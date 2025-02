Cung nữ may mắn nhất lịch sử Trung Hoa là ai?

Vào thời cổ đại, có một số câu chuyện truyền kỳ xảy ra một cách trùng hợp ngẫu nhiên, kỳ quái đến mức khó tin. Hán Thái Tổ Lưu Bang đã khai sáng ra vương triều nhà Hán, mở ra lịch sử của một triều đại hùng mạnh, sau khi Lưu Bang qua đời, con trai ông là Lưu Doanh tiếp tục kế vị, tính khí của Lưu Doanh rất nhân từ, không giỏi tranh đấu.

Mẹ của Lưu Doanh là Lã Hậu, vì lấy cớ hỗ trợ con trai còn nhỏ của mình trong các công việc của triều đình, nhưng thực chất là người bí mật nắm giữ quyền lực thực sự của triều đình.

Ảnh minh hoạ.

Lã Hậu rất sợ con cháu nhà họ Lưu nên đã tìm nhiều lý do khác nhau để trấn áp các quan cũ họ Lưu trong các công việc quốc gia đại sự.

Để củng cố quyền lực và địa vị của mình, trong triều đình, phàm là chức vị quan trọng đều do người nhà của Lã Hậu nắm giữ, bởi vì bà cảm thấy chỉ có dòng họ mình mới là đáng tin cậy nhất, bà không an tâm về dòng họ Lưu. Vì thế ở trong cung việc lựa chọn các cung nữ để ban cho các Hoàng tử, trên danh nghĩa là sự ban hôn nhưng thực chất những người này được sắp xếp vào để theo dõi và báo cáo mọi hành tung của các Hoàng tử. Trong số đó có cung nữ may mắn nhất trong lịch sử tên là Đậu Y Phòng.

Cha mẹ của Đậu Y Phòng mất sớm, để lại cô và hai anh trai. Sau đó cô lang bạt khắp nơi, anh em cũng không thấy tung tích cô đâu. Trong hoàn cảnh nghèo khó cùng cực, với vẻ ngoài xinh đẹp, Đậu Y Phòng được vào cung làm cung nữ, sau đó nàng được Lã Hậu chọn để ban cho Chư Hầu Vương.

Lúc bắt đầu, chuẩn bị đưa Đậu Y Phòng ban cho Hoàng tử nước Triệu. Tuy nhiên, do thái giám sơ suất nên đã viết sai một chữ, đem chữ "Triệu Quốc" lại viết thành "Đại Quốc". Tình cờ, cô đến Đại Quốc để theo dõi Đại Vương Lưu Hằng. Đại Vương Lưu Hằng vô cùng yêu thích Đậu Y Phòng, dần dần Đậu Y Phòng cũng cảm mến và yêu thương ông.

Đậu Y Phòng đến Đại Quốc một cách tình cờ. Nguồn ảnh: soundofhope.

Sau một thời gian ở cạnh với Đại Vương Lưu Hằng, cô phát hiện ra những tin đồn ăn chơi trác táng của Đại Vương đều là giả, bản thân Đại Vương Lưu Hằng rất tài giỏi và hiền đức.

Thêm nữa Đại Vương Lưu Hằng cũng yêu thương Đậu Y Phòng rất sâu đậm nên ông đã tìm đủ mọi cách khiến cô cũng thực tâm yêu thương mình. Đậu Y Phòng là một người phụ nữ thông minh và đức độ, sau khi được Đại Vương sủng ái, nàng muốn một lòng, một dạ sống tốt với Đại Vương, vì thế nàng đã hạ sinh cho Đại Vương hai người con trai và một người con gái.

Sau khi Lã Hậu qua đời, Lưu Doanh không thể kiểm soát được tình hình chung nên các quan đại thần trong triều đã phong Lưu Hằng nhân từ làm Hoàng đế. Và đương nhiên Đậu Y Phòng liền trở thành Hoàng Phi được Hoàng Đế sủng ái nhất, địa vị trong hậu cung của cô rất cao.

Sau khi người vợ của Lưu Hằng qua đời, bốn người con trai của vị Hoàng hậu đầu tiên cũng không may lần lượt qua đời, dưới sự kiến nghị của các đại thần, Lưu Hằng phong cho con trai cả của Đậu Y Phòng là Lưu Khải làm thái tử. Vì vậy, Đậu Y Phòng liền trở thành Hoàng hậu.

Đậu Y Phòng có một trái tim rộng lượng, nhân từ, cô đã có ảnh hưởng và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ Lưu Hằng trong việc cai trị đất nước.

Năm 157 trước công nguyên, Hán Văn Đế qua đời, Hán Cảnh Đế tức Lưu Khải lên ngôi, Đậu Y Phòng được tôn làm Thái hậu, với tấm lòng nhân từ và đức độ, bà đã giúp tân Đế ổn định triều đình. Vương Triều Hán tiếp tục thịnh vượng và phát triển, đã khai sáng ra thời "Văn Cảnh chi trị" nổi tiếng trong lịch sử.

Đậu Y Phòng trở thành vị Hoàng hậu truyền kỳ của một thời đại, người con trai do bà sinh ra đã trở thành minh đế thiên cổ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử.