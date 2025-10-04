Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 6 thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ Công an.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội.

Đại biểu triệu tập dự Đại hội gồm 350 đại biểu ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 67.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ CATW.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên khai mạc Đại hội, các đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả Phiên họp trù bị, mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội lên làm việc; Diễn văn khai mạc Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, nhiệm kỳ 2020 – 2025; các tham luận góp ý vào các văn kiện trình vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.