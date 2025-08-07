Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 780/UBND-NC ngày 4/8/2025 của UBND TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp thanh tra 6 dự án cụ thể được Thanh tra Chính phủ yêu cầu tại Kế hoạch số 1505/KH-TTCP. Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1/7/2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết. Thời hạn thanh tra không quá 30 ngày và hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 15/9/2025

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Thanh tra TP Đà Nẵng đã thành lập 4 Đoàn thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn.

Cụ thể: Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra Dự án Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Phước Lý 2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra Dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài và Dự án HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5, do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Ảnh: Đình Thiên





Đà Nẵng thanh tra để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn trên địa bàn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững.

Cuộc thanh tra chuyên đề tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đất đai tại các công trình, dự án lớn gặp khó khăn, kéo dài tiến độ. Nội dung thanh tra bao gồm từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định – phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, bố trí vốn, giải ngân – thanh quyết toán dự án, đến việc giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Đà Nẵng, thì Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra 5 dự án tại thành phố này, gồm:

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (quy mô gần 985ha); dự án khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (hơn 426ha); dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò (gần 508ha); dự án khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (diện tích 381ha); dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (gần 8,7ha) của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh.











