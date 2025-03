Cựu Phó Chủ tịch tỉnh An Giang bật khóc, xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch tỉnh

Các bị cáo trong vụ án tiếp tay cho cát lậu ở An Giang. Ảnh: XH

Ngày 28/3, phiên tòa xét xử ông Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cùng 43 bị cáo liên quan đến vụ khai thác cát trái phép tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở TNMT tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan, đã kết thúc phần tranh luận, các bị cáo trong vụ án được nói lời sau cùng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khi nói lời sau cùng đã gửi lời xin lỗi đến Đảng và nhà nước. Theo bị cáo Bình, bản thân phạm tội không vì động cơ nào và do nôn nóng đã phạm phải hành vi sai trái để đứng trước toà như hôm nay.

"Tôi đã ăn năn về hành vi của mình và mong được HĐXX xem xét khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt", bị cáo Bình nói.

Còn chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68 Lê Quang Bình cho biết, bản thân đã nhận thức việc làm sai trái của mình. Bị cáo này bày tỏ sự hối hận khi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người trong đó có các cán bộ lãnh đạo, nhân viên tại UBND tỉnh An Giang, Sở TNMT tỉnh An Giang.

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhiều lần bật khóc và gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh An Giang và gia đình. Bị cáo Thư xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình.

"Hành vi của bị cáo Bình chỉ xuất phát từ việc lo lắng để dự án được thực hiện dự án nhanh chóng, góp phần vào việc chung của tỉnh. Không có ai vụ lợi cá nhân mà đã trả tiền lại cho doanh nghiệp", bị cáo Thư trình bày và xin giảm nhẹ cho các nhân viên tại Sở TNMT tỉnh để họ có cơ hội làm lại.