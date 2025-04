Bạn đọc

Bạn đọc

Trong bối cảnh các địa phương thực hiện tinh gọn bộ máy, sáp nhập xã, phường và tiến tới bỏ cấp huyện theo lộ trình cải cách tổ chức chính quyền, lực lượng công an chính quy được tăng cường về cơ sở để đảm bảo an ninh, trật tự. Cùng với sự thay đổi này, chế độ chính sách cho lực lượng công an, đặc biệt là công an cấp cơ sở, đang nhận được sự quan tâm lớn. Lương cấp bậc Trung úy Công an nhân dân năm 2025 sẽ thay đổi như thế nào? Mức hưởng có gì thay đổi theo quy định?