Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp có trí tuệ, cơ hội song hành, mở ra giai đoạn vàng trong sự nghiệp

Quỳnh Trang Thứ bảy, ngày 08/11/2025 08:29 GMT+7
Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp này được khen ngợi nhanh nhạy, biết chớp thời cơ, bước vào “mùa vàng sự nghiệp", từng bước tới thành công.
Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mão nổi bật với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng nhìn nhận tình huống một cách sáng suốt.

Con giáp này thường điềm tĩnh, biết cách cân nhắc trước khi quyết định và dễ dàng thích ứng với những thay đổi bất ngờ. Cuối tháng 9 Âm lịch này, những phẩm chất ấy sẽ giúp tuổi Mão bước vào một giai đoạn may mắn đặc biệt.

Trong công việc, sự nhạy bén và trí tuệ sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và hợp tác mới. Những dự án trì trệ trước đó có khả năng được giải quyết nhanh chóng, đồng thời các mối quan hệ xã hội cũng mang đến cơ hội nghề nghiệp bất ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Mão nổi bật với sự thông minh, nhanh nhạy và khả năng nhìn nhận tình huống một cách sáng suốt.

Về tài chính, thu nhập chính sẽ ổn định, kèm theo đó là những khoản lợi nhuận thêm từ đầu tư hoặc các dự án phụ.

Tuy nhiên, con giáp tuổi Mão cần thận trọng, tránh mạo hiểm quá mức hoặc chạy theo lợi nhuận ngắn hạn, vì sự cẩn trọng sẽ giúp bảo toàn và gia tăng tài sản bền vững.

Tóm lại, cuối tháng 9 Âm lịch là thời điểm để tuổi Mão tận dụng trí tuệ, dám nắm bắt cơ hội và hành động khôn ngoan. Chỉ cần duy trì sự kiên nhẫn và tập trung, họ sẽ thu được thành công rõ rệt cả về sự nghiệp lẫn tài vận.

Con giáp tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn thường sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng.

Con giáp này không ngại đối mặt với khó khăn, luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu và tìm cách vượt qua thử thách để đạt được thành công.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn còn rất tinh tế trong việc nắm bắt cơ hội và xây dựng các mối quan hệ quan trọng, từ cấp trên, đồng nghiệp đến đối tác kinh doanh, giúp họ mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Họ cũng là người tự tin, có tầm nhìn xa và biết cách điều phối mọi việc một cách linh hoạt, nhờ đó dễ dàng ghi dấu ấn trong mắt người khác.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Thìn thường sở hữu tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và đầy tham vọng.

Vào cuối tháng 9 Âm lịch, con giáp tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn tài vận khởi sắc rõ rệt. Quý nhân xuất hiện, mang đến những hỗ trợ bất ngờ và quý giá trong công việc cũng như kinh doanh.

Đây là thời điểm thuận lợi để thăng tiến, nhận những cơ hội hợp tác mới, ký kết hợp đồng quan trọng hoặc mở rộng mối quan hệ đối tác. Tài chính của tuổi Thìn sẽ được cải thiện đáng kể, không chỉ nhờ thu nhập chính ổn định mà còn từ những khoản thu ngoài dự kiến như thưởng, lợi nhuận đầu tư hoặc các hợp đồng phát sinh.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa vận may, con giáp tuổi Thìn cần giữ thái độ bình tĩnh, hành động quyết đoán nhưng thông minh, tránh mở rộng quá nhanh hoặc mạo hiểm thiếu cân nhắc.

Đây cũng là thời điểm để họ học cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tận dụng các mối quan hệ và cơ hội xung quanh một cách khéo léo.

Chỉ cần kiên nhẫn, chủ động nắm bắt thời cơ và duy trì sự linh hoạt, thành công và thịnh vượng sẽ thực sự đến với tuổi Thìn, giúp họ khẳng định vị thế và gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi vốn nổi bật với tính cách hiền hòa, dễ gần và bao dung. Họ luôn biết cách tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, đồng thời có trực giác nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội.

Dù gặp khó khăn, tuổi Hợi thường kiên nhẫn và lạc quan, tin rằng nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp. Họ yêu gia đình, trân trọng tình bạn và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần, nhờ vậy cuộc sống của họ thường êm đềm, ít sóng gió.

Vào cuối tháng 9 Âm lịch, con giáp tuổi Hợi sẽ bước vào giai đoạn tài vận thịnh vượng và sự nghiệp ổn định. Thu nhập từ công việc chính sẽ đều đặn, đồng thời nhiều cơ hội kiếm thêm qua đầu tư, dự án phụ hay hợp tác kinh doanh sẽ mở ra, mang đến lợi nhuận bất ngờ.

Theo tử vi 12 con giáp 2025, người tuổi Hợi vốn nổi bật với tính cách hiền hòa, dễ gần và bao dung.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để xem xét và hoàn thiện các dự án dang dở, giúp tuổi Hợi tối đa hóa lợi ích tài chính.

Bên cạnh tiền bạc, cuộc sống gia đình của con giáp tuổi Hợi cũng tràn đầy hòa thuận và ấm áp. Các cặp đôi sẽ hiểu nhau hơn, quan hệ cha mẹ - con cái trở nên gắn bó, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho mọi quyết định quan trọng.

Bầu không khí tích cực này không chỉ mang lại niềm vui trong cuộc sống hàng ngày mà còn hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp, giúp tuổi Hợi tự tin hơn khi bước vào những dự án mới.

Chỉ cần duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình, đồng thời chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh, tuổi Hợi chắc chắn sẽ có một cuối tháng 9 Âm lịch đầy may mắn, tài lộc và hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

