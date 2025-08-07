Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tin tức
Thứ năm, ngày 07/08/2025 10:04 GMT+7

Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

+ aA -
Lam Hàn - Đình Thiên Thứ năm, ngày 07/08/2025 10:04 GMT+7
Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, quyết định vừa được Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ký ban hành.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đà Nẵng thanh tra các dự án chậm tiến độ, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1505/KH-TTCP ngày 22/7/2025 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 780/UBND-NC ngày 4/8/2025 của UBND TP Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Hoa, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ký ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có dấu hiệu vi phạm, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Thanh tra TP Đà Nẵng sẽ trực tiếp thanh tra 6 dự án cụ thể được Thanh tra Chính phủ yêu cầu tại Kế hoạch số 1505/KH-TTCP. Thời kỳ thanh tra tính từ thời điểm triển khai dự án đến ngày 1/7/2025 và có thể xem xét mở rộng khi cần thiết. Thời hạn thanh tra không quá 30 ngày và hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 15/9/2025

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, Thanh tra TP Đà Nẵng đã thành lập 4 Đoàn thanh tra do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn.

Cụ thể: Đoàn thanh tra số 1 thực hiện thanh tra Dự án Đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ đường đã thi công đến Khu Phước Lý 6) và Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu TĐC Phước Lý 2, do Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 2 thanh tra Dự án Đường Trần Hưng Đạo nối dài và Dự án HTKT Khu TĐC Hòa Liên 5, do Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng – Miền Trung làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 3 thanh tra Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Đoàn thanh tra số 4 thanh tra Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam do Ban QLDA ĐTXD tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Dự án Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng – giai đoạn 2 do Công ty TNHH Phát triển Khu CNTT Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Ảnh: Đình Thiên


Đà Nẵng thanh tra để khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá toàn diện các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm triển khai tại các dự án lớn trên địa bàn, từ đó phát hiện những bất cập trong chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và kiến nghị xử lý nếu có vi phạm, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị bền vững.

Cuộc thanh tra chuyên đề tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, đất đai tại các công trình, dự án lớn gặp khó khăn, kéo dài tiến độ. Nội dung thanh tra bao gồm từ phê duyệt chủ trương đầu tư, thẩm định – phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, bố trí vốn, giải ngân – thanh quyết toán dự án, đến việc giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Theo kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tại các bộ, ngành, địa phương, trong đó có Đà Nẵng, thì Thanh tra Chính phủ cũng tiến hành thanh tra 5 dự án tại thành phố này, gồm:

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (quy mô gần 985ha); dự án khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân (hơn 426ha); dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò (gần 508ha); dự án khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (diện tích 381ha); dự án khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở (gần 8,7ha) của Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh.




Tham khảo thêm

Đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang

Đối tượng mới ra tù lại đi buôn ma túy bị Bộ đội Biên phòng Non Nước Đà Nẵng bắt quả tang
7

Đà Nẵng thanh tra về phòng chống tham nhũng tại BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

Đà Nẵng thanh tra về phòng chống tham nhũng tại BQL các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

Đà Nẵng thanh tra việc quản lý, sử dụng 9 thửa đất tại 2 doanh nghiệp

Đà Nẵng thanh tra việc quản lý, sử dụng 9 thửa đất tại 2 doanh nghiệp

Đà Nẵng thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm

Đà Nẵng thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm

Đà Nẵng thanh tra các gói thầu của Sở GD&ĐT và UBND huyện Hòa Vang

Đà Nẵng thanh tra các gói thầu của Sở GD&ĐT và UBND huyện Hòa Vang

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Trưa 9/8, theo nguồn tin PV Dân Việt, 1 vụ tai nạn lao động làm chết người, xảy ra tại công trường đang thi công ở xã Vạn Tường, Quảng Ngãi.

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tin tức
Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức
Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao

Tin tức
Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao

Bí thư xã Quỳnh Văn trần tình vụ 'vượt rào' phát quà dịp Đại hội: 'Lỡ đặt hàng, không phát sợ lãng phí'

Tin tức
Bí thư xã Quỳnh Văn trần tình vụ 'vượt rào' phát quà dịp Đại hội: 'Lỡ đặt hàng, không phát sợ lãng phí'

Đọc thêm

PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90
Thể thao

PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90

Thể thao

Theo một số nguồn tin, PVF-CAND đã chiêu mộ thành công trung vệ Eyenga Alain theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ này rời CLB Quảng Nam.

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí
Doanh nghiệp

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí

Doanh nghiệp

Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí để phục vụ cho việc khai trương vào tháng 12/2025

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng tải hai đoạn video lên mạng xã hội, trong đó một là bản gốc và một là video bị cắt ghép bằng công nghệ AI.

'Trong cơn thịnh nộ': Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc
Thế giới

"Trong cơn thịnh nộ": Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc

Thế giới

Châu Âu và Ukraine, hành động dưới ảnh hưởng của sự hoảng loạn, muốn ngăn chặn cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nhà báo người Ireland Chey Bowes cho biết trên mạng xã hội X.

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 10/8, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu) - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, tổng kết 5 năm nỗ lực thi đua xây dựng quê hương với những bứt phá ngoạn mục.

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An
Nhà nông

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Nhà nông

Trên núi Mộ Dạ bên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) xuất hiện ngôi miếu có tên Tiên cô. Nhưng ngôi miếu này ai làm, từ lúc nào và thờ ai… là những câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.

'Nữ tướng' 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: 'Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây'
Dân Việt trò chuyện

"Nữ tướng" 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: "Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây"

Dân Việt trò chuyện

CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm
Gia đình

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ cho bóng mát mà còn là cây lương thực, có khả năng nuôi sống 1 gia đình 4 người trong suốt 70 năm.

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn
Kinh tế

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn

Kinh tế

Nằm ở vị trí chiến lược vùng Đông Nam bộ, lại sở hữu nhiều lợi thế về mạng lưới kết nối liên vùng song nhiều năm qua, hạ tầng giao thông Đồng Nai vẫn tồn tại không ít hạn chế, có nguy cơ cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8 chứng kiến Bitcoin tăng lên mức giá gần 119.000 USD trong khi một số đồng tiền điện tử lớn khác lại có xu hướng giảm. Ở trong nước, các chuyên gia đều kì vọng thị trường tài sản số Việt Nam sẽ phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế.

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới
Thể thao

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới

Thể thao

Đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) tại chặng 2 SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này, mà còn được cộng thêm gần 8 điểm để vượt lên xếp hạng 22 trên BXH bóng chuyền nữ thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô tiếp tục thủng đáy.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot
Nhà nông

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot

Nhà nông

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch
Nhà đất

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch

Nhà đất

UBND Phường Kiến An, TP. Hải Phòng mới có yêu cầu Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng dừng thi công, công trình xây dựng không đúng quy hoạch.

'Chiến tranh hay hòa bình?', Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine
Thế giới

"Chiến tranh hay hòa bình?", Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ nỗ lực hòa bình của người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump tại Ukraine.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm
Xã hội

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm

Xã hội

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

5 cách cứu mình thoát khỏi 'vực sâu không đáy' của cảm xúc tiêu cực
Xã hội

5 cách cứu mình thoát khỏi "vực sâu không đáy" của cảm xúc tiêu cực

Xã hội

Theo chuyên gia y tế, ai đó có những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tự sát là một vấn đề sức khỏe cần được chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp tức thì.

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN
Tin tức

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN

Tin tức

Tàu 016 - Quang Trung (tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chiều 10/8, lên đường tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) tại Penang, Malaysia.

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên
Thể thao

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Thể thao

Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể
Nhà nông

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Sơn, hội viên nông dân xã Minh Thạnh, TP HCM đã thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ, chế biến thịt heo thành các loại thực phẩm an toàn, tiện lợi như xúc xích, lạp xưởng, giò, chả...Mô hình nuôi heo hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến bàn ăn đã mang về doanh thu 20 tỷ/năm cho anh Sơn. Xã Minh Thạnh hình thành từ sáp nhập từ xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ.

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025
Nhà đất

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025

Nhà đất

Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu “khủng” 136.000 tỷ đồng nửa cuối 2025, nhờ sức bật từ Wonder City, Royal Island và hai siêu dự án mới tại TP. HCM, Đà Nẵng.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Bạn đọc

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm
Nhà đất

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm

Nhà đất

Thanh tra Chính phủ mới có quyết định thanh tra trực tiếp 3 khu đô thị (KĐT) lớn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô gồm: KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, và KĐT Dịch vụ tổng hợp hồ Linh Đàm. Điểm chung của các dự án này là đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng
Nhà nông

Xả lũ tại 5 tiểu vùng ở xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, chính quyền ra thông báo quan trọng

Nhà nông

UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang (trước đây xã Bình Thạnh Đông thuộc huyện Phú Tân-vùng đầu nguồn) đã tổ chức ngưng vụ, tiến hành xả lũ vụ Thu Đông năm 2025 tại 5 tiểu vùng trên địa bàn...

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025
Radio Nông dân

Nhịp sống nông thôn mới ngày 11/8/2025

Radio Nông dân

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân tỉnh Lào Cai giám sát hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Trấn Yên; Hội nông dân tỉnh Lạng Sơn tuyên truyền kinh tế tập thể nông nghiệp, nông thôn tại xã lộc bình;...

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
Pháp luật

TIN NÓNG 24H QUA: Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali; tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở HN
7

Pháp luật

Khởi tố 2 người vụ thi thể cô gái trong vali bỏ tại con hẻm ở TP.HCM; thông tin mới vụ đối tượng hành hung phụ nữ tại chung cư ở Hà Nội; phát hiện bộ xương người bên chiếc võng trong rừng thông... là những tin nóng 24 giờ qua.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Nơi khởi đầu kỷ nguyên độc lập
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Nơi khởi đầu kỷ nguyên độc lập

Văn hóa - Giải trí

Mỗi lần có dịp ngang qua đường “Độc Lập”, cái cảm giác hạnh phúc và lâng lâng xao xuyến lại ùa về trong mỗi người dân Thủ đô, người dân đất Việt, tất thảy đều tự hào khi bước trên quảng trường Ba Đình, con đường Độc Lập thiêng liêng...

Bảo vệ chung cư: “Tuyến phòng thủ” mong manh giữa phố đông
Nhà đất

Bảo vệ chung cư: “Tuyến phòng thủ” mong manh giữa phố đông

Nhà đất

Vụ việc hành hung ngay tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công đang gióng lên hồi chuông về chất lượng hệ thống bảo vệ ở các tòa nhà cao tầng. Khi “người gác cổng” thiếu kỹ năng, thiếu phản ứng nhanh, cư dân đứng trước nguy cơ bất an ngay chính nơi họ gọi là “tổ ấm”.

'Không thể tự cứu mình': Kiev hoảng loạn trước cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

"Không thể tự cứu mình": Kiev hoảng loạn trước cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Tổng thống Ukraine Zelensky phải khẩn trương đồng ý ngừng bắn và tổ chức bầu cử ở Ukraine để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước, trợ lý của cựu Tổng thống Leonid Kuchma, ông Oleh Soskin phát biểu trên kênh YouTube của mình.

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)
Nhà nông

Dịch tả lợn châu Phi, nhìn từ điểm nóng: Nông dân Đà Nẵng nuốt nước mắt tiêu hủy khối tài sản tiền tỷ (Bài 2)

Nhà nông

Trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp mới được tổ chức lại và đưa vào vận hành, khối lượng công việc rất lớn, áp lực điều hành tăng cao, nhân sự còn thiếu và chưa đồng bộ thì công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi càng thêm phần khó khăn, phức tạp tại một số địa phương ở Đà Nẵng.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

5

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central
43

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central