Đại thái giám Trung Hoa được gắn với danh hiệu “Hoàng đế đứng” là ai?

Từng sánh ngang với tên tuổi của đại tham quan Hòa Thân về mức độ giàu có, hoạn quan khét tiếng Minh triều này thậm chí đã lọt vào danh sách 50 nhân vật giàu nhất trong 1000 năm qua. Đó không ai khác chính là thái giám được mệnh danh “Hoàng đế đứng” một thời – Lưu Cẩn.

Đại thái giám nhà Minh với danh hiệu “Hoàng đế đứng”

Lưu Cẩn (1451-1510) là một thái giám làm việc dưới thời nhà Minh và có mặt trong danh sách các hoạn quan “tác oai tác quái” nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Thái giám này vốn họ Đàm, là người Hưng Bình (Thiểm Tây, Trung Quốc). Năm 6 tuổi, ông được thái giám Lưu Thuận nhận nuôi và đổi họ, chẳng bao lâu sau đó thì tịnh thân (thiến) để vào cung làm việc.

Lưu Cẩn, khét tiếng tham lam, kết cục chịu hình phạt thảm khốc - Ảnh minh họa.

Lúc Minh Hiếu Tông còn tại vị, Lưu Cẩn được phân phó theo hầu Thái tử Chu Hậu Chiếu. Hơn ai hết, hoạn quan họ Lưu vô cùng quý trọng cơ hội này.

Lưu Cẩn hiểu rõ, tương lai chủ nhân đăng cơ kế vị thì một người ngày đêm tận tâm hầu hạ như mình có được quyền thế, phú quý sẽ dễ như trở bàn tay. Vì thế, thái giám này nghĩ ra đủ mọi cách để lấy lòng vị Thái tử mới 10 tuổi lúc bấy giờ.

Năm 1505, Minh Hiếu Tông qua đời vì bạo bệnh. Thái tử Chu Hậu Chiếu thuận lợi đăng cơ, trở thành Minh Vũ Tông.

Lưu Cẩn cậy Vũ Tông trọng dụng, liền tìm cách kết bè kết phái, liên tục củng cố thế lực của mình trong triều đình. Phe cánh của y không ngừng áp bức dân chúng, tham ô hủ bại, khiến triều đình ngày càng nhiễu loạn.

Thậm chí, bách tính bấy giờ thường truyền tai nhau câu nói: Thời nay có hai vị Hoàng đế, một người họ Chu ngồi trên ngai vàng, một người họ Lưu đánh cạnh ngai vàng. Danh hiệu “Hoàng đế đứng” này không ai khác chính là Lưu Cẩn.

Sự thật phía sau khối tài sản khổng lồ tương đương thu nhập tài chính của hơn 150 năm cộng lại

Dưới những năm Chính Đức, Lưu Cẩn nhân cơ hội quan lại các nơi ba năm vào kinh một lần để báo cáo công việc, liền trắng trợn đặt ra luật ngầm: Người nào có ít thì nộp 1000 lượng bạc, nhiều thì nộp 5000 lượng bạc, người nộp nhiều thì thăng chức, kẻ không nộp bị giáng chức.

Cứ như vậy, Lưu Cẩn lợi dụng quyền lực và chức vụ của mình để thiết lập một mạng lưới tham ô trắng trợn với nhận hối lộ với mức giá thuộc hàng “cắt cổ”.

Những hành vi độc ác này của thái giám họ Lưu đã khiến cho một hoạn quan khác là Trương Vĩnh vô cùng căm giận.

Năm 1505, Trương Vĩnh qua điều tra đã nắm được nhược điểm chí mạng của Lưu Cẩn, đồng thời khéo léo lợi dụng những chứng cớ này để tố cáo tội ác của ông ta với Hoàng thượng.

Hết thảy những chứng cứ mà Trương Vĩnh tố cáo đều đủ để khép Lưu Cẩn vào tội khi quân phạm thượng, xử chết ngàn lần cũng không hết tội.

Trong những chứng cứ Trương Vĩnh đưa ra, có bằng chứng phát hiện Lưu Cẩn làm giả ngọc tỷ, cất giấu vũ khí trái phép. Số châu báu, vàng bạc mà hoạn quan này tham ô có giá trị tương đương với hơn thu nhập tài chính của hơn 150 năm của thời kỳ đó cộng lại.

“Nhị thập nhị sử trát ký” của Thanh Triệu Dực cũng ghi lại, khi tra xét nhà Lưu Cẩn, triều đình tìm thấy hơn 250 vạn lượng vàng, hơn 5000 vạn lượng bạc cùng các loại châu báu nhiều không kể xiết.

Theo “Kế tục kỷ văn”, con số thống kê được ghi nhận vào năm Gia Tĩnh thời nhà Minh cho thấy tài sản của Lưu Cẩn kỳ thực phải lên tới con số 1205.85 vạn lượng vàng và 2.59 vạn lượng bạc. Chỉ riêng số bạc trong gia tài ấy cũng đã gấp 6 lần quốc khố Minh triều vào thời điểm đó.

Vào năm 2001, tờ The Wall Stress Journal Asia đã đưa Lưu Cẩn vào danh sách 50 người giàu có nhất thế giới trong vòng 1000 năm qua. Gia tài của thái giám này cũng sánh ngang với nhiều nhân vật lớn như Thành Cát Tư Hãn, Hòa Thân, Tống Tử Văn…

Kết đắng cho thái giám tham lam

Sau khi nhận được chứng cứ tố cáo của Trương Vĩnh, Hoàng đế Chu Hậu Chiếu vô cùng tức giận, ra lệnh lăng trì Lưu Cẩn. Hình thức xử tử ấy khiến phạm nhân phải chịu đau đớn từ việc bị tùng xẻo cho tới khi tắt thở.

Theo luật pháp thời nhà Minh, những kẻ mắc trọng tội sẽ bị xử lăng trì, tội càng nặng thì số lần cắt càng nhiều.

Riêng trường hợp của Lưu Cẩn, vị “Hoàng đế đứng” khét tiếng một thời ấy phải chịu tổng cộng 3357 nhát lăng trì và tiến hành trong vòng 3 ngày.

Vào ngày hành hình thứ nhất, Lưu Cẩn phải nhận 357 dao, sau khi đưa về nhà lao vẫn có thể húp hết một bát cháo lớn. Những ngày sau đó, số đao mà kẻ này phải nhận lên tới hàng nghìn, cuối cùng khiến Lưu Cẩn chết trong đau đớn.