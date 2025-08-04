Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền chỉ ra nguyên nhân tử vong của trọng tài Trần Đình Thịnh

Buổi kiểm tra thể lực do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty VPF tổ chức nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2025/2025 diễn ra vào sáng 3/8. Tất cả các trọng tài và giám sát đều phải trải qua bài kiểm tra này theo quy định. Để đảm bảo sức khỏe cho lực lượng tham gia, buổi kiểm tra được ấn định bắt đầu từ 5 giờ sáng, tránh thời tiết oi bức của Hà Nội. Ban tổ chức đã bố trí sẵn 4 xe cứu thương và nhiều tổ y tế túc trực tại chỗ. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng vẫn xảy ra khi trọng tài Trần Đình Thịnh có dấu hiệu mệt, khó thở rồi ngã xuống. Dù được sơ cứu khẩn cấp và đưa vào viện điều trị tích cực, nhưng phép màu đã không xảy ra.

Trọng tài Trần Đình Thịnh sinh năm 1982, ông là một trong những trọng tài có chuyên môn cao và luôn được tin tưởng giao bắt các trận đấu lớn tại V.League lẫn Cúp Quốc gia. Từng đoạt danh hiệu Còi đồng mùa 2023/2024 và mới đây được vinh danh với Còi bạc, trọng tài Trần Định Thịnh là gương mặt quen thuộc với NHM V.League. Mùa vừa rồi, ông rút tổng cộng 72 thẻ vàng – minh chứng cho sự nghiêm khắc và bản lĩnh nghề nghiệp. Không chỉ là người nghiêm túc, ông còn được đồng nghiệp quý trọng bởi sự khiêm nhường, trách nhiệm và cần mẫn trong công việc.

Trọng tài Trần Đình Thịnh (áo đỏ).

Trước sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Định Thịnh, không ít đồng nghiệp đã bị sốc. Trước những băn khoăn về việc tại sao VFF lại cho các trọng tài kiểm tra vào buổi sáng sớm, thay vì khung giờ khác trong ngày, cựu Trưởng ban trọng tài VFF và cũng là trọng tài FIFA, ông Dương Văn Hiền cho biết: "VFF để trọng tài tập luyện, kiểm tra buổi sáng là chuyện bình thường, từ xưa đến giờ tập thể lực hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều, tất cả đều có sự tính toán hết cả rồi. Thời tiết ở Hà Nội thời điểm này oi và nóng, nhưng đó không phải là lý do, tôi nghĩ do nguyên nhân khác, có cả trăm con người, trăm trọng tài đều thực hiện kiểm tra, họ đều không sao".

Ông Hiền cho biết thêm: “Tôi khá bất ngờ về trường hợp của Trần Đình Thịnh. Cách đây vài tháng, Thịnh thường xuyên mất ngủ vào ban đêm. Theo tôi, tình trạng mất ngủ kéo dài có thể là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến đột quỵ. Buổi sáng Thịnh vẫn đến kiểm tra công việc sớm, làm việc đến chiều tối. Dù trưa có tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng không ngủ được vào ban đêm suốt một thời gian dài chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng. Khi sự việc xảy ra, nhiều người làm việc chung mới kể lại rằng Thịnh đã mất ngủ trong thời gian dài, nhưng ban trọng tài không hề biết điều đó. Đây có thể là một yếu tố then chốt dẫn đến tai biến, đáng tiếc là đã không được phát hiện và xử lý kịp thời”.

Ông Dương Văn Hiền.

"Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang tích cực xử lý vụ việc. Cả VFF và Trung tâm PVF đều đặc biệt quan tâm đến tình hình, khi anh Thịnh đang được điều trị tại bệnh viện. Tổng thư ký VFF đã trực tiếp đến thăm, và phía PVF cũng đã cử người túc trực thường xuyên tại bệnh viện. Đây thực sự là một cú sốc lớn đối với giới trọng tài bóng đá. Anh Trần Đình Thịnh là người có tác phong chuyên nghiệp, luôn làm việc nghiêm túc, chỉn chu, là một trong những trọng tài xuất sắc. Sự ra đi của anh (nếu đã mất) hay tình trạng sức khỏe nghiêm trọng (nếu chưa rõ) là một mất mát rất lớn đối với lực lượng trọng tài Việt Nam”, vị trọng tài FIFA nói tiếp.

Buổi kiểm tra thể lực được tổ chức vào sáng sớm.

Tôi rất trân trọng những người làm nghề trọng tài xuất thân từ các tỉnh lẻ. Ở những nơi đó, điều kiện tập luyện và sinh hoạt chuyên môn thường rất hạn chế. Khác với các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Bình Dương – nơi có hẳn ban trọng tài chuyên trách để hướng dẫn, dìu dắt và tổ chức sinh hoạt hàng tuần – thì ở các tỉnh như Đồng Nai, anh Thịnh gần như phải tự mình nỗ lực rèn luyện. Ở đó, chỉ có một vài người cùng hoạt động chuyên môn, mọi thứ đều thiếu thốn, từ tập thể lực đến cập nhật kiến thức nghiệp vụ. Vậy mà anh Thịnh vẫn kiên trì vươn lên, trở thành một trọng tài xuất sắc – đó là cả một hành trình nỗ lực đáng ghi nhận.

Thành công của anh Thịnh càng trở nên ý nghĩa hơn nếu so sánh với những người ở các thành phố lớn – nơi có điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều nhưng chưa chắc đã đạt được thành tựu như anh. Chính vì thế, tôi rất quý trọng và cảm phục những người như Thịnh – những người vượt khó vươn lên bằng ý chí và sự bền bỉ của bản thân”, ông Dương Văn Hiền khép lại cuộc trả lời phỏng vấn với PV Báo Dân Việt.