ thể, Công an TP.HCM sẽ triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan ANTT trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề.

Trên cơ sở đó kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Hai là, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, lễ hội quan trọng của đất nước; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các Hội nghị quốc tế… tổ chức trên địa bàn TP.HCM và các đoàn khách ở các tỉnh, thành phố và nhân dân cả nước về TP.HCM tham gia các chuỗi sự kiện.

Ba là, kết hợp việc thực hiện đợt thi đua đặc biệt với cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, triển khai đồng bộ, đúng tính chất cao điểm (mục tiêu đặt ra cao hơn, cường độ công tác cao hơn, biện pháp quyết liệt hơn) các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Trong đó, tập trung 5 loại tội phạm đã được nhận diện còn tiềm ẩn nguy cơ, diễn biến phức tạp (gồm tội phạm và tệ nạn ma túy; tội phạm “tín dụng đen”; tội phạm “đường phố”; tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự xã hội; tội phạm có yếu tố nước ngoài).

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT, trọng tâm là công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; cơ sở hoạt động “biến tướng” có nguy cơ phức tạp về hình sự, ma túy; thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên đường phố và đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Năm là, triển khai, thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, khách quan, đúng quy định pháp luật; bám sát tình hình cụ thể của từng địa bàn, lĩnh vực; bảo đảm sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ, hiệu quả từ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đến Công an cấp xã và với các ngành, các lực lượng có liên quan; phân công cụ thể với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả” gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương.

Chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tổ chức thành công lễ kỷ niệm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải cho biết, năm 2025 là năm đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trọng đại của quốc gia, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ảnh: Chinh Hoàng

Theo ông Hải, chuỗi hoạt động này là sự kiện nhận được sự quan tâm, tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người dân cả nước và du khách quốc tế...

Ông nhấn mạnh: “Đây là thời điểm đặt ra yêu cầu rất cao trong công tác đảm bảo ANTT, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, qua đó khẳng định, tạo hình ảnh đẹp của thành phố đối với bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Dương Ngọc Hải cũng đánh giá cao tinh thần chủ động của Công an TP.HCM trong công tác tham mưu và triển khai đợt thi đua đặc biệt này.

“Tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.HCM, với tinh thần đoàn kết, sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM và sự ủng hộ của nhân dân... các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức an toàn, đem đến hình ảnh của TP.HCM an ninh trật tự, văn minh, hiện đại, xứng đáng là điểm đến lý tưởng của nhân dân và du khách trong nước và quốc tế”, ông Hải nói.

Cùng thời điểm này, tại Bến Bạch Đằng, quận 1, Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng tổ chức ra quân hưởng ứng đợt thi đua cao điểm.