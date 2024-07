Những "bóng hồng" trong đời Đàm Vĩnh Hưng từng gây xôn xao, Nam Thư tỏ tình vẫn bị từ chối

Với Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Mỹ Tâm có vị trí "khó ai có thể thay thế"

Đàm Vĩnh Hưng từng vướng không ít tin đồn tình cảm với đồng nghiệp nữ. Trong đó, ca sĩ Mỹ Tâm là người được giọng ca Xin lỗi tình yêu nhiều lần thể hiện tình cảm của mình trên sóng truyền hình, mạng xã hội...

Thời điểm cùng ngồi "ghế nóng" trong chương trình "Giọng hát Việt" 2015 với Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng đã thẳng thắn bày tỏ với Mỹ Tâm: "Đừng hỏi vì sao anh yêu em" khi được nữ ca sĩ gửi lời chúc mừng vì đội của anh của thêm một thí sinh mới. Thậm chí, Đàm Vĩnh Hưng từng thẳng thắn trả lời trong một bài phỏng vấn nhân sự kiện ra mắt album với tựa đề "Giải thoát": "Hưng chỉ bằng lòng kết hôn với điều kiện duy nhất: Cô dâu phải là Mỹ Tâm".

Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần "tỏ tình với Mỹ Tâm. (Ảnh: FBNV)

Trong những lần xuất hiện cùng Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Nam ca sĩ từng nhiều lần trao cho giọng ca Ước gì những nụ hôn lên má trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Những hình ảnh cũ cách đây gần 20 năm bên Mỹ Tâm vẫn luôn được Đàm Vĩnh Hưng gìn giữ. Theo Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ rất khó để tìm một ai đó thay thế vào vị trí của Tâm khi cô đứng cạnh anh. "Từng thử rồi những vẫn không phải là vóc dáng bé nhỏ vừa vặn đó... Mãi yêu quý và ngưỡng mộ bé (Mỹ Tâm - PV)", nam ca sĩ bộc bạch.



Đàm Vĩnh Hưng từng thừa nhận rung động trước Nam Thư

Ngoài ca sĩ Mỹ Tâm, "bóng hồng" từng được Đàm Vĩnh Hưng nhắc đến, thậm chí khiến anh rung động là diễn viên Nam Thư. Theo nam ca sĩ tiết lộ, anh được nữ diễn viên nhắn tin bày tỏ tình cảm nhưng kết quả anh đành từ chối vì bản thân "đã lỡ yêu một người mất rồi".

Đàm Vĩnh Hưng từng tiết lộ anh được diễn viên Nam Thư tỏ tình. (Ảnh: FBNV)

"Nam Thư tỏ tình tôi đâu phải chỉ một ngày mà tỏ tình tôi ngay lúc đó luôn. Tôi công nhận Nam Thư đẹp và dễ thương. Có lần cô ấy còn nhắn cho tôi: "Anh ơi, yêu em đi, em giải trí lắm, em vui lắm, em không có drama đâu, em biết điều nè, biết nấu ăn, tất cả mọi thứ… Thật sự hơi khó nói! Dù Nam Thư quá chân thành, dễ thương nhưng mà bé ơi, không được vì anh lỡ yêu một người mất tiêu rồi", Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trong một clip được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Đàm Vĩnh Hưng vướng tin đồn có cuộc hôn nhân với "người phụ nữ quyền lực"

Năm 2021, Đàm Vĩnh Hưng khiến dư luận xôn xao khi được cho là có liên quan tới thông tin bị bà bầu hải ngoại Liên Phạm đệ đơn ly hôn tại Mỹ. Thời điểm đó, PV Dân Việt đã liên hệ với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về sự việc nhưng phía nam ca sĩ giữ im lặng. "Thời điểm này chúng tôi lên tiếng rất dễ bị xuyên tạc. Chúng tôi sẽ giải quyết những vấn đề khác sau", quản lý truyền thông của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết.

Ngoài những đồn đoán về chuyện tình cảm với các mỹ nhân Việt, Đàm Vĩnh Hưng vướng tin đồn về giới tính khi có những cử chỉ thân mật với ca sĩ Dương Triệu Vũ. Hai nam ca sĩ từng tổ chức tiệc tri kỷ vào năm 2017. Thậm chí, nhiều người từng đồn đoán tiệc tri kỷ của Đàm Vĩnh và Dương Triệu Vũ là đám cưới của cả hai. Tuy nhiên, giọng ca Xin lỗi tình yêu khẳng định, anh coi Dương Triệu Vũ là tri kỷ.

"Có nhiều tên gọi cho một mối quan hệ đẹp giữa hai người theo quan điểm của mỗi cá nhân - tình bạn, tình yêu… Với Hưng và Vũ là chính tình tri kỷ", nam ca sĩ chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng vướng tin đồn có cuộc hôn nhân với người phụ nữ "quyền lực". (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Đàm Vĩnh Hưng có cuộc sống hạnh phúc bên con trai - bé Polo Huỳnh, nhưng nam ca sĩ giữ kín thông tin về mẹ của bé. Trước đó, nam ca sĩ lần đầu tiên công khai con trai trong live concert "The portrait" vào tháng 10/2022. "Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt ba năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con ruột đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của tôi. Tôi muốn làm một người cha như bao người khác... Tôi muốn từ giờ phút này có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình", nam ca sĩ bày tỏ.

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971 ở Quảng Nam. Năm 1998, anh đoạt giải tư Tiếng hát truyền hình TP HCM. Đầu thập niên 2000, anh gây chú ý với hai ca khúc Tình ơi xin ngủ yên, Bình minh sẽ mang em đi. Anh tiếp tục ra mắt các album Hưng (2004), Mr. Đàm (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007)... Gần đây nhất, UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính với ông Huỳnh Minh Hưng, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Theo đó, mức phạt là 27,5 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng. Theo kết luận của Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM thẩm định ngày 12/6/2024, trong chương trình biểu diễn nghệ thuật mang chủ đề Ngày em thắp sao trời diễn ra ngày 4/5/2024, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã sử dụng trang phục có gắn các phụ kiện trên ngực áo biểu diễn trước khán giả, vi phạm điều lệ: "Biểu diễn nghệ thuật sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội".