"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tái xuất

Mới đây, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tam Hưng đã có buổi làm việc với Tập đoàn Mường Thanh về tình hình triển khai các dự án đô thị trên địa bàn.



Tại buổi làm việc, ông Bùi Đình Thái, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng đề nghị Tập đoàn Mường Thanh sớm tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ, đặc biệt với dự án Khu đô thị Mỹ Hưng (khoảng 200 ha) đã khởi động từ năm 2008 nhưng vẫn ì ạch. Ông Thái khẳng định chính quyền và người dân luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm thành hình, góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị cho địa phương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng, xã đang tập trung quy hoạch phân khu, vùng, hướng tới hình thành các khu đô thị thông minh dọc trục giao thông quan trọng, tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ. Ảnh: Cổng TTĐT xã Tam Hưng

Thay mặt Tập đoàn Mường Thanh, ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn khẳng định sẽ tập trung tối đa nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án về đích. Ông nhấn mạnh Mường Thanh mong muốn đồng hành lâu dài, xây dựng những khu đô thị văn minh, hiện đại, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Tam Hưng là đơn vị hành chính hợp nhất của các xã thuộc huyện Thanh Oai trước đây như Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy và Thanh Văn.



Xã Tam Hưng mới có diện tích 29,45 km2, dân số khoảng 39.000 người, được định hướng trở thành đô thị hiện đại, gắn với các công trình trọng điểm như Trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Trại tạm giam T16, Trung tâm thẩm vấn và Học viện An ninh Nhân dân.

Khu đô thị Mỹ Hưng, diện tích 182 ha, vốn là quỹ đất thanh toán cho dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (trước khi sáp nhập Hà Nội). Do thiếu tiềm lực tài chính và thị trường bất động sản đóng băng, dự án bị bỏ hoang nhiều năm.

Đến năm 2016, Tập đoàn Mường Thanh đã chi khoảng 3.500 tỷ đồng để mua lại, với tham vọng phát triển Thanh Hà - Mỹ Hưng thành một trong những khu đô thị lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, tiến độ đến nay vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Tái xuất tại Tam Hưng, ông Lê Thanh Thản đối diện không ít thách thức khi Mường Thanh từng dính nhiều lùm xùm pháp lý. Đây là lần đầu tiên vị đại gia này xuất hiện trở lại kể từ tháng 4/2023 khi ông bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Nội. Đây là dự án do Công ty Bemes, một doanh nghiệp do ông Thản làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - đầu tư. Ông Thản bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng.

Ngày 25/2 vừa qua, Công an Hà Nội thông báo phục hồi điều tra vụ án liên quan ông Thản tại dự án CT6 Kiến Hưng. Hội đồng cũng đã xác định được giá trị các căn hộ tại dự án là từ 391 triệu đến 1,67 tỷ đồng/căn chung cư, và từ 5,9 tỷ đến 7,3 tỷ đồng/căn thấp tầng. Đây là cơ sở để cơ quan tố tụng làm rõ thiệt hại và trách nhiệm hình sự trong vụ án.

Mặc dù vậy, việc ông Thản trực tiếp cam kết “hồi sinh” các dự án tại Tam Hưng cho thấy quyết tâm trở lại đường đua bất động sản của Tập đoàn Mường Thanh.