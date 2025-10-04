Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:02 GMT+7

Đại tướng Lương Tam Quang: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

+ aA -
PV Thứ bảy, ngày 04/10/2025 13:02 GMT+7
Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương sẽ xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng bộ Công an 5 năm tới
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 4/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham gia của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong lực lượng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài diễn văn khai mạc Đại hội. Báo điện tử Dân Việt xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng:

"Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 6 thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tới dự, đem đến Đại hội những tình cảm và sự động viên to lớn.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 67 nghìn đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương về dự Đại hội.

Đại hội hoan nghênh và biểu dương các phong trào thi đua yêu nước trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân thời gian qua, đã nỗ lực, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân và chào mừng Đại hội.

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người Thầy của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng; tri ân, biết ơn các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu Công an nhân dân, gia đình có công với cách mạng, đã hy sinh, cống hiến to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Dự đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm vừa qua, trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh nước lớn, xu hướng phân tách, phân mảnh, chạy đua vũ trang, sẵn sàng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, cách mạng màu, cách mạng đường phố diễn ra ở nhiều quốc gia; sự tăng nhiệt của các điểm nóng, trong đó có vấn đề Biển Đông... khiến môi trường an ninh quốc tế ngày càng căng thẳng, tác động trực tiếp, nhiều mặt, gia tăng khó khăn, thách thức đối với bảo vệ an ninh, trật tự. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm gia tăng hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương đã quán triệt, cụ thể hoá, triển khai bài bản các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần gương mẫu, tiên phong, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp vì sự nghiệp chung, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra với nhiều điểm sáng nổi bật, nhiều dấu ấn, bước ngoặt có tính lịch sử, cách mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trương ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc Đại hội.

Qua đó, tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự được nâng lên một bước quan trọng; lực lượng Công an nhân dân được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, trọng dân, kính dân, vì nhân dân phục vụ. Toàn Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, luôn chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn và từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII diễn ra trong thời khắc có tính lịch sử của cách mạng Việt Nam, sắp xếp lại giang sơn, kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, quyết liệt thực hiện các quyết sách phát triển nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Có 350 đại biểu, đại diện cho 67.000 đảng viên trong lực lượng công an, được triệu tập dự Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII (2020-2025), xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng bộ Công an 5 năm tới (2025-2030); thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Công an đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị, Đại hội đã nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương và ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo cục, tướng lĩnh, trí thức Công an, các tổ chức đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân vào các văn kiện, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; là dấu mốc mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng Công an nhân dân, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì “hoà bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân”.

Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tôi xin tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn".

Tham khảo thêm

Xây dựng Trung đoàn radar chính quy, hiện đại, xứng đáng là “mắt thần” bảo vệ biển, trời Tổ quốc

Xây dựng Trung đoàn radar chính quy, hiện đại, xứng đáng là “mắt thần” bảo vệ biển, trời Tổ quốc

Đà Nẵng: Cháy lớn tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Đà Nẵng: Cháy lớn tại dự án trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim

Xe cấp cứu va chạm xe tải, tài xế xe cứu thương bị thương mắc kẹt trong cabin trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Xe cấp cứu va chạm xe tải, tài xế xe cứu thương bị thương mắc kẹt trong cabin trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Cảnh sát xuất hiện tại tòa nhà có trụ sở Công ty của Shark Bình

Cảnh sát với nhiều lực lượng đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội, nơi có trụ sở Tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) làm Chủ tịch.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đúng hạn định

Tin tức
Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo “nóng” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đúng hạn định

Hà Nội lại "biến thành sông": Từ đường nội đô đến vành đai đều chìm trong nước
29

Tin tức
Hà Nội lại 'biến thành sông': Từ đường nội đô đến vành đai đều chìm trong nước

Quảng Ngãi sẽ giữ lại bao nhiêu BQL dự án cấp tỉnh sau khi thực hiện tinh gọn?

Tin tức
Quảng Ngãi sẽ giữ lại bao nhiêu BQL dự án cấp tỉnh sau khi thực hiện tinh gọn?

Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tin tức
Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới và thông qua nhiều nội dung quan trọng

Đọc thêm

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên
Media

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên

Media

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!
Gia đình

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Gia đình

Câu nói khiến tôi nhớ lại thời trẻ tự ti của mình...

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng 'lạm thu'
Xã hội

Hà Nội miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026, không để xảy ra tình trạng "lạm thu"

Xã hội

Từ năm học 2025-2026, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập của Hà Nội được miễn học phí.

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Gia đình

Sự giàu có của người sinh ngày Âm lịch này không phải là món quà từ trên trời rơi xuống, mà là thành quả của sự chăm chỉ và kiên trì.

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nghiêm Bảo Hán được gọi là “bóng ma” trong lòng Quốc dân Đảng Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Thế chiến II, trong lòng chính quyền Quốc dân Đảng tồn tại một “bóng ma” mang tên Nghiêm Bảo Hán – người vừa là cố vấn thân cận của Tưởng Giới Thạch, vừa là điệp viên xuất sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với sự khôn khéo và trí tuệ hơn người, ông được ví như “Richard Sorge của phương Đông”, kẻ đã âm thầm xoay chuyển cục diện chiến tranh bằng những tin tức làm chấn động cả Berlin lẫn Moscow.

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?
Nhà nông

Tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, lũ đặc biệt lớn là gì?

Nhà nông

Tin mới nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương vào lúc 21 giờ ngày 8/10.

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan
Thế giới

Trung Quốc hợp sức Ấn Độ, Nga, Pakistan ngăn ông Trump giành lại căn cứ Bagram ở Afghanistan

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang khiến hàng loạt cường quốc châu Á bất bình với kế hoạch “giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân Bagram” ở Afghanistan — động thái được ông cho là cần thiết vì “lợi ích chiến lược” do căn cứ này nằm gần phía tây Trung Quốc.

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai
Thể thao

Tân binh ĐT Việt Nam: Chơi bóng để thực hiện giấc mơ thay anh trai

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng là tân binh của ĐT Việt Nam ở dịp FIFA Days tháng 10/2025.

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?
Kinh tế

EVN nói gì về lợi ích của giá điện hai thành phần áp dụng từ tháng 10/2025?

Kinh tế

Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), cơ chế giá điện hai thành phần giúp doanh nghiệp tối ưu công suất, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, đối với ngành điện, cơ chế giá điện 2 thành phần được áp dụng cũng giúp ngành điện Việt Nam tiệm cận quản trị hiện đại phù hợp với xu hướng thế giới.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Tin tức

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Trưởng Ban chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2222 thành lập Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu
Bạn đọc

Thái Nguyên: Soi đèn chuyển nước sạch, thực phẩm cho người dân vùng ngập sâu

Bạn đọc

Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”
Tin tức

Tây Ninh họp phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, hướng đến mô hình “đại hội số”

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã tổ chức phiên trù bị với sự tham dự của 447 đại biểu, tập trung vào mô hình "đại hội số".

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin
Thế giới

Tia hy vọng hòa bình cho Ukraine vụt tắt: Châu Âu bị tố phá hoại nỗ lực của ông Trump và ông Putin

Thế giới

Động lực mà cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska mang lại cho tiến trình hòa bình Ukraine đã bị làm tiêu tan bởi những nỗ lực của người châu Âu - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu.

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
Tin tức

Hà Nội “kích hoạt” ứng phó khẩn cấp với lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Tin tức

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp trên sông Cầu, sông Thương và khu vực sạt lở xã Yên Xuân nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu nhà Trần liên minh với Trần Hữu Lượng, liệu Chu Nguyên Chương có cơ hội thống nhất Trung Hoa?

Đông Tây - Kim Cổ

Lịch sử có thể đã rẽ theo một hướng khác, nếu nỗ lực liên minh với Đại Việt của Trần Hữu Lượng vào năm 1354 thành công. Khi ấy, lịch sử Đông Á có thể không còn ghi tên “Minh Thái Tổ” Chu Nguyên Chương, mà là Đại Hán Trần Hữu Lượng.

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025
Tin tức

GS. Omar M. Yaghi – Chủ nhân Giải thưởng VinFuture nhận Giải Nobel Hóa học 2025

Tin tức

GS. Omar M. Yaghi, nhà hóa học nổi tiếng người Mỹ gốc Jordan - Chủ nhân Giải Đặc biệt VinFuture mùa đầu tiên (2021) - vừa được Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố là người đoạt Giải Nobel Hóa học năm 2025.

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo 'đơn đặt hàng'
Pháp luật

Bắt nhóm lấy trộm 7 xe máy chỉ trong 2 tiếng ở Hà Nội, khai trộm xe theo "đơn đặt hàng"

Pháp luật

Tại cơ quan công an, cả nhóm khai lấy trộm xe theo "đơn đặt hàng" của một đường dây chuyên mua bán xe gian từ Việt Nam sang Lào.

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10
Nhà nông

Khuyến nông Quốc gia cùng nông dân Hà Tĩnh xử lý ao nuôi cua, dựng lại vườn bưởi bị quật ngã do bão số 10

Nhà nông

Bão số 10 đi qua nhưng đã để lại thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh. Nắm bắt tình hình này, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã nhanh chóng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp bà con nông dân khắc phục hậu quả sau bão, sớm ổn định sản xuất.

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA
Thể thao

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Thể thao

Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA; hé lộ ban cán sự ĐT Việt Nam; bật mí số tiền Messi kiếm được ở Inter Miami; HLV Amorim so sánh Lammens với Courtois; Adeyemi lọt vào tầm ngắm của Barca.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ
Nhà nông

Bộ Nông nghiệp và Môi trường ủng hộ gần 1 tỷ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Nhà nông

Ngày 8/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Ngay tại buổi lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng để gửi tới đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão, lũ.

Giăng 'mắt thần' trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga
Thế giới

Giăng "mắt thần" trong rừng thẳm, Ukraine biến tuyến đường rút lui thành “bẫy tử thần” cho lính Nga

Thế giới

Lực lượng Ukraine từng buộc phải rút toàn bộ khỏi khu rừng Serebryanski, gần thị trấn Yampil khi kiểm soát được một số tuyến đường chủ chốt bằng UAV tấn công. Nhưng giờ đây, họ đang biến "bước lùi chiến thuật" này thành cơ hội để "săn" các nhóm tấn công của Nga, theo Euromaidanpress.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, đến cuối năm 2025, vận may như thủy triều tràn ngập cuộc sống của 4 con giáp này. Họ sẽ gặp nhiều sự kiện vui vẻ trong cuộc sống.

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt
Thể thao

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt

Thể thao

Tiến Dũng và Đức Chiến đã tập luyện trở lại báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik khi ông có thêm nhiều phương án chiến thuật cho trận đấu với Nepal vào tối 9/10.

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker 'Vũ Râu' bị xử lý hành chính
Pháp luật

Xuyên tạc kết quả đấu tranh vụ thảm án tại tỉnh Đồng Nai, Tiktoker "Vũ Râu" bị xử lý hành chính

Pháp luật

Ông N.Đ.H.V sử dụng tài khoản Tiktok có tên “Vũ Râu” để cung cấp, chia sẻ thông tin có nội dung xuyên tạc kết quả công tác đấu tranh Chuyên án 1025G, bắt giữ đối tượng Lê Sỹ Tùng trong vụ án giết 3 người tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương
Pháp luật

Khởi tố tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn ở Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Pháp luật

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo với ô tô con ở tỉnh Quảng Trị khiến 1 người chết, 3 người bị thương, cơ quan công an đã khởi tố tài xế xe đầu kéo.

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”
Thế giới

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Hóa học 2025 nhờ tiên phong phát triển “khung kim loại – hữu cơ”

Thế giới

Giải Nobel Hóa học 2025 đã được trao cho ba nhà khoa học Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Úc) và Omar Yaghi (Mỹ) vì phát triển các cấu trúc kim loại – hữu cơ (viết tắt là MOF) – một đột phá được xem là “cuộc cách mạng” trong ngành khoa học vật liệu.

FAM quyết tâm 'phản công' FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự 'tổn thương'
Thể thao

FAM quyết tâm "phản công" FIFA, nữ bộ trưởng Malaysia bày tỏ sự "tổn thương"

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) tuyên bố những cáo buộc của FIFA là hoàn toàn sai sự thật và họ sẵn sàng theo kiện đến cùng.

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi
Nhà nông

Đây, loại cây cảnh bonsai đang hot nhất Đồng Tháp (sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang), bé tí hon, hình kỳ dị, cả làng mê tơi

Nhà nông

Ngày nay, phong trào chơi cây cảnh bonsai mini (cây kiểng bonsai mini) được xem là thú vui tao nhã của nhiều người dân tỉnh Đồng Tháp (bao gồm cả tỉnh Tiền Giang sau sáp nhập). Từ những loài cây hoang dại mộc mạc, những người đam mê cây bonsai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân
Xã hội

Đến chợ này, cầm 100.000 đồng, ăn thỏa thê và hòa mình múa quạt xòe hoa cùng người dân

Xã hội

Không gian chợ nhộn nhịp, gần gũi và đậm chất lễ hội, tạo nên trải nghiệm khó quên cho bất kỳ ai muốn cảm nhận đời sống và văn hóa địa phương một cách trọn vẹn.

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc
Tin tức

Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh chuyển đổi số xuất sắc

Tin tức

Với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng, Văn phòng Thành ủy Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025, ghi dấu ấn tiên phong trong số hóa công tác Đảng, phục vụ gần 500.000 đảng viên toàn thành phố.

Tin đọc nhiều

1

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

AFC bất ngờ ra án phạt cho bóng đá Việt Nam

2

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

Ban đêm ra bờ sông Đà lối Hòa Bình thả câu, có người giật cá trắm ốc (cá trắm đen) nặng 18kg

3

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất
4

Tin sáng (7/10): Malaysia nhận sai, xin FIFA phạt mức nhẹ nhất

4

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

CHÍNH THỨC: FIFA chốt lại án phạt nặng cho Malaysia

5

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền