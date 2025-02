Công bố quyết định nghỉ hưu cho 21 cán bộ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng

Chiều 17/2, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ Công bố Quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí (từ ngày 1/3/2025) cho 21 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng và cấp đội thuộc Công an tỉnh. Trong số 21 người nhận quyết định có 9 trưởng phòng, trưởng công an huyện; 10 phó trưởng phòng và 2 đội trưởng.

LLãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho những cán bộ nghỉ hưu trước tuổi.

Cũng trong 21 cán bộ, chỉ huy trên, có 19 người hưởng chế độ hưu trí và 2 người được nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ chờ hưu.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định, việc tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi của những lãnh đạo, chỉ huy trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu đi đầu trên cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Đại tá Trương Minh Đương phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh đó, điều này còn giúp Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thành tốt công tác xây dựng Đề án nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và triển khai tổ chức bộ máy mới trong thời gian tới.

Chính vì vậy, đại tá Trương Minh Đương mong muốn các cán bộ trên tiếp tục quan tâm, dõi theo và truyền dạy những bài học kinh nghiệm quý báu của bản thân để thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ kế thừa và phát huy.