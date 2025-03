Cãi lời bố mẹ lấy chồng già hơn 28 tuổi, tôi hạnh phúc vì điều chồng làm mỗi đêm

Trong một cuộc hôn nhân tưởng chừng như hoàn hảo, tôi đã từng nghĩ rằng mình và chồng cũ là một cặp đôi "môn đăng hộ đối". Khi mới bắt đầu mối quan hệ, tôi không có cảm giác đặc biệt nào về anh, chỉ thấy anh là người chân thật và đáng tin cậy. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra rằng chồng cũ là người rất tính toán và chi li. Nhưng, mẹ thường khuyên tôi nên kết hôn với anh vì cho rằng anh sẽ là người biết lo toan cho gia đình.

Sau đó, cả hai gia đình đều thúc giục kết hôn, nên chúng tôi đã chọn một ngày thích hợp để tổ chức lễ cưới. Sau khi kết hôn, tôi hy vọng anh sẽ thay đổi, bớt tính toán chi li đi, nhưng thực tế lại ngược lại. Anh không chỉ không thay đổi mà còn trở nên keo kiệt hơn, đến mức "đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".

Tuy nhiên, anh chỉ keo kiệt với người nhà, còn khi ra ngoài, anh lại tỏ ra hào phóng trước bạn bè. Một người bạn của anh do làm ăn thất bại đã nợ nần chồng chất, anh đã cho người bạn đó vay gần 2/3 tài sản của gia đình. Sau khi nhận được tiền, người bạn này đã biến mất, không thể liên lạc qua điện thoại hay tin nhắn, và gia đình tôi cũng không biết anh ta đang ở đâu.

Lần đó, chúng tôi cãi nhau rất to. Những oán giận tích tụ trước đó cũng được gộp vào, đẩy cuộc hôn nhân của chúng tôi đến bờ vực tan vỡ. Và một trong những lý do khiến chúng tôi ly hôn mà không do dự là vì suốt nhiều năm chung sống, chúng tôi không có con. Khi ly hôn, chồng cũ đã dùng lời lẽ cay nghiệt để châm chọc tôi. Anh nói tôi giống như một con gà không biết đẻ trứng, là "cau điếc" khiến trái tim tôi vỡ vụn.

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài. Mãi cho tới khi gặp Hùng, trái tim chằng chịt vết thương của tôi mới dần dần được chữa lành. Anh là cấp trên của tôi, từng trải qua một đời vợ và có con riêng.

Thực ra, ban đầu tôi chẳng có ý gì với anh cả, chỉ duy trì mối quan hệ cấp trên cấp dưới, vì anh hơn tôi những 28 tuổi. Nhưng theo thời gian, tôi đã hoàn toàn đổ gục trước sự chân thành, lịch lãm và điềm tĩnh của anh. Ở bên anh, tôi có cảm giác an toàn và tự tin chưa bao giờ có.

Trong thời gian hẹn hò, chưa bao giờ anh tiếc tiền với tôi. Anh thường xuyên tặng tôi những món quà xa xỉ, hay hễ thấy tôi để ý đến món trang sức gì, thích món gì, anh đều âm thầm ghi nhớ và mua cho tôi. Thử hỏi người phụ nữ nào có thể cưỡng lại một người đàn ông chu đáo, tỉ mỉ như thế chứ?

Sau gần 2 năm hẹn hò, tôi đã nhận lời cầu hôn của anh. Tuy nhiên, mối quan hệ của tôi lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ tôi.

Khi biết tôi yêu một người đàn ông đáng tuổi bố mình, mẹ tôi liền quát:

- Anh ta bằng tuổi bố con, hơn cả tuổi của mẹ, con mà lấy anh ta làm chồng thì bố mẹ biết xưng hô thế nào đây? Hơn nữa, con mới 30 tuổi, chưa từng có con, thiếu gì đối tượng tốt hơn mà đâm đầu vào một người đàn ông hơn mình những 28 tuổi như thế? Có thể ban đầu anh ta sẽ chiều chuộng con, nhưng về lâu về dài hai vợ chồng khó tránh khỏi mâu thuẫn do sự khác biệt về thế hệ. Hãy nghe mẹ, chia tay đi con.

Bố thậm chí còn đòi từ mặt nếu tôi cưới Hùng. Bất chấp sự phản đối của mẹ, tôi vẫn quyết lấy anh.

Ngày tôi cưới, bố mẹ tôi không đến dự. Tôi biết họ giận tôi, nhưng tôi mong theo thời gian bố mẹ sẽ hiểu và chúc phúc cho vợ chồng tôi.

Đêm tân hôn, thấy tôi ngồi buồn rầu ngồi trên giường, chồng liền tiến tới an ủi và đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ.

Anh ôn tồn nói:

- Anh đã mua một biệt thự ven biển để tặng bố mẹ em. Em có thể đưa bố mẹ đến đó nghỉ ngơi, thư giãn vào những dịp rảnh rỗi. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để khiến em hạnh phúc, để bố mẹ em an tâm giao em cho anh.

Không những vậy, chồng còn giao thẻ ngân hàng của anh cho tôi quản lý. Khoảnh khắc đó tôi biết mình đã chọn đúng người.

Không chỉ giao hết tiền cho tôi quản lý, chồng còn chiều chuộng tôi hết mực. Mỗi tối anh đều massage cho tôi, trao cho tôi một nụ hôn lên trán trước khi đi ngủ.

Điều mừng nhất là không lâu sau cưới, tôi đã có thai và hạ sinh một cô công chúa đáng yêu. Trước ở bên chồng cũ bao năm, tôi mong ngóng con mãi mà không có, thật không ngờ giờ tái hôn với chồng già lại được thỏa mong ước làm mẹ.

Tuy có thêm con khi đã lớn tuổi, nhưng chồng luôn đồng hành cùng tôi trong quá trình chăm sóc con. Thậm chí, anh còn khéo léo và chu đáo hơn tôi. Thấy chồng tôi như vậy, bố mẹ tôi đã thay đổi thái độ và chấp nhận anh làm con rể. Không biết sau này thế nào nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có. Nếu ngày trước nghe bố mẹ chia tay anh, có lẽ tôi đã không có một tổ ấm viên mãn như hiện tại rồi.