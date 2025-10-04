Đại tướng Lương Tam Quang: Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia

Sáng 4/10/2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã khai mạc trọng thể với sự tham gia của 350 đại biểu, đại diện cho hơn 67.000 đảng viên trong lực lượng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài diễn văn khai mạc Đại hội. Báo điện tử Dân Việt xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Đại tướng:

"Hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 6 thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã tới dự, đem đến Đại hội những tình cảm và sự động viên to lớn.

Đại tướng Lương Tam Quang tiếp đón Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 67 nghìn đảng viên trong Đảng bộ Công an Trung ương về dự Đại hội.

Đại hội hoan nghênh và biểu dương các phong trào thi đua yêu nước trong đảng viên, cán bộ, chiến sĩ của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân thời gian qua, đã nỗ lực, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của lực lượng Công an nhân dân và chào mừng Đại hội.

Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người Thầy của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng; tri ân, biết ơn các anh hùng liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu Công an nhân dân, gia đình có công với cách mạng, đã hy sinh, cống hiến to lớn vì độc lập, tự do của Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội, vì an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Dự đại hội có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân.

Kính thưa Đại hội!

Năm năm vừa qua, trong bối cảnh tình hình có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh nước lớn, xu hướng phân tách, phân mảnh, chạy đua vũ trang, sẵn sàng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, cách mạng màu, cách mạng đường phố diễn ra ở nhiều quốc gia; sự tăng nhiệt của các điểm nóng, trong đó có vấn đề Biển Đông... khiến môi trường an ninh quốc tế ngày càng căng thẳng, tác động trực tiếp, nhiều mặt, gia tăng khó khăn, thách thức đối với bảo vệ an ninh, trật tự. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm gia tăng hoạt động chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương đã quán triệt, cụ thể hoá, triển khai bài bản các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần gương mẫu, tiên phong, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vào những vấn đề mới, phức tạp vì sự nghiệp chung, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra với nhiều điểm sáng nổi bật, nhiều dấu ấn, bước ngoặt có tính lịch sử, cách mạng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trương ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu khai mạc Đại hội.

Qua đó, tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự được nâng lên một bước quan trọng; lực lượng Công an nhân dân được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, trọng dân, kính dân, vì nhân dân phục vụ. Toàn Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân là khối đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, luôn chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn và từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, lành mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII diễn ra trong thời khắc có tính lịch sử của cách mạng Việt Nam, sắp xếp lại giang sơn, kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, quyết liệt thực hiện các quyết sách phát triển nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Có 350 đại biểu, đại diện cho 67.000 đảng viên trong lực lượng công an, được triệu tập dự Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII (2020-2025), xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng bộ Công an 5 năm tới (2025-2030); thảo luận góp ý vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Công an đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong quá trình chuẩn bị, Đại hội đã nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương; sự góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương và ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo cục, tướng lĩnh, trí thức Công an, các tổ chức đảng và đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân vào các văn kiện, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; là dấu mốc mở ra chương mới trong sự phát triển của Đảng bộ và toàn lực lượng Công an nhân dân, tất cả vì thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, vì “hoà bình, ổn định, phát triển bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân”.

Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố, tăng cường tiềm lực, sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Tôi xin tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đồng chí đại biểu, khách quý, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn".