Công an xác định nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ tử vong dưới hầm múc Sao Mai ở Tây Ninh

Trưa 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh thông tin, cho biết bước đầu làm rõ nguyên nhân 2 thi thể dưới hầm múc Sao Mai (ấp Tân Mỹ, xã Hậu Nghĩa, Tây Ninh) xảy ra hôm 23/9, không có dấu hiệu tội phạm.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập chứng cứ xung quanh, công an bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà lo hậu sự.

Thi thể chị N.T.T.D. (38 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TPHCM) được phát hiện dưới hầm múc đất đầy nước xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh). Ảnh: T.L

Khoảng 12 giờ anh T.H.O. (39 tuổi, quê Cần Thơ) đến khu vực hầm múc Sao mai giăng lưới thì phát hiện thi thể nữ mặc áo màu đỏ nổi trên mặt nước nên báo với chính quyền địa phương. Sau đó, Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Tây Ninh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, vớt tử thi để điều tra làm rõ cái chết.

Trong lúc vớt thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam nổi cách đó hơn 5 m.

Dưới hầm múc đất đầy nước xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) công an tìm thấy thi thể đôi nm nữ tử vong. Ảnh: T.L

Qua giấy tờ, hai nạn nhân tên N.T.H. (33 tuổi, ngụ phường An Tịnh, Tây Ninh) và N.T.T.D. (38 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, TPHCM).

Trên bờ hầm múc đất có hàng cây xung quanh che bóng mát, công an tìm thấy 1 xe gắn máy, 2 chiếc áo khoác, 2 đôi dép, 10 vỏ lon bia, 1 chiếc đồng hồ. Tài sản này được xác định là của 2 nạn nhân để lại.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Tây Ninh đã làm rõ được một số tình tiết liên quan đến vụ việc.

Theo đó, anh H. chưa lập gia đình, từng bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não, tinh thần không được bình thường.

Hơn một năm trước, anh H. có tình cảm với chị D. nhưng không sống chung. Riêng chị D. có chồng không có con, đã ly hôn năm 2013. Sau khi ly hôn chị D. đến Tây Ninh bán vé số dạo gặp và quen anh H.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không phát hiện dấu vết ngoại phạm tác động, căn cứ vào tình tiết liên quan xác định không có dấu hiệu tội phạm.