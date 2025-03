Đại tướng Lương Tam Quang bổ nhiệm Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an Nam Định

Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, đơn vị này vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Theo quyết định, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đối với Thượng tá Nguyễn Đức Tiến - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Nguyễn Đức Tiến giữ chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Thừa uỷ quyền, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nam Định với thượng tá Nguyễn Đức Tiến. Ảnh: CANĐ

Công an tỉnh Nam Định cho biết, từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Nam Định triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới, thượng tá Nguyễn Đức Tiến được điều động từ Trưởng Công an huyện Vụ Bản đến giữ chức vụ Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định.

Trước khi công tác tại Công an huyện Vụ Bản, thượng tá Nguyễn Đức Tiến từng kinh qua nhiều đơn vị công tác, trong đó có thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định.

Ở mỗi đơn vị công tác, thượng tá Nguyễn Đức Tiến đều phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm trong quá trình công tác; đoàn kết, thống nhất cùng đồng chí, đồng đội chủ động tham mưu với lãnh đạo cấp trên triển khai các biện pháp công tác nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần xây dựng lực lượng Công an Nam Định thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chúc mừng thượng tá Nguyễn Đức Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tin tưởng thượng tá Nguyễn Đức Tiến sẽ tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm về công tác điều tra xử lý tội phạm, nắm chắc các quy định của pháp luật và phát huy hơn nữa khả năng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động điều tra. Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh giao nhiệm vụ cho thượng tá Nguyễn Đức Tiến thời gian tới phải chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các hoạt động tố tụng theo đúng quy định.

Đồng thời bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu công tác năm theo hệ lực lượng để theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện, nhất là các chỉ tiêu khó thực hiện; tăng cường công tác chấp hành pháp luật, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động tố tụng; phối hợp với các Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định trong chỉ đạo, hướng dẫn Trưởng Công an cấp xã thực hiện công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm…