Đà Nẵng: Đấu giá dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp hơn 3.581 tỷ đồng do Nam Á Bank thu giữ

Dự án Khu du lịch sinh thái Cồn Bắp hơn 3.581 tỷ đồng do Nam Á Bank thu giữ được đưa ra đấu giá

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên cho biết, vừa đăng thông tin đấu giá tài sản lần 2 tại dự án khu du lịch sinh thái Cồn Bắp (phường Hội An, Đà Nẵng) với giá khởi điểm hơn 3.581 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá bao gồm toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp: Quyền sử dụng đất, quyền phát triển, khai thác dự án cùng các quyền liên quan.

Để tham gia, khách hàng phải đặt trước hơn 179 tỷ đồng (tương ứng 5% giá khởi điểm). Bước giá tối thiểu được ấn định là 500 triệu đồng. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 25/9/2025, phiên đấu giá chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 30/9/2025 tại số 30 Nguyễn Tất Thành, phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng.

Toàn cảnh dự án bất động sản sát phố cổ Hội An đang được đấu giá. Ảnh: Viết Niệm

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Cao Nguyên (TP. Thủ Đức, TP.HCM) cũng như tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá.

Được biết, dự án này từng được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/1/2021 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 7/2022.

Tuy nhiên, do đối tác vay vốn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, Ngân hàng Nam Á (Nam Á Bank) đã tiến hành thu giữ toàn bộ quyền và lợi ích phát sinh từ dự án để xử lý, thu hồi nợ.

Công ty TNHH Du lịch Sinh thái Cồn Bắp hiện do ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 1978, trú tại quận 3, thành phố Đà Nẵng) làm người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Danh sách thành viên gồm ba đơn vị: Công ty Cổ phần Regeneration Investment góp vốn hơn 196,6 tỷ đồng (49,4%); Công ty Cổ phần BCG Land gần 199,4 tỷ đồng (50,1%) và ông Nguyễn Tùng Lâm gần 2 tỷ đồng (0,5%).