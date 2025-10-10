Đà Nẵng: Ông Nguyễn Văn Thanh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Cường, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội có sự tham dự của hơn 100 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 1.327 hội viên nông dân trên địa bàn phường Hòa Cường.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Hòa Cường luôn nỗ lực duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp, thích ứng với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước liên kết hợp tác sản xuất, hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể. Các mô hình trồng hoa, rau màu, cây cảnh, cá cảnh trong không gian đô thị đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật, canh tác an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường.

Bà Đỗ Thị Tâm (bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, Phó ban công tác Nông dân Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.H.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp với nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn hợp lòng dân, khuyến khích các thành phần kinh tế tạo động lực mới, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh của từng hộ nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Hội Nông dân phường Hòa Cường hiện có 20 chi hội khu dân cư, 4 chi hội nghề nghiệp và 8 tổ hội nghề nghiệp với 1.327 hội viên nông dân, luôn phát huy truyền thống cách mạng cần cù, năng động, sáng tạo, đoàn kết, hợp tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tận dụng những tiềm năng sẵn có và áp dụng ứng dụng khoa học công nghệ vào việc sản xuất, kinh doanh nhằm thích nghi với môi trường nông dân đô thị.

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: T.H.

Hội Nông dân phường tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Hội về phát triển nông nghiệp bền vững. Tổ chức 3 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật cho trên 300 hội viên giúp hội viên nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Số lượng hội viên đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng tăng, đến nay Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phường có 519 lượt hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; việc bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, tạo động lực khích lệ nông dân phấn đấu, góp phần nhân rộng phong trào.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Hòa Cường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: T.H.

Phong trào tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ, Hội đã vận động được hơn 200 triệu đồng giúp cho trên 100 hộ nông dân khó khăn, ốm đau thường xuyên; hướng dẫn mô hình sản xuất nông nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo nhờ sự hỗ trợ đã từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, một số hộ còn trở thành hộ khá, hộ giỏi, tiếp tục quay lại hỗ trợ hội viên khác; tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên giảm dần qua từng năm.

Bên cạnh đó, Hội cũng đã làm tốt công tác nắm chắc nhu cầu vay vốn của nông dân để xây dựng kế hoạch đề xuất với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân thành phố cho vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Công tác quản lý, thu hồi Quỹ hỗ trợ nông dân đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch. Hiện nay, Hội đang quản lý 139 hộ /22 dự án với tổng dư nợ hơn 4,4 đồng.



Ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Cường nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.H.

Công tác quản lý vốn vay ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội luôn được hội tập trung, thường xuyên kiểm tra, giám sát, tham gia giao ban, giao dịch với các tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện tại, Hội đang quản lý 16 tổ tổ tiết kiệm và vay vốn với 769 hộ vay trên tổng dư nợ hơn 55 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân phường Hòa Cường phấn đấu có 100% cán bộ, hội viên nông dân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân và Nghị quyết của Hội.

Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: T.H.

Phấn đấu đạt 100% chi hội đạt vững mạnh và 100% chi, tổ hội duy trì sinh hoạt định kỳ, kết nạp mới ít nhất 5% hội viên so với nhiệm kỳ trước. Xây dựng ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể có hiệu quả; thành lập mới 2 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, 1 chi Hội Nông dân nghề nghiệp.

Hàng năm phấn đấu tăng 10% hộ đạt danh hiệu "nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp; có từ 95% đến 100% gia đình hội viên nông dân đạt danh hiệu "gia đình văn hóa".

Bồi dưỡng, tập huấn cho 100% cán bộ chi hội về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội; phối hợp dạy nghề đạt 100% chỉ tiêu giao...

Đại hội thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân phường Hòa Cường, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 18 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 4 đồng chí; ông Nguyễn Văn Thanh giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2025-2030.